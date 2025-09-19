Ngỡ ngàng với Trung Quốc

Chính phủ Trung Quốc dự kiến sẽ ban hành thêm nhiều chính sách hỗ trợ để thúc đẩy quá trình hội nhập giữa kinh tế thực và kinh tế số.

Kể từ đầu Kế hoạch 5 năm lần thứ 14, Trung Quốc đã xây dựng hơn 35.000 nhà máy thông minh cấp cơ sở và hơn 230 nhà máy thông minh cấp độ xuất sắc. Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin (Trung Quốc) cho biết số lượng thiết bị được kết nối với các nền tảng internet công nghiệp trọng điểm đã vượt quá 100 triệu. Điều này cho thấy ứng dụng số hóa đang ngày càng phổ biến tại quốc gia này.

Theo nguồn tin, Trung Quốc sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch phát triển hội nhập công nghiệp-công nghệ thông tin cho Kế hoạch 5 năm lần thứ 15. Đồng thời, nước này cũng sẽ nghiên cứu và ban hành phương án hành động chuyên biệt về "Trí tuệ nhân tạo trong Sản xuất", thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng thông tin mới, và đẩy nhanh quá trình hội nhập giữa kinh tế thực và kinh tế số.

Sự kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo (AI) với internet công nghiệp và 5G đang mang lại sự gia tăng hiệu suất và tái cấu trúc hệ sinh thái công nghiệp. Dữ liệu từ Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin cho thấy kể từ Kế hoạch 5 năm lần thứ 14, Trung Quốc đã xây dựng được hơn 230 nhà máy thông minh cấp độ xuất sắc và 1.260 nhà máy 5G.

Chu kỳ nghiên cứu và phát triển của các nhà máy sản xuất thông minh trong các lĩnh vực trọng điểm như máy bay lớn, ô tô năng lượng mới và tàu cao tốc đã được rút ngắn trung bình gần 30%. Năng suất của các nhà máy 5G tăng trung bình 19,6%, cùng với sự xuất hiện của nhiều ứng dụng thông minh như kiểm tra chất lượng bằng AI 5G và điều khiển thiết bị chính xác.

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển An ninh Thông tin Công nghiệp Quốc gia (Trung Quốc), ông Jiang Yan nhận định: "Quá trình hội nhập công nghiệp-công nghệ thông tin đang tiếp tục đi sâu, thâm nhập và mở rộng sang các ngành, lĩnh vực và sản phẩm cụ thể".

Theo ông, bước tiếp theo cần tăng cường nghiên cứu các công nghệ cốt lõi then chốt, triển khai các phương án chuyển đổi số cho các ngành trọng điểm, đồng thời ban hành hướng dẫn tham khảo theo từng lĩnh vực và từng trường hợp cụ thể. Ngoài ra, việc khám phá việc xây dựng không gian dữ liệu công nghiệp và đẩy nhanh quá trình thâm nhập sâu của dữ liệu vào mọi khâu của doanh nghiệp sản xuất cũng là những nhiệm vụ quan trọng.

Các chính sách và biện pháp liên quan sẽ được xây dựng và ban hành để thúc đẩy hơn nữa quá trình hội nhập giữa kinh tế thực và kinh tế số, cũng như hội nhập sâu giữa công nghiệp hóa và thông tin hóa. Cụ thể, Trung Quốc sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch hội nhập công nghiệp-công nghệ thông tin cho Kế hoạch 5 năm lần thứ 15, đổi mới cơ chế và phương pháp hội nhập, củng cố nền tảng cung cấp phần cứng và phần mềm. Đồng thời, nước này cũng sẽ tăng cường nền tảng hỗ trợ của internet công nghiệp, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn và dịch vụ, thúc đẩy hội nhập ở phạm vi rộng hơn, mức độ sâu hơn và trình độ cao hơn.

Gần đây, Quốc vụ viện (Trung Quốc) đã ban hành "Ý kiến về việc triển khai sâu rộng hành động "Trí tuệ nhân tạo +"", đề xuất "thúc đẩy phát triển toàn diện trí tuệ nhân tạo trong công nghiệp". Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin sẽ nắm bắt các biến số quan trọng của trí tuệ nhân tạo, tiếp tục hoàn thiện các chính sách và biện pháp.

Cụ thể, Bộ sẽ nghiên cứu và ban hành phương án hành động chuyên biệt về "Trí tuệ nhân tạo trong Sản xuất", triển khai nhiệm vụ chuyển đổi thông minh trong các ngành, lĩnh vực và khâu trọng điểm. Bộ cũng sẽ xây dựng lộ trình chuyển đổi "Trí tuệ nhân tạo trong Sản xuất", ban hành hướng dẫn ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho doanh nghiệp sản xuất, đồng thời triển khai hành động trao quyền kép cho internet công nghiệp và trí tuệ nhân tạo.

Phóng viên đã theo chân đoàn khảo sát truyền thông về công nghiệp hóa kiểu mới của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin đến thăm nhà máy Fast Gear High Intelligence (Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc). Tại doanh nghiệp sản xuất hộp số ô tô hàng đầu này, robot đã đảm nhận hầu hết các công việc nặng nhọc, vất vả và nguy hiểm.

Xe tự hành (AGV) di chuyển theo lộ trình định sẵn để vận chuyển các linh kiện, trong khi robot công nghiệp miệt mài lắp ráp phụ tùng. So với nhà máy cũ, năng suất trên mỗi mẫu đất của nhà máy Fast Gear High Intelligence đã tăng gần 5 lần.

Phó Tổng Giám đốc Fast Gear, ông Lu Chengzhang cho biết: "Việc khám phá lĩnh vực thông minh của doanh nghiệp không dừng lại ở đó". Ông giới thiệu rằng nhà máy High Intelligence hiện đã đưa vào sử dụng hai robot hình người đang được đào tạo trên dây chuyền sản xuất. Robot hình người có khả năng cảm nhận đa phương thức và khả năng tự quyết định, có thể thực hiện các nhiệm vụ phức tạp và phi cấu trúc. Trong tương lai, chúng sẽ rời khỏi khu vực đào tạo và tham gia vào quá trình sản xuất của nhà máy.

Không chỉ trong lĩnh vực sản xuất, phóng viên được biết rằng các công nghệ số như trí tuệ nhân tạo đang được tích hợp rộng rãi và sâu rộng với mọi ngành nghề và lĩnh vực của kinh tế xã hội. Tại thị trấn Từ Vọng (huyện Hán Đài, thành phố Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc), hệ thống cảm biến môi trường và giám sát côn trùng có thể hướng dẫn chính xác việc điều chỉnh nước và phân bón, cũng như phòng trừ sâu bệnh.

Điều này giúp giảm lượng thuốc trừ sâu và phân bón hóa học sử dụng khoảng 15%, thúc đẩy nâng cao chất lượng và hiệu quả của các ngành đặc trưng như kiwi và nấm bụng dê. Tại khu bảo tồn chim Cò quăm ở huyện Dương (tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc), hệ thống âm thanh AI thu thập và phân tích âm thanh của các loài chim trong khu vực, theo dõi quần thể chim ở dãy núi Tần Lĩnh, cung cấp hỗ trợ dữ liệu cho việc nhận dạng sự đa dạng của các loài chim ở đây.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thông tin và Truyền thông Trung Quốc, ông Yu Xiaohui cho rằng trong tương lai nên khuyến khích các doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ khám phá ứng dụng trí tuệ nhân tạo theo cách riêng, lấy việc đào tạo nhà máy thông minh theo từng cấp độ làm điểm tựa. Cần thúc đẩy các doanh nghiệp hàng đầu trong ngành thiết bị cao cấp, thép và hóa dầu tiến hành khám phá các ứng dụng tiên tiến, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiến hành khám phá các ứng dụng sáng tạo trong các lĩnh vực nhỏ và theo từng điểm. Ngoài ra, cần ứng dụng để thúc đẩy hội nhập sâu giữa trí tuệ nhân tạo và hệ thống sản xuất, thúc đẩy đổi mới nhanh chóng các sản phẩm, giải pháp và công nghệ.

Việc ứng dụng số hóa ngày càng phổ biến dựa trên sự mở rộng về quy mô và độ bao phủ của cơ sở hạ tầng thông tin mới. Dữ liệu từ Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin cho thấy tính đến cuối tháng 7 năm nay, Trung Quốc đã xây dựng được tổng cộng 4,598 triệu trạm gốc 5G. Hiện tại, số lượng thiết bị được kết nối với các nền tảng internet công nghiệp trọng điểm đã vượt quá 100 triệu. Trung Quốc có 10,85 triệu tủ rack tiêu chuẩn đang sử dụng, với quy mô năng lực tính toán thông minh đạt 788 EFLOPS.

Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển Thông tin và Truyền thông thuộc Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin, ông Sun Ji cho biết sẽ tiếp tục nâng cao độ bao phủ và quy mô của mạng 5G và mạng quang Gigabit, đẩy nhanh việc triển khai thử nghiệm mạng 5G-A và mạng quang vạn Gigabit. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh việc nhanh chóng xây dựng hệ thống mạng lưới tính toán tích hợp trên toàn quốc. Bên cạnh đó, cần chú trọng vào đổi mới và nghiên cứu công nghệ, đẩy nhanh việc triển khai và ứng dụng hệ thống sản phẩm 5G-A và mạng lưới chất lượng cao, đẩy nhanh quá trình nghiên cứu và phát triển công nghệ 6G, đồng thời bố trí và nuôi dưỡng hệ sinh thái ngành ứng dụng hướng tới 6G.