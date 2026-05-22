Người có IQ, EQ cao thường "giỏi" 3 việc này, nếu bạn có đủ thì xin chúc mừng

Trong cuộc sống, nhiều người thường cho rằng IQ cao là yếu tố quyết định thành công. Tuy nhiên, thực tế cho thấy những người đi xa và bền vững thường không chỉ thông minh về tư duy mà còn giỏi kiểm soát cảm xúc và ứng xử. IQ giúp một người giải quyết vấn đề, còn EQ giúp họ xử lý các mối quan hệ, giữ bình tĩnh trước áp lực và tạo dựng sự tin tưởng với người khác.

Những người sở hữu đồng thời IQ và EQ cao thường không quá phô trương. Họ thể hiện năng lực qua cách suy nghĩ, phản ứng và hành xử mỗi ngày. Dưới đây là 3 biểu hiện dễ nhận thấy nhất.

1. “Giỏi” lắng nghe nhưng không dễ bị cuốn theo cảm xúc đám đông

Một trong những dấu hiệu rõ ràng của người có EQ và IQ cao là khả năng lắng nghe thực sự. Họ không chỉ nghe để phản hồi mà còn cố gắng hiểu vấn đề, cảm xúc và động cơ của người đối diện.

Trong các cuộc trò chuyện, kiểu người này hiếm khi cắt ngang lời người khác hay vội vàng đưa ra kết luận. Họ quan sát kỹ ngữ điệu, thái độ và bối cảnh trước khi đưa ra ý kiến. Chính điều đó khiến họ thường được đánh giá là điềm tĩnh và đáng tin cậy.

Tuy nhiên, biết lắng nghe không đồng nghĩa với việc dễ bị tác động. Người có IQ cao thường giữ được tư duy độc lập. Họ tiếp nhận thông tin từ nhiều phía nhưng vẫn có khả năng phân tích và tự đưa ra quan điểm riêng thay vì chạy theo số đông.

Trong môi trường học tập hay công việc, đây là kiểu người ít khi “hùa theo” cảm xúc tập thể. Khi mọi người hoảng loạn, họ vẫn giữ được sự tỉnh táo để đánh giá tình huống. Khi xảy ra tranh cãi, họ không phản ứng bốc đồng mà thường chọn cách quan sát trước rồi mới lên tiếng.

Sự kết hợp giữa khả năng đồng cảm của EQ và tư duy logic của IQ giúp họ vừa hiểu con người vừa không đánh mất sự khách quan.

2. Giỏi kiểm soát cảm xúc, đặc biệt trong lúc áp lực

Không ít người thông minh nhưng lại dễ nóng giận, mất bình tĩnh hoặc đưa ra quyết định cảm tính. Ngược lại, người có cả EQ và IQ cao thường sở hữu khả năng quản trị cảm xúc rất tốt.

Điều này không có nghĩa họ không buồn, không tức giận hay không căng thẳng. Điểm khác biệt nằm ở chỗ họ biết cách nhận diện cảm xúc của mình và lựa chọn phản ứng phù hợp.

Khi gặp thất bại, họ không đổ lỗi ngay cho hoàn cảnh hoặc người khác. Thay vào đó, họ có xu hướng phân tích nguyên nhân và tìm cách cải thiện. Khi bị chỉ trích, họ cũng ít phản ứng thái quá mà thường cân nhắc xem đâu là góp ý đáng tiếp thu.

Nhiều nghiên cứu tâm lý cũng cho thấy khả năng kiểm soát cảm xúc có liên hệ chặt chẽ với năng lực lãnh đạo và thành công lâu dài. Một người càng hiểu bản thân, càng biết điều tiết cảm xúc thì càng dễ duy trì các mối quan hệ tốt đẹp và tránh những quyết định bốc đồng.

3. “Giỏi” học hỏi nhưng không thích khoe khoang hiểu biết

Người vừa có EQ vừa có IQ cao thường có một đặc điểm rất thú vị: càng hiểu biết lại càng khiêm tốn.

Họ thích học hỏi, tò mò với nhiều lĩnh vực khác nhau và luôn muốn cải thiện bản thân. Tuy nhiên, họ không cố chứng minh mình giỏi hơn người khác trong mọi cuộc trò chuyện.

Thay vì tranh cãi để giành phần thắng, họ ưu tiên trao đổi để hiểu thêm góc nhìn mới. Họ sẵn sàng thừa nhận mình chưa biết và cũng không ngại học từ người ít kinh nghiệm hơn.

Đây là kiểu người thường đặt nhiều câu hỏi hơn là liên tục khẳng định bản thân. Họ hiểu rằng kiến thức luôn có giới hạn và càng tiếp xúc nhiều, con người càng nhận ra mình còn nhiều điều cần học.

Chính sự khiêm tốn này giúp họ xây dựng được các mối quan hệ tích cực. Người khác cảm thấy thoải mái khi làm việc hoặc trò chuyện cùng họ vì không bị áp lực hay cảm giác bị đánh giá.

Ngoài ra, người có EQ và IQ cao cũng thường rất tinh tế trong cách thể hiện năng lực. Họ không cần phô trương quá nhiều nhưng vẫn khiến người khác nể phục nhờ cách giải quyết vấn đề hiệu quả và thái độ cư xử văn minh.

(Tổng hợp)