Ngôi làng nghèo nhưng có tới 33 tiến sĩ, con cháu "không có gì ngoài bằng khen": Nguyên nhân không đến từ phong thủy

Cuối tháng 8 vừa qua, làng Bành Đảo (thành phố Nam An, tỉnh Phúc Kiến) bất ngờ trở thành tâm điểm trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi đoạn video về lễ trao học bổng quy mô lớn tại từ đường dòng họ lan truyền mạnh mẽ, theo tờ Xiaoxiang Morning Herald.

Đây là lần thứ hai sự kiện được tổ chức với sự bảo trợ của Quỹ khuyến học họ Quách – dòng họ chiếm đa số dân cư trong làng. Bành Đảo vốn được biết đến với danh xưng “làng tiến sĩ” nhờ có tới 33 người con ưu tú nhận học vị tiến sĩ. Mới đây, làng lại chào đón thêm một nghiên cứu sinh tiến sĩ, nâng cao hơn nữa truyền thống hiếu học.

Nằm giữa vùng núi hẻo lánh với khoảng 6.000 nhân khẩu, nơi đây từng đối diện với cảnh đất canh tác ít ỏi, đời sống chật vật. Chính hoàn cảnh khó khăn đã thôi thúc các thế hệ người dân đặt niềm tin vào con đường học tập. Từ lâu, các gia đình trong làng – chủ yếu mang họ Quách – đã chung tay gây dựng Quỹ giáo dục, coi đó như điểm tựa để nuôi dưỡng tài năng trẻ.

Ngày 28/8, tại nhà thờ tộc, quỹ đã trao tổng cộng 217.000 nhân dân tệ (khoảng 755 triệu đồng) cho 62 học sinh, sinh viên: gồm một tân nghiên cứu sinh tiến sĩ của Đại học Thanh Hoa, 15 tân nghiên cứu sinh cao học và 46 sinh viên đại học.

Không khí buổi lễ trang nghiêm, các em được vinh danh khoác dải băng đỏ thêu dòng chữ “Vinh quang của tổ tộc”, dâng hương và cúi lạy trước bàn thờ tổ tiên. Trong khuôn viên từ đường, những tấm hoành phi khắc tên các tiến sĩ và ngôi trường mà họ từng theo học được treo trang trọng, trở thành niềm tự hào của cả cộng đồng.

Ông Quách Đông Vũ – Giám đốc Quỹ giáo dục – chia sẻ: “Chúng tôi hy vọng những suất học bổng không chỉ là nguồn động viên mà còn giúp thế hệ trẻ ghi nhớ trách nhiệm với quê hương, đất nước và cộng đồng”.

Sự kiện đã nhanh chóng tạo tiếng vang trên mạng xã hội đại lục. Nhiều cư dân mạng tỏ ra ngưỡng mộ, gọi đây là “ngôi làng trong mơ”.

Một người bình luận: “Có người nói do phong thủy tốt, nhưng tôi tin chính tinh thần hiếu học đã làm nên thành quả”.

Người khác bày tỏ: “Ước gì có thể cho con mình đến học trong môi trường như vậy”.

Trước đó, tại tỉnh Chiết Giang, một gia đình cũng từng tổ chức lễ mừng rình rang khi con trai thi đỗ vào Đại học Bắc Kinh – sự kiện được xem là cột mốc đặc biệt của dòng họ sau hơn một thế kỷ.