Ngược dòng thị trường, TAL hút vốn của các NĐT Nước ngoài

TAL hoàn tất huy động 1.500 tỷ đồng

Mới đây, toàn bộ 15 nhà đầu tư tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Taseco Land đã hoàn tất nghĩa vụ thanh toán, mang về cho doanh nghiệp gần 1.500 tỷ đồng, trong đó thặng dư vốn điều lệ hơn 1.000 tỷ đồng từ việc chào bán 48,15 triệu cổ phiếu với giá 31.000 VNĐ/CP. Số tiền này sẽ được TAL sử dụng để tái cấu trúc nợ vay, giảm chi phí tài chính và củng cố vốn chủ sở hữu – điều kiện cần thiết để tham gia đấu thầu, đấu giá các dự án mới theo quy định hiện hành.

Đáng chú ý, thương vụ thu hút sự tham gia của đông đảo nhà đầu tư tổ chức, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài. Nổi bật là sự xuất hiện của các quỹ thuộc hệ sinh thái Dragon Capital. Tổng cộng, các quỹ đầu tư thuộc Dragon Capital đã chi 620 tỷ đồng để mua vào 20 triệu cổ phiếu TAL (42% lượng phát hành), qua đó nắm giữ 5,56% vốn TAL.

Không chỉ lọt vào "mắt xanh" của khối ngoại, cổ phiếu TAL còn nhận được sự quan tâm của rất nhiều nhà đầu tư tổ chức lớn trong nước. Đợt chào bán vừa qua, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (HNX: SHS) đã chi 248 tỷ đồng để mua 8 triệu cổ phiếu TAL, tương đương tỷ lệ sở hữu 2,22%. Trong khi đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank Securities, HoSE: CTS) chi 62 tỷ đồng cho 2 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 0,56%.

Như vậy, với gần 70% lượng cổ phiếu mà TAL phát hành đã được mua bởi các nhà đầu tư tổ chức – mong muốn đầu tư dài hạn, chứng tỏ nền tảng vững chắc và tiềm năng tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp. Việc họ sẵn sàng mua vào cổ phiếu với mức giá thuộc nhóm cao nhất trong các thương vụ phát hành riêng lẻ của ngành bất động sản tại thời điểm này, đồng thời chấp nhận bị "khóa" quyền chuyển nhượng trong vòng một năm, dường như là câu trả lời rõ ràng nhất cho câu hỏi về sức hấp dẫn của cổ phiếu TAL.

Diễn biến được ghi nhận trong bối cảnh làn sóng rút ròng của khối ngoại dâng cao, các nhà đầu tư nước ngoài lại mua ròng những phiên gần đây, phản ánh kỳ vọng của các nhà đầu tư nước ngoài đối với tiềm năng tăng trưởng của cổ phiếu TAL. Đặc biệt, trong những phiên giao dịch gần đây, trên 60% khối lượng giao dịch TAL đến từ khối ngoại. Theo thống kê từ ngày chuyển lên niêm yết trên HOSE từ 1/8 đến nay, khối ngoại đã mua ròng 3,9 triệu cổ phiếu TAL trên sàn.

Điều gì khiến TAL trở nên hấp dẫn?

Thừa hưởng hệ sinh thái vững chắc cùng cách tiếp cận quản trị minh bạch và hiệu quả từ Taseco Group, TAL được giới phân tích đánh giá là một trong những doanh nghiệp bất động sản phát triển bài bản, sở hữu quỹ đất "sạch" và chiến lược tăng trưởng có trọng tâm. Trái với xu hướng mở rộng ồ ạt trong ngành, doanh nghiệp theo đuổi con đường phát triển chọn lọc, tập trung vào các khu vực đô thị trung tâm và địa phương giàu tiềm năng như Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Ninh Bình và một số địa phương khác. Bên cạnh đó, TAL cũng đang tích cực mở rộng việc hợp tác với các nhà đầu tư chuyên nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản đến từ Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, … để triển khai các dự án tiềm năng.

Tính đến cuối quý II/2025, TAL sở hữu quỹ đất lên tới gần 1.000 ha, phân bổ đồng đều trên ba phân khúc chủ lực: bất động sản nhà ở, bất động sản nghỉ dưỡng và bất động sản khu công nghiệp.

Dự án KCN Đồng Văn 3

Với danh mục tài sản có chất lượng và pháp lý rõ ràng, kết quả kinh doanh của TAL trong ba năm gần đây duy trì mức tăng trưởng ấn tượng. Kết thúc 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần của TAL đạt xấp xỉ 933 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế tăng mạnh, đạt 60 tỷ đồng, gấp 3,5 lần so với nửa đầu năm 2024.

Đáng chú ý, tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên doanh thu và vốn chủ sở hữu của TAL nằm ở mức cao so với những công ty có cùng quy mô về vốn điều lệ và vốn hoá. Chỉ số ROA cải thiện từ 5,10% lên 6,85%, còn ROE cải thiện từ 13,55% lên 18,35%.

TAL sẽ tăng vốn có kiểm soát, từng bước mở rộng quỹ đất một cách chọn lọc, đặt mục tiêu nâng quỹ đất lên 3.000 ha vào năm 2030. Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp thay vì chào bán ra công chúng đợt này không chỉ giúp huy động vốn nhanh, tăng vốn chủ sở hữu để nắm bắt cơ hội đấu thầu mới mà còn tăng cường tính minh bạch, chuẩn mực tài chính và quản trị rủi ro. Đây là nền tảng để TAL theo đuổi chiến lược "dày vốn, mỏng nợ" trong giai đoạn tới.