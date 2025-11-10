Người ăn bánh ngọt thường xuyên vào bữa sáng, cơ thể có thể xuất hiện 4 thay đổi

Nhiều người có thói quen dùng bánh ngọt làm bữa sáng hàng ngày vì tiện lợi, ngon miệng. Tuy nhiên, ăn thường xuyên có nên không?

Dưới đây là 4 thay đổi cơ thể có thể nhận lại sau khi thường xuyên ăn sáng bằng bánh ngọt.

1. Nguy cơ từ đường và calo cao

Hầu hết bánh ngọt thương mại được làm từ bột mì tinh chế, đường trắng và nhiều chất béo. Một chiếc bánh kem khoảng 100g có thể cung cấp 300-400 kcal và 20-30g đường.

Dùng thường xuyên dễ khiến năng lượng nạp vào vượt mức, tăng nguy cơ béo phì, gan nhiễm mỡ, mỡ máu cao… Chưa kể, chế độ ăn nhiều đường còn làm rối loạn hệ vi sinh đường ruột, gây viêm hoặc giảm miễn dịch.

2. Dinh dưỡng đơn điệu dễ rối loạn chuyển hóa

Bánh ngọt chủ yếu là tinh bột, thiếu protein chất lượng cao, chất xơ, vitamin B, khoáng chất như canxi, sắt. Dùng lâu dài dẫn đến thiếu hụt dưỡng chất, gây mệt mỏi, giảm tập trung, táo bón… Thiếu protein ảnh hưởng tới phục hồi cơ bắp, còn thiếu chất xơ làm suy giảm chức năng tiêu hóa.

3. Biến động đường huyết, tiềm ẩn bệnh mãn tính

Tinh bột tinh chế có chỉ số đường huyết cao (ví dụ: bánh mì trắng GI>70), khi ăn sáng sẽ khiến đường huyết tăng nhanh, cơ thể tiết nhiều insulin rồi lại hạ nhanh, gây cảm giác đói sớm, ăn uống khó kiểm soát. Nếu kéo dài, dễ dẫn đến đề kháng insulin, tăng nguy cơ tiểu đường type 2. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng chế độ ăn nhiều thực phẩm GI cao liên quan tới nguy cơ tim mạch tăng.

4. Tác động tiềm ẩn từ chất phụ gia

Một số bánh chế biến sẵn chứa chất béo chuyển hóa (như bơ thực vật, mỡ bột), chất bảo quản (như kali sorbat) hay chất tạo ngọt. Chất béo chuyển hóa làm tăng LDL-C, thúc đẩy xơ vữa động mạch; sử dụng lâu dài các phụ gia cũng gây áp lực lên gan, thận.

Gợi ý cải thiện bữa sáng

- Kết hợp protein và chất xơ: Ăn kèm trứng, sữa, hạt hoặc sữa chua không đường và trái cây tươi.

- Kiểm soát tần suất và lượng: Không quá 3 lần/tuần; mỗi lần 2 lát bánh mì (50g), bánh ngọt 1 miếng nhỏ (30g).

- Thay thế thực phẩm lành mạnh: Yến mạch giàu beta-glucan, bánh bao ngũ cốc hoặc khoai lang cung cấp chất xơ, đường huyết lên chậm hơn.

Tóm lại, thỉnh thoảng dùng bánh ngọt cho bữa sáng không gây hại, nhưng lệ thuộc lâu dài sẽ tiềm ẩn rủi ro sức khỏe. Bữa sáng cân bằng, đa dạng mới giúp cơ thể hấp thu đủ dưỡng chất và duy trì sức khỏe.

Nguồn và ảnh: Sohu