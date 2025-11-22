Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ngổn ngang ở công trường nút giao hơn 3.400 tỷ chậm tiến độ tại TPHCM

22-11-2025 - 17:00 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

UBND TPHCM yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban giao thông) đưa công trình nút giao An Phú vào khai thác trước ngày 31/12/2025. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh Ban giao thông cho biết nút giao này có thể sẽ hoàn thành vào cuối năm 2026, tức trễ 1 năm so với kế hoạch.

Ngổn ngang ở công trường nút giao hơn 3.400 tỷ chậm tiến độ tại TPHCM- Ảnh 1.

Nút giao thông An Phú là dự án quy mô lớn, có tổng mức đầu tư khoảng 3.400 tỉ đồng, khởi công từ năm 2022. Dự án gồm hệ thống cầu vượt, hầm chui và các nhánh rẽ, kết nối trực tiếp cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với trục đường Mai Chí Thọ và Đồng Văn Cống, kỳ vọng giảm ùn tắc cho cửa ngõ phía Đông trong giai đoạn 2025-2026.

Ngổn ngang ở công trường nút giao hơn 3.400 tỷ chậm tiến độ tại TPHCM- Ảnh 2.

Những ngày giữa tháng 11, công trường nút giao An Phú (TPHCM) ghi nhận nhịp độ thi công dày đặc.

Ngổn ngang ở công trường nút giao hơn 3.400 tỷ chậm tiến độ tại TPHCM- Ảnh 3.

5 nhánh cầu vượt tại khu vực đang được triển khai đồng bộ, bao gồm: Cầu N3 và N4 tại nút giao Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống; cầu N2 rẽ phải từ cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đến Mai Chí Thọ; cầu N1.1 và N1.3 rẽ trái từ Mai Chí Thọ lên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Ngổn ngang ở công trường nút giao hơn 3.400 tỷ chậm tiến độ tại TPHCM- Ảnh 4.

Tại khu vực cao tốc TPHCM - Long Thành, nhánh cầu N2 thuộc gói thầu XL11 đã hợp long phần kết cấu, nối liền từ đường dẫn cao tốc ra trục Mai Chí Thọ.

Ngổn ngang ở công trường nút giao hơn 3.400 tỷ chậm tiến độ tại TPHCM- Ảnh 5.

Ngổn ngang ở công trường nút giao hơn 3.400 tỷ chậm tiến độ tại TPHCM- Ảnh 6.

Hiện hạng mục đạt gần 60% khối lượng và được tổ chức thi công đồng loạt ở ba mũi.

Ngổn ngang ở công trường nút giao hơn 3.400 tỷ chậm tiến độ tại TPHCM- Ảnh 7.

Dự kiến nhánh cầu N2 sẽ hoàn thành và thông xe kỹ thuật trước ngày 31/12/2025.

Ngổn ngang ở công trường nút giao hơn 3.400 tỷ chậm tiến độ tại TPHCM- Ảnh 8.

Nhánh cầu N2 thuộc gói thầu XL11 đã hợp long kết cấu, tạo tuyến kết nối hoàn chỉnh từ đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành ra Mai Chí Thọ.

Ngổn ngang ở công trường nút giao hơn 3.400 tỷ chậm tiến độ tại TPHCM- Ảnh 9.

Tại khu vực kết nối với đường Đồng Văn Cống, trụ cầu các nhánh N3 và N4 đang được hoàn thiện theo từng đoạn.

Ngổn ngang ở công trường nút giao hơn 3.400 tỷ chậm tiến độ tại TPHCM- Ảnh 10.

Dọc trục Mai Chí Thọ, mặt bằng thi công hầm chui HC1-02 thuộc gói XL6 được mở rộng, phần thô đã cơ bản hoàn thành. Các khoang hầm lộ rõ kết cấu, các mũi thi công đang bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Ngổn ngang ở công trường nút giao hơn 3.400 tỷ chậm tiến độ tại TPHCM- Ảnh 11.

Hầm chui HC1-02 (gói XL6) trên trục đường Mai Chí Thọ đã cơ bản hoàn thiện phần thô, các khoang hầm lộ rõ kết cấu trên toàn tuyến.

Ngổn ngang ở công trường nút giao hơn 3.400 tỷ chậm tiến độ tại TPHCM- Ảnh 12.

Dự án nút giao An Phú được kỳ vọng sẽ giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại cửa ngõ phía Đông thành phố. Tuy nhiên, với tiến độ hiện nay, nguy cơ tiếp tục trễ hẹn là hiện hữu nếu không có biện pháp chấn chỉnh mạnh mẽ và quyết liệt trong tổ chức thi công.

Từ nay, người dân Hà Nội được hưởng thêm tiện ích mới

Theo Duy Anh

Tiền Phong

