Người có 4 thứ này trên da dễ có "cả đống" tế bào ung thư trong người mà chưa biết

24-10-2025 - 13:23 PM | Sống

Hóa ra những bất thường trên da không chỉ báo hiệu ung thư da mà còn "chỉ điểm" rất nhiều loại ung thư khác.

Da không chỉ là lớp bảo vệ bên ngoài mà còn là tấm gương phản chiếu sức khỏe bên trong cơ thể. Nhiều bất thường trên da không chỉ đơn thuần là vấn đề da liễu mà còn là những dấu hiệu cảnh báo sớm, tinh vi về sự phát triển của "cả đống" tế bào ung thư đang âm thầm hoạt động, từ ung thư da, ung thư máu, ung thư gan cho đến ung thư nội tạng.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, nếu bạn nhận thấy 4 sự thay đổi sau đây trên làn da mà không rõ nguyên nhân, hãy đi khám sàng lọc ngay lập tức.

1. Mụn thịt thừa mọc nhiều bất thường

Mụn thịt thừa (u mềm treo) là những nốt thịt nhỏ, lành tính, thường mọc ở nếp gấp da. Tuy nhiên, khi chúng xuất hiện với số lượng lớn một cách bất thường và đi kèm các triệu chứng khác, đây có thể là dấu hiệu của Hội chứng Cowden (Cowden Syndrome), một hội chứng di truyền hiếm gặp làm tăng nguy cơ mắc nhiều loại ung thư.

skin tags along the neck 1296x728 galleryslide2
Ảnh minh họa

Mối liên hệ với ung thư: Hội chứng này có liên quan chặt chẽ đến việc tăng nguy cơ phát triển ung thư vúung thư tuyến giáp (đặc biệt là thể nang) và ung thư nội mạc tử cung. Nếu các nốt mụn này đột ngột mọc nhanh, nhiều, cần thăm khám ngay.

2. Nổi các mảng da tối màu 

Acanthosis Nigricans (AN) là tình trạng da bị dày lên và sạm màu, thường xuất hiện ở cổ, nách, bẹn, trông giống như da bẩn. Tình trạng này thường liên quan đến kháng insulin, nhưng khi AN xuất hiện nghiêm trọng, đột ngột, và lan rộng nhanh chóng (gọi là AN ác tính), nó có thể là dấu hiệu cảnh báo một khối u ác tính đang phát triển.

Mối liên hệ với ung thư: AN ác tính thường đi kèm với ung thư dạ dày (phổ biến nhất) hoặc các khối u ác tính ở đường tiêu hóa, ung thư gan và tuyến tụy. Nếu da có các mảng tối màu, nhung, sần sùi không cải thiện, hãy kiểm tra sức khỏe tổng quát.

3. Các nốt ruồi hoặc đốm sắc tố thay đổi 

epi blog melanoma scaled
Ảnh minh họa

Sự thay đổi của các nốt sắc tố là dấu hiệu nổi tiếng nhất cảnh báo ung thư da (Melanoma)Quy tắc ABCDE giúp nhận biết nốt ruồi nghi ngờ:

A (Asymmetry): Hình dạng không đối xứng. B (Border): Viền không đều, lởm chởm. C (Color): Có nhiều màu khác nhau. D (Diameter): Kích thước lớn hơn 6mm. E (Evolving): Nốt ruồi thay đổi kích thước, hình dạng hoặc có triệu chứng (ngứa, chảy máu).

4. Bầm tím bất thường hoặc không rõ nguyên nhân

Dấu bầm tím (xuất huyết dưới da) thường là kết quả của chấn thương. Tuy nhiên, nếu bạn thấy các vết bầm tím xuất hiện thường xuyên, lan rộng, hoặc không nhớ đã va chạm ở đâu, đó có thể là dấu hiệu của sự rối loạn đông máu hoặc giảm số lượng tiểu cầu nghiêm trọng.

gettyimages 585107377 1492775144
Ảnh minh họa

Mối liên hệ với ung thư: Tình trạng này có thể là biểu hiện của các bệnh lý liên quan đến tủy xương và máu, đặc biệt là ung thư máu (Leukemia). Tế bào ung thư phát triển trong tủy xương làm giảm sản xuất tiểu cầu  yếu tố cần thiết cho quá trình đông máu- dẫn đến xuất huyết dưới da dễ dàng và bầm tím không kiểm soát.

3 món ăn sáng yêu thích của tế bào ung thư, không muốn bị ung thư vây hãm nên ăn ít

Theo Chiến My

Đời sống & pháp luật

