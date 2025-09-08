Ngược dòng thị trường, một cổ phiếu địa ốc liên tục tăng “bốc đầu”

Trong khi thị trường chứng khoán liên tục chìm trong sắc đỏ do áp lực chốt lời mạnh, cổ phiếu SJS của CTCP SJ Group lại nổi bật với đà tăng ấn tượng hơn 11% chỉ trong hai phiên giao dịch gần nhất.

Cụ thể, kết phiên 08/9, giá cổ phiếu SJS ở mức 73.800 đồng/cổ phiếu, tăng 4,09% so với phiên trước, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt 73,1 nghìn đơn vị.

Trước đó, ở phiên 05/9, cổ phiếu SJS tăng trần 6,94%, lên 70.900 đồng/cổ phiếu, với khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt 155,6 nghìn đơn vị.

Đáng chú ý, đà tăng này của cổ phiếu SJS diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán “chìm” trong sắc đỏ, khi nhà đầu tư đồng loạt “chốt lời” ồ ạt trên hầu hết các nhóm ngành. Trong 2 phiên giao dịch gần nhất (05/9 và 08/9), chỉ số VN-Index đã “bốc hơi” 71,76 điểm.

Với diễn biến ngược chiều, vốn hóa thị trường của SJ Group tăng mạnh lên 21.953 tỷ đồng.

Ngược dòng thị trường, cổ phiếu SJS tăng bốc đầu trong phiên 08/9. (nguồn: Cafef)

Đà tăng của cổ phiếu SJ Group bắt đầu từ đầu tháng 7 vừa qua, sau thông tin công ty bất động sản này chốt quyền trả cổ tức và cổ phiếu thưởng, với tỷ lệ “khủng” 159% – tức 100 cổ phiếu hiện hữu sẽ nhận được 159 cổ phiếu thưởng.

Vào ngày 31/7 vừa qua, SJ Group đã kết thúc đợt phát hành hơn 182,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức và thưởng cho 2.302 cổ đông, qua đó tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành lên gần 297,5 triệu cổ phiếu.

Cụ thể, kết thúc đợt phát hành ngày 31/7/2025, SJ Group đã phân phối hơn 182,6 triệu cổ phiếu trả cổ tức các năm 2018, 2019, 2020, 2021, 2024 và cổ phiếu thưởng cho 2.302 cổ đông. Cổ phiếu được tự do chuyển nhượng. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu là 29/8/2025.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, SJ Group ghi nhận doanh thu thuần hơn 337,2 tỷ đồng, tăng 42,2% so với 6 tháng đầu năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 171,2 tỷ đồng, tăng 76,3%.

Giải trình về nguyên nhân lợi nhuận biến động, SJ Group cho biết, lợi nhuận sau thuế đã soát xét 6 tháng đầu năm cao hơn so với cùng kỳ năm 2024 do công ty tiếp tục kinh doanh dự án Nam An Khánh.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 120 tỷ đồng so với đầu năm, lên mức gần 7.964,3 tỷ đồng. Trong đó, Hàng tồn kho hơn 4.270,8 tỷ đồng, chiếm 53,6% tổng tài sản; Tài sản dở dang dài hạn ghi nhận gần 2.439,5 tỷ đồng, chiếm 30,6% tổng tài sản.

Nguồn: BCTC

Đặc biệt, dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh vẫn là hàng tồn kho lớn nhất của SJ Group, với giá trị tính đến ngày 30/6/2025 là 4.179 tỷ đồng – chiếm 98,4% hàng tồn kho của công ty.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của công ty đang ở mức gần 4.790,3 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Trong đó, chiếm 39,4% tổng nợ là khoản phải trả dài hạn, ở mức gần 1.889,5 tỷ đồng; nợ vay hơn 782,2 tỷ đồng, chiếm 16,3% tổng nợ (gồm 148,4 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và 633,8 tỷ đồng nợ vay dài hạn).