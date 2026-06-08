“Ngọc Sùi” bị bắt vì tội gì?

Các đối tượng tại cơ quan Công an

Liên quan đến sự việc, báo Đại biểu nhân dân cho hay, quá trình điều tra xác định, Bùi Huỳnh Bính Ngọc (tức Ngọc “sùi”, hay còn gọi là “Ngọc sủi”) đã thành lập Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Minh An nhằm tạo vỏ bọc cho các hoạt động của mình. Đối tượng thường xuyên đăng tải các video trên mạng xã hội để đánh bóng tên tuổi, khuếch trương thanh thế và tạo ảnh hưởng trong xã hội.

Từ tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định năm 2023, xuất phát từ tranh chấp liên quan đến hoạt động góp vốn kinh doanh khách sạn, Lộ Xuân Huy đã nhờ Nguyễn Quý Thái và Bùi Huỳnh Bính Ngọc đứng ra đòi lại phần vốn góp và lợi nhuận tại một cơ sở kinh doanh khách sạn trên địa bàn Hà Nội.

Sau khi bàn bạc, các đối tượng thống nhất sử dụng nhiều biện pháp gây sức ép đối với anh C.C.M. Theo đó, Ngọc thuê một nhóm đối tượng là thương binh sử dụng xe ba bánh thường xuyên tập trung trước cửa khách sạn, chặn lối ra vào, cản trở hoạt động kinh doanh, hành hung nhân viên khách sạn, gây ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động của doanh nghiệp. Không dừng lại ở đó, các đối tượng còn có hành vi đến trước cổng trường nơi con của anh C.C.M đang theo học để theo dõi và quay clip đe dọa, uy hiếp tinh thần bị hại.

Đối tượng Bùi Huỳnh Bính Ngọc (tức Ngọc “sùi")

Do lo ngại hoạt động kinh doanh bị đình trệ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và quyền lợi của mình, anh C.C.M. đã buộc phải chuyển số tiền 6,8 tỷ đồng cho các đối tượng. Sau khi nhận được tiền, các đối tượng đã phân chia theo thỏa thuận từ trước.

Qua quá trình xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 26/5/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đã triển khai đồng loạt 5 tổ công tác triệu tập các đối tượng liên quan để đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội.

Đáng chú ý, Bùi Huỳnh Bính Ngọc là đối tượng có 02 tiền án về các tội “Cưỡng đoạt tài sản” và “Giữ người trái pháp luật”; Nguyễn Trung Thành có 02 tiền án về các tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Hiện Bùi Huỳnh Bính Ngọc và Nguyễn Trung Thành đang bị tạm giam trong một vụ án khác do Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội thụ lý, điều tra.

Việc khởi tố vụ án, khởi tố các bị can thể hiện quyết tâm của Công an thành phố Hà Nội trong đấu tranh với các băng nhóm tội phạm có tổ chức, các đối tượng hình sự lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh trên địa bàn Thủ đô.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Phạm Trang (t/h)