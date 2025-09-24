Người phụ nữ suýt mất mạng vì thiếu trầm trọng loại gia vị ai cũng bảo nhau "ăn càng ít thì càng khoẻ"

Đó chính là muối. Loại gia vị này không thể thiếu với cả ẩm thực lẫn sức khoẻ. Thế nhưng, rất nhiều người đang mắc sai lầm khi cho rằng ăn càng ít muối càng tốt cho sức khỏe. Bởi giống như uống nước, lượng muối hấp thụ quá nhiều hay quá ít đều gây hại cho cơ thể, thậm chí gây nguy hiểm tính mạng. Trường hợp của người phụ nữ khoảng 50 tuổi họ Trương (Đài Loan, Trung Quốc) chính là một ví dụ điển hình.

Tiến sĩ Zeng Yuqi, Trưởng khoa Cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tân Đài (Trung Quốc) kể lại, bà Trương nhập viện trong tình trạng co giật, cơ thể mệt mỏi rã rời, trạng thái tinh thần không ổn định. Kết quả chẩn đoán hạ natri máu nghiêm trọng và các dấu hiệu ngộ độc nước, dẫn tới nguy hiểm tính mạng.

Ảnh minh họa

Hoá ra, bà Trương vốn có huyết áp hơi cao, được bác sĩ dặn dò kiểm soát lượng muối khi ăn uống. Đồng thời xem được một đoạn video cảnh báo tác hại của việc ăn thừa muối trên mạng xã hội. Thế nhưng, thay vì nghe theo hướng dẫn, bà lại cắt giảm muối một cách cực đoan và cố gắng uống thật nhiều nước mối ngày.

Trong gần một tháng liên tục, ba bữa một ngày bà gần như không ăn một hạt muối, nước mắm nước tương cũng hạn chế tối đa. Lượng nước mỗi ngày uống vào luôn trên 3 lít, còn thường tập trung uống một cách "nhồi nhét" trong khoảng thời gian ngắn. Ngày phải đi cấp cứu, bà Trương uống tới gần 7 lít nước. May mắn là được người nhà phát hiện sớm, bác sĩ điều trị kịp thời nên bà đã giữ được mạng sống.

Bác sĩ cảnh báo mức độ nguy hiểm của hạ natri máu và ngộ độc nước

Tiến sĩ Zeng Yuqi giải thích, hạ natri máu xảy ra khi nồng độ natri huyết thanh giảm dưới 135 mEq/L (mức bình thường 135 - 145 mEq/L). Natri là chất điện giải quan trọng giúp duy trì cân bằng nước trong và ngoài tế bào. Khi ăn quá ít muối hoặc uống quá nhiều nước, lượng natri trong máu bị pha loãng khiến tế bào phình ra, dẫn đến phù não, rối loạn thần kinh và có thể tử vong.

Ở mức độ mãn tính, natri giảm từ từ trong vài ngày, triệu chứng thường nhẹ, nhưng khi chỉ số này tụt nhanh sẽ gây hạ natri cấp tính, dễ dẫn đến co giật, hôn mê. Đặc biệt, phụ nữ tiền mãn kinh như bà Trương có nguy cơ tổn thương não cao hơn do sự ảnh hưởng của hormone đến khả năng điều hòa natri. Các dấu hiệu cảnh báo hạ natri máu bao gồm:

- Buồn nôn và nôn.

- Đau đầu.

- Lú lẫn, suy giảm nhận thức.

- Mệt mỏi, buồn ngủ mọi lúc.

- Bồn chồn và cáu kỉnh.

- Yếu cơ, co thắt hoặc chuột rút.

- Co giật.

- Rơi vào hôn mê.

Còn với tình trạng ngộ độc nước, nhiều người cho rằng nó chỉ xảy ra khi uống phải nước nhiễm độc, nước bẩn… Nhưng thực tế, uống quá nhiều nước, nhất là uống liên tục trong khoảng thời gian ngắn của một ngày như bà Trương cũng có thể gây ra ngộ độc nước.

Ảnh minh họa

Ngộ độc nước xảy ra khi cơ thể không thể hấp thụ hết lượng nước quá lớn mà chúng ta uống vào. Nhiều nghiên cứu chỉ ra là khoảng trên 5 lít nước. Lúc này, sự cân bằng điện giải trong cơ thể chúng ta bị mất do tăng quá cao hydrat. Dẫn tới các triệu chứng như: đau đầu, có cảm giác buồn nôn, cơ thể bị yếu, mất sức, dễ bị chuột rút, huyết áp tăng, có thể bị trướng bụng…

Đồng thời, ngộ độc nước do uống quá nhiều nước còn dễ dẫn tới hạ natri máu cấp tính. Đó là lý do mà tính mạng của bà Trương "ngàn cân treo sợi tóc" bởi cùng lúc đối mặt với 2 tình trạng này, cộng thêm bà đã mãn kinh và có tiền sử cao huyết áp.

Ăn bao nhiêu muối và uống bao nhiêu nước là đủ?

Các chuyên gia khẳng định, cả thiếu muối lẫn thừa muối đều gây hại. Ăn quá ít dễ dẫn tới hạ natri máu, tụt huyết áp, suy giảm chức năng cơ, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Ngược lại, ăn quá nhiều muối lại làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch, thận, ung thư dạ dày và loãng xương.

Ảnh minh họa

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, một người trưởng thành chỉ nên tiêu thụ dưới 2g natri mỗi ngày (tương đương dưới 5g muối). Mức tối thiểu cơ thể cần là 200 - 500mg natri, tức khoảng 0,5 - 1,2g muối. Hiệp hội Tim mạch Mỹ còn khuyến nghị thận trọng hơn, chỉ nên giữ ở mức 1,5g natri/ngày, đặc biệt với người cao huyết áp hoặc có nguy cơ tim mạch.

Về nước, khuyến nghị trung bình là 2 lít mỗi ngày hoặc khoảng 30 - 40ml nước cho mỗi kg cân nặng cơ thể. Nhưng có thể dao động theo thể trạng, môi trường và nhu cầu vận động. Uống đủ và rải rác trong ngày mới tốt, còn uống dồn dập quá nhiều một lúc dễ gây ngộ độc nước, làm loãng natri và nhiều vấn đề khác.