Loại gia vị là “khắc tinh” của tế bào ung thư, hạ mỡ máu, huyết áp cực tốt: Bếp nhà ai cũng có

“Ứng cử viên" sáng giá trong phòng ngừa ung thư

Tỏi là gia vị quen thuộc trong căn bếp của người Việt. Loại gia vị này ngày càng được chứng minh có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe. Các nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng việc bổ sung tỏi vào bữa ăn hàng ngày có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, trong đó có khả năng phòng ngừa một số bệnh ung thư.

Thông tin từ Khoa Dinh dưỡng lâm sàng, Bệnh viện K cho biết, trong tỏi chứa nhiều hoạt chất có nguồn gốc thực vật (phytochemical), tiêu biểu như: flavonoid, inulin, saponin, S-allyl cysteine... Các hợp chất này đã được chứng minh trong phòng thí nghiệm có đặc tính chống ung thư, đặc biệt là với ung thư đại trực tràng.

Các báo cáo tổng hợp của Viện Nghiên cứu Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ (AICR) cho thấy ăn tỏi thường xuyên có thể giúp giảm nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng. Cơ chế tác động được lý giải là do các hợp chất trong tỏi hỗ trợ sửa chữa DNA, làm chậm sự phát triển tế bào ung thư và giảm viêm.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý rằng các nghiên cứu vẫn còn hạn chế, do đó cần thêm bằng chứng lâm sàng để khẳng định chắc chắn tác dụng phòng ngừa ung thư đại trực tràng của tỏi.

Không dừng lại ở đại trực tràng, các nhà khoa học còn nghiên cứu về vai trò của tỏi đối với nhiều loại ung thư khác như: ung thư vú, dạ dày, vòm họng, thực quản, tiền liệt tuyến, gan, bàng quang hay tụy. Dù chưa có kết luận nhưng dữ liệu hiện tại mở ra nhiều hướng tiếp cận trong y học dự phòng.

Ảnh minh họa.

Tỏi đem đến nhiều lợi ích khác

Theo bác sĩ CKII Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cơ sở 3, tỏi là một trong những thực phẩm chứa chất chống oxy hóa lâu đời nhất và phổ biến nhất của thiên nhiên. Ngoài vai trò phòng chống ung thư, tỏi còn giúp giảm cholesterol, hạ huyết áp, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ lưu thông máu, làm chậm quá trình lão hóa da.

“Tỏi nếu được sử dụng đúng cách sẽ góp phần giúp phòng bệnh và tăng cường sức khỏe cộng đồng”, bác sĩ Vũ nói.

Các chuyên gia khuyến nghị người dân nên ăn tỏi tươi hoặc đập dập, cắt nhỏ rồi để ngoài không khí 10–15 phút trước khi chế biến. Điều này giúp enzyme trong tỏi được không khí hoạt hóa thành các hợp chất có lợi. Bên cạnh đó, ngâm tỏi với giấm cũng có thể mang lại lợi ích, đặc biệt là với tim mạch.

Một số lưu ý khi sử dụng tỏi

Mùi nồng của tỏi có thể làm tăng cảm giác khó chịu, buồn nôn ở người mắc ung thư đang trong quá trình điều trị (hóa trị, xạ trị) do đó mọi người cần cân nhắc khi chế biến tỏi cho nhóm bệnh nhân này.

Mặc dù tỏi chứa nhiều giá trị dinh dưỡng nhưng các bác sĩ cảnh báo rằng người dân không nên coi tỏi là “thuốc chữa ung thư”.

Bác sĩ CKII Nguyễn Thị Diễm Hương, Bệnh viện Đại học Y Dược (cơ sở 3) nhấn mạnh, người bệnh ung thư không nên tin theo các bài thuốc truyền miệng, thuốc nam, hoặc tin vào thông tin "ăn 1 loại thực phẩm duy nhất như tỏi để chữa ung thư". Thay vào đó, người bệnh nên thực hiện các phương pháp điều trị chuẩn như: phẫu thuật, hóa trị, xạ trị, thuốc nhắm trúng đích… để đảm bảo an toàn sức khỏe.