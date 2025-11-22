Ngổn ngang ở công trường nút giao hơn 3.400 tỷ chậm tiến độ tại TPHCM

5 nhánh cầu vượt tại khu vực đang được triển khai đồng bộ, bao gồm: Cầu N3 và N4 tại nút giao Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống; cầu N2 rẽ phải từ cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đến Mai Chí Thọ; cầu N1.1 và N1.3 rẽ trái từ Mai Chí Thọ lên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.