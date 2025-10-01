Top 2 gia vị chứa nhiều vi nhựa nhất trong bếp nhưng nhiều người Việt vẫn ăn mỗi ngày: Dùng càng lâu hết gia đình càng khỏe

Hạt vi nhựa có kích từ 1 nanomet đến 5 mm, được hình thành từ quá trình phân hủy các sản phẩm nhựa như chai nhựa, túi nilon, đồ dùng bằng nhựa… thải ra môi trường, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khoẻ.

Tác động đầy đủ của việc tiêu thụ vi nhựa đối với sức khỏe con người vẫn chưa rõ ràng nhưng có nhiều nghiên cứu chỉ ra vi nhựa gây tổn thương tế bào cơ thể. Vi nhựa khi xâm nhập vào cơ thể khả năng làm gián đoạn quá trình sinh học và mang theo các hóa chất như bisphenol, phthalate, chất chống cháy, PFAS và kim loại nặng phát tán vào máu và di chuyển đến gan, thận, não…, ảnh hưởng hô hấp, gây dị ứng, tổn thương thần kinh thậm chí gây nên sự phát triển tế bào ung thư.

Ảnh minh hoạ

Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra danh sách các thực phẩm chứa nhiều vi nhựa nhất, trong đó có 2 loại gia vị là đường và muối.

Các loại muối

Theo một nghiên cứu đăng trên Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ năm 2023, muối hồng Himalaya thô chứa nhiều vi nhựa nhất, tiếp theo là muối đen và muối biển. Điều này là do muối Himalaya được khai thác thông qua khai thác mỏ, nơi lắng đọng nhiều hạt vi nhựa.

Một nhóm các nhà khoa học từ Pháp, Anh và Malaysia đã thử nghiệm 17 loại muối từ 8 quốc gia khác nhau và tìm thấy vi nhựa trong tất cả các mẫu. Các nhà nghiên cứu kết luận muối biển có thể chứa vi nhựa do ô nhiễm nhựa từ nguồn nước biển, môi trường. Ngoài ra, quá trình chế biến và đóng gói các loại muối làm loại gia vị này gia tăng sự ô nhiễm vi nhựa.

Ảnh minh hoạ

Theo Tổ chức Y tế thế giới, lượng muối tối đa mà một người trưởng thành nên tiêu thụ là 5g/ngày. Ăn quá nhiều muối có thể dẫn đến tăng huyết áp, dẫn đến nhồi máu cơ tim, đột quỵ và suy tim. Thói quen này còn ảnh hưởng đến thận, gây tổn thương và suy giảm chức năng thận, tăng nguy cơ hình thành sỏi thận. Ngoài ra, thừa muối gây tác động tiêu cực đến xương và cơ bắp, dạ dày…

Chuyên gia sức khỏe khuyên mọi người có thể lựa chọn các thực phẩm giàu iot lành mạnh khác để thay thế muối như cá biển, rau chân vịt, tảo bẹ, rong biển, trứng, sữa… để đảm bảo lượng khoáng chất cần thiết cho cơ thể, giảm thiểu nguy cơ nhiễm vi nhựa từ các loại gia vị.

Đường

Một nghiên cứu năm 2022 đã phát hiện lượng vi nhựa có trong đường trong nhãn hiệu đường thương mại được bán rộng rãi. Đường có chứa vi nhựa chủ yếu là do ô nhiễm từ nguyên liệu, bao bì nhựa và quá trình sản xuất.

Ảnh minh hoạ

Bên cạnh đó, tiêu thụ quá nhiều đường trắng, đặc biệt là đường tinh luyện, có thể dẫn đến những thay đổi trong quá trình trao đổi chất và tạo ra các phản ứng viêm, chuyển thành nhiều bệnh mãn tính: tăng nguy cơ béo phì, bệnh tim mạch, huyết áp cao, lão hóa sớm, suy yếu hệ miễn dịch, các vấn đề về da như mụn trứng cá, ảnh hưởng xấu đến chức năng gan.

Ăn nhiều đường tinh luyện còn gây tăng sản xuất insulin, về lâu dài cơ thể có thể phản ứng kháng insulin dẫn đến nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2, ảnh hưởng đến cả thận và tim.

Các bác sĩ khuyến cáo mọi người nên các loại trái cây có sẵn trong thực phẩm chưa qua chế biến như trái cây, rau củ, sữa và các loại hạt, hạn chế tiêu thụ đường tinh luyện và các thực phẩm nhiều chất tạo ngọt như bánh kẹo, nước tăng lực, thức ăn nhanh…