'Ngôi vương' thị trường ô tô lớn nhất Đông Nam Á vừa có chủ mới, Thái Lan còn không lọt được vào top 2

Trong quý 2/2025, doanh số bán ô tô tại Malaysia lần đầu tiên vượt qua Indonesia trong bối cảnh nhu cầu tại nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á suy giảm.

Tờ Nikkei Asia (Nhật Bản) đã tổng hợp dữ liệu bán hàng quý 2 của các nhóm ngành tại 5 thị trường lớn nhất Đông Nam Á: Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Philippines và Việt Nam. Tổng doanh số ô tô tại 5 quốc gia này đạt 707.055 xe, giảm 1% so với cùng kỳ năm trước và giảm 2% so với quý trước. Con số này giảm 23% so với mức đỉnh gần đây là 920.075 xe trong quý 4/2022.

Cụ thể, doanh số bán ô tô của Malaysia trong quý 2 giảm 1% so với cùng kỳ xuống còn 183.336 chiếc. Trong khi đó, doanh số tại Indonesia giảm 12% xuống còn 169.578 chiếc.

Doanh số xe tại 5 thị trường ô tô lớn nhất Đông Nam Á từ Q3/2024 đến Q2/2025. Nguồn: Nikkei Asia.

Theo chuyên gia kinh tế Hosianna Situmorang của Ngân hàng Danamon, sự suy giảm ở Indonesia là do sức mua của tầng lớp trung lưu suy yếu và khả năng tiếp cận nguồn tài chính tiêu dùng bị hạn chế hơn.

Dữ liệu từ Cục Thống kê Indonesia (BPS) cho thấy tỷ lệ tầng lớp trung lưu của Indonesia đã giảm từ 21,4% trong tổng dân số 267 triệu người vào năm 2019 xuống còn 17,1% trong tổng số 289 triệu người vào năm 2024.

Xu hướng này không chỉ ảnh hưởng đến ngành ô tô mà còn đến nhiều ngành công nghiệp tiêu dùng khác.

Tháng 6/2025, doanh số bán ô tô tại Indonesia giảm 21% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 57.760 chiếc, đánh dấu mức giảm hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 3/2024.

Ngược lại, thị trường ô tô Malaysia vẫn ổn định, được hỗ trợ bởi hiệu suất mạnh mẽ từ các thương hiệu nội địa như Perodua và Proton, chiếm 63% tổng doanh số bán hàng trên toàn quốc trong nửa đầu năm 2025.

Ngoài ra, ngành ô tô Malaysia cũng chứng kiến doanh số bán xe điện (EV) tăng vọt. Doanh số bán xe điện tăng 91% lên 12.733 chiếc, trong khi doanh số xe hybrid tăng 12% lên 17.480 chiếc trong cùng kỳ.

Ngoài Malaysia, Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng doanh số bán ô tô cao nhất Đông Nam Á, với mức tăng 18% lên 90.772 xe.

Thái Lan cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực 3,6%, đạt 149.501 chiếc trong quý. Động lực thúc đẩy là doanh số bán xe điện tăng 33% lên 69.005 chiếc, chiếm khoảng 23% tổng doanh số bán ô tô trong nước.

