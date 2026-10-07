Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngôi nhà đón gió mát từ ao và bóng cây trong vườn

| | Bất động sản

Nằm trên khu vườn rộng tại vùng nông thôn ở Đồng Nai, ngôi nhà 101m² vừa là nơi sinh hoạt, vừa phục vụ cuộc sống gắn với việc trồng trọt của gia chủ. Vị trí xây dựng được lựa chọn để tận dụng những điều kiện tự nhiên sẵn có từ khu vườn, hàng cây và ao nước.

Thay vì đặt nhà ở một vị trí bất kỳ trên khu đất, công trình được bố trí dựa trên hướng nắng và gió. Những cây tiêu cao lớn ở phía Tây Bắc tạo bóng mát cho ngôi nhà, trong khi luồng gió mát và ẩm từ ao phía Tây được tận dụng để hỗ trợ thông gió và giảm nhiệt.

Bên trong, phòng khách, bếp và khu vực ăn uống không bị chia cắt bởi những bức tường kín. Các chức năng được kết nối với hành lang, tạo thành một không gian sinh hoạt chung rộng rãi để gia đình có thể sử dụng linh hoạt.

Hai hành lang thông gió được bố trí xen giữa các phòng chức năng. Ngoài vai trò tổ chức giao thông, đây còn là những khoảng giúp không khí lưu chuyển qua nhà và tạo tầm nhìn từ bên trong ra khu vườn. Nhờ vậy, các phòng không hoàn toàn tách khỏi cảnh quan và hoạt động canh tác xung quanh.

Gạch nung được lựa chọn làm vật liệu chính của công trình. Đây là vật liệu được sản xuất tại địa phương, có bề mặt và màu sắc mộc mạc, đồng thời tạo cảm giác ấm áp cho không gian sống. Việc sử dụng gạch địa phương cũng giúp ngôi nhà giữ được sự gần gũi với bối cảnh nông thôn Đồng Nai.

Không tìm cách tách nơi ở khỏi khu vườn sản xuất, ngôi nhà khai thác chính những điều kiện đã có trên khu đất. Bóng cây, ao nước, hướng gió và vật liệu địa phương cùng tham gia vào cách công trình vận hành, tạo nên một nơi ở phù hợp với nhịp sống gắn liền với vườn tược của gia chủ.

Theo Thúy Hiền

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ làm bất động sản kiểu "nhà ở chữa lành", "lối sống tỉnh thức": Đang xây KĐT "Thành phố Cà phê" hơn 45ha, vừa có thêm 2 công trình mới

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ làm bất động sản kiểu "nhà ở chữa lành", "lối sống tỉnh thức": Đang xây KĐT "Thành phố Cà phê" hơn 45ha, vừa có thêm 2 công trình mới Nổi bật

Người dân tại một phường ở Hà Nội mang sổ đỏ đến nhận tiền đền bù đất của tuyến đường 6 tỷ USD đi qua loạt đại đô thị và sân vận động lớn nhất thế giới

Người dân tại một phường ở Hà Nội mang sổ đỏ đến nhận tiền đền bù đất của tuyến đường 6 tỷ USD đi qua loạt đại đô thị và sân vận động lớn nhất thế giới Nổi bật

VIS Rating chỉ ra sự thật “hoành tráng” trên báo cáo tài chính nửa đầu năm 2026 của các doanh nghiệp bất động sản niêm yết

VIS Rating chỉ ra sự thật “hoành tráng” trên báo cáo tài chính nửa đầu năm 2026 của các doanh nghiệp bất động sản niêm yết

10:45 , 07/10/2026
Liên danh Tập đoàn Sơn Hải và DN của tỷ phú Trần Bá Dương đề xuất nâng vốn lên gần 10.800 tỷ đồng để làm tuyến cao tốc rút ngắn thời gian từ Đông Nam Bộ đến Tây Nguyên

Liên danh Tập đoàn Sơn Hải và DN của tỷ phú Trần Bá Dương đề xuất nâng vốn lên gần 10.800 tỷ đồng để làm tuyến cao tốc rút ngắn thời gian từ Đông Nam Bộ đến Tây Nguyên

10:35 , 07/10/2026
Dòng tiền dịch chuyển về bất động sản đón đầu hạ tầng và khan hiếm

Dòng tiền dịch chuyển về bất động sản đón đầu hạ tầng và khan hiếm

10:00 , 07/10/2026
Đồng Nai thu hồi hơn 1.700m2 đất của Sonadezi do chấm dứt dự án đầu tư

Đồng Nai thu hồi hơn 1.700m2 đất của Sonadezi do chấm dứt dự án đầu tư

09:32 , 07/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên