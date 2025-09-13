Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ngân hàng Nhà nước lên tiếng về sự cố thông tin tín dụng tại CIC

13-09-2025 - 09:33 AM | Kinh tế số

Ngày 12/9, Ngân hàng Nhà nước đã chính thức lên tiếng về thông tin liên quan đến sự cố về thông tin tín dụng tại Trung tâm Thông tin Tín dụng Việt Nam (CIC).

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết đã nhận được báo cáo của Trung tâm Thông tin Tín dụng Việt Nam (CIC), NHNN đã kịp thời chỉ đạo CIC khẩn trương báo cáo và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xác minh, xử lý, đồng thời đảm bảo hoạt động của CIC được liên tục, thông suốt.

NHNN cho biết, CIC là 1 trong 4 tổ chức được phép thực hiện dịch vụ thông tin tín dụng tại Việt Nam. " Thông tin tín dụng do CIC thu thập theo quy định của pháp luật không bao gồm thông tin về: tài khoản tiền gửi, số dư tiền gửi, sổ tiết kiệm, tài khoản thanh toán, số thẻ ghi nợ, số thẻ tín dụng, mã số bảo mật (CVV/CVC), lịch sử giao dịch thanh toán của khách hàng".

NHNN thông tin thêm: " Hệ thống công nghệ thông tin của các tổ chức tín dụng hoạt động độc lập và hoạt động cung cấp dịch vụ của các tổ chức tín dụng hiện nay đang được thực hiện liên tục, an toàn và ổn định ".

NHNN đã thường xuyên có chỉ đạo, yêu cầu các tổ chức tín dụng tăng cường rà soát, đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về an ninh, bảo mật, an toàn hệ thống công nghệ thông tin, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

Ngân hàng Nhà nước lên tiếng về sự cố thông tin tín dụng tại CIC- Ảnh 1.

Ngân hàng Nhà nước thông tin về sự cố thông tin tín dụng tại CIC.

" Việc thu thập, xử lý, khai thác, sử dụng, trao đổi, cung cấp trái phép thông tin tín dụng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật ", NHNN nhấn mạnh.

Để nâng cao bảo mật thông tin, NHNN lưu ý khách hàng cần tuân thủ các quy định của pháp luật và hướng dẫn, khuyến cáo của cơ quan chức năng về an toàn, bảo mật; thực hiện theo các quy định, hướng dẫn, khuyến cáo của các tổ chức tín dụng để bảo vệ quyền và lợi ích của mình, cũng như để tránh bị kẻ xấu lợi dụng thực hiện các hành vi phát tán mã độc, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản…

Trước đó, tối 11/9, Trung tâm VNCERT thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) cho biết đã nhận được báo cáo về sự cố an ninh mạng kèm dấu hiệu vi phạm dữ liệu cá nhân xảy ra tại CIC ngày 10/9.

Đơn vị này đã phối hợp với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ an toàn thông tin mạng và CIC, các đơn vị chức năng của NHNN để xác minh sự cố, kỹ thuật ứng phó, thu thập dữ liệu, chứng cứ.

Theo Ngọc Vy

VTC News

