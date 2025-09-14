Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

3 thực phẩm mà tế bào ung thư “ưa thích”, rất có thể bạn vẫn ăn hằng ngày

14-09-2025 - 11:30 AM | Sống

Nghe mà giật mình, hóa ra những món quen thuộc trên bàn ăn lại tiềm ẩn rủi ro đến vậy sao?

“Bác sĩ nói tôi có một số chỉ số bất thường, có thể liên quan đến thói quen thường xuyên ăn đồ chiên rán, dưa muối và cả những thực phẩm bị mốc. Nghe mà giật mình, hóa ra những món quen thuộc trên bàn ăn lại tiềm ẩn rủi ro đến vậy sao?”, chia sẻ của một bệnh nhân trung niên trong buổi khám sức khỏe khiến nhiều người phải suy ngẫm.

Ung thư luôn là nỗi ám ảnh. Điều đáng sợ là nó không phải lúc nào cũng xuất phát từ nguyên nhân xa vời, mà đôi khi lại bắt nguồn từ chính thói quen ăn uống thiếu lành mạnh của chúng ta. Nghiên cứu y học cho thấy, có những loại thực phẩm trở thành “nguồn dinh dưỡng” lý tưởng cho tế bào ung thư phát triển, nổi bật nhất là đồ chiên rán, thực phẩm muối chua và đồ ăn bị mốc.

Đầu tiên là thực phẩm chiên rán . Từ gà rán, khoai tây chiên cho đến các món ăn nhanh khác, dầu mỡ và nhiệt độ cao khiến chúng chứa nhiều chất độc hại như acrylamide benzo[a]pyrene - những hợp chất đã được chứng minh có khả năng gây ung thư. Quá trình chiên rán cũng làm dầu bị oxy hóa, sinh ra sản phẩm phụ có hại cho cơ thể. Với người cao tuổi bị béo bụng, tác hại càng nặng nề khi chất béo tích tụ ảnh hưởng đến hormone và hệ miễn dịch, tạo môi trường thuận lợi cho khối u hình thành.

3 thực phẩm mà tế bào ung thư “ưa thích”, rất có thể bạn vẫn ăn hằng ngày- Ảnh 1.

Thứ hai là thực phẩm muối chua . Dưa cà muối, thịt muối vốn quen thuộc trong nhiều bữa cơm, nhưng lại tiềm ẩn chất nitrit . Khi vào dạ dày, nitrit kết hợp với các amin tạo thành nitrosamine chất đã được xếp vào nhóm gây ung thư, đặc biệt là ung thư dạ dày và thực quản. Không chỉ vậy, ăn nhiều đồ muối chua còn làm cơ thể dư thừa muối, dẫn đến tăng huyết áp - một yếu tố nguy cơ có mối liên hệ mật thiết với các bệnh ung thư.

3 thực phẩm mà tế bào ung thư “ưa thích”, rất có thể bạn vẫn ăn hằng ngày- Ảnh 2.

Nguy hiểm không kém chính là thực phẩm bị mốc . Các loại ngũ cốc, đậu, lạc, ngô, thậm chí cả trái cây khô khi đã mốc đều có thể sinh ra aflatoxin - độc tố nấm mốc được coi là “sát thủ số một” của gan. Chất này khi xâm nhập sẽ phá hủy DNA của tế bào gan, làm tăng mạnh nguy cơ ung thư gan. Điều đáng lo ngại là aflatoxin rất bền, có thể tồn tại lâu trong môi trường, thậm chí khó bị tiêu diệt trong quá trình nấu nướng thông thường.

Các chuyên gia cảnh báo, ung thư là kết quả của nhiều yếu tố cộng hưởng, nhưng trong đó chế độ ăn uống giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Giảm tối đa đồ chiên rán, hạn chế thực phẩm muối chua, tuyệt đối tránh đồ mốc, đồng thời tăng cường rau xanh, hoa quả và ngũ cốc nguyên hạt chính là “lá chắn” bảo vệ sức khỏe hiệu quả.

Ngoài ra, duy trì vận động thường xuyên, khám sức khỏe định kỳ và giữ tinh thần thoải mái cũng là chìa khóa giúp phòng ngừa bệnh tật. Ăn uống khoa học không chỉ giúp ngăn ngừa ung thư mà còn cải thiện chất lượng sống, kéo dài tuổi thọ.

Ung thư không phải lúc nào cũng đến từ nguyên nhân khó kiểm soát. Đôi khi, chỉ cần “quản chặt cái miệng” là đã giảm được một phần nguy cơ lớn, bảo vệ bản thân và gia đình khỏi những hiểm họa khôn lường.

Nguồn và ảnh: Aboluowang

Loại rau được ca ngợi là siêu thực phẩm của Nhật Bản: Người Nhật ăn hàng ngày không hẳn vì sở thích mà để bổ máu, đẹp da, mượt tóc

Theo Nguyệt Quang

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam có 1 món được ví như “tổ yến của người nghèo”: Giàu collagen, chị em rất nên ăn để đẹp da, trẻ hoá

Việt Nam có 1 món được ví như “tổ yến của người nghèo”: Giàu collagen, chị em rất nên ăn để đẹp da, trẻ hoá Nổi bật

Chiêu lừa đảo mới: Người dùng iPhone coi chừng mất sạch tiền trong tài khoản ngân hàng

Chiêu lừa đảo mới: Người dùng iPhone coi chừng mất sạch tiền trong tài khoản ngân hàng Nổi bật

298 xe có biển số sau vi phạm trên Quốc lộ 1 và Quốc lộ 45 nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

298 xe có biển số sau vi phạm trên Quốc lộ 1 và Quốc lộ 45 nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

11:03 , 14/09/2025
Mất việc ở tuổi 45, tôi vẫn sống bình thản nhờ một khoản chuẩn bị ít ai để ý

Mất việc ở tuổi 45, tôi vẫn sống bình thản nhờ một khoản chuẩn bị ít ai để ý

11:02 , 14/09/2025
Ngồi trước mâm con gia đình, tôi thường dạy con cháu 5 điều đã được đúc rút sau 60 năm cuộc đời

Ngồi trước mâm con gia đình, tôi thường dạy con cháu 5 điều đã được đúc rút sau 60 năm cuộc đời

10:50 , 14/09/2025
5 loại nước sáng ngủ dậy có khát khô cổ cũng TUYỆT ĐỐI không được uống!

5 loại nước sáng ngủ dậy có khát khô cổ cũng TUYỆT ĐỐI không được uống!

10:42 , 14/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên