Pin xe điện sau nhiều năm: Số liệu nói gì?

72% và 18% là hai con số đáng chú ý trong khảo sát 2026 Global EV Driver Survey của tổ chức phi lợi nhuận Global EV Alliance. Con số đầu là tỷ lệ chủ xe coi nỗi lo về tuổi thọ pin là hiểu lầm phổ biến nhất về xe điện. Con số sau là tỷ lệ đồng tình với nhận định rằng họ lo về tuổi thọ pin của chính chiếc xe mình sử dụng. Có tới 65% người được hỏi không đồng tình.

Ở bình diện rộng hơn, 74% chủ xe cho rằng những quan niệm sai lầm là một trong các rào cản lớn đối với việc phổ biến xe điện tại nước họ, cao hơn tỷ lệ nêu giá mua xe (49%) và việc sạc xe tại chung cư (47%). Mỗi người được chọn tối đa ba vấn đề nên các tỷ lệ này không loại trừ nhau.

Khảo sát được thực hiện trong tháng 9 và 10/2026 trên 29.547 chủ xe. Người tham gia đăng ký thông qua hiệp hội xe điện, nhóm tình nguyện viên và cộng đồng người đam mê, còn kết quả toàn cầu được điều chỉnh theo tỷ trọng xe điện lưu hành ở từng nước. Vì vậy, đây là góc nhìn của người đang dùng xe, chứ không phải phép đo trực tiếp lý do khiến người khác chưa mua.

Dữ liệu thực tế cũng ủng hộ sự yên tâm ấy. Ford theo dõi tình trạng pin của 36.000 chiếc Mustang Mach-E: xe đời 2021 sau 5,2 năm, quãng đường khoảng 88.500 km, còn trung bình 92% dung lượng khả dụng. Nhóm hơn 2.000 xe đã chạy khoảng 160.000 km vẫn giữ trung bình 91% dung lượng ban đầu.

Đây là các giá trị trung bình, không bảo đảm cho từng xe. Tuy vậy, chúng cho thấy dung lượng pin có giảm theo thời gian, nhưng mức giảm đến ngưỡng phải thay pin ít gặp hơn nhiều so với suy nghĩ của không ít người.

Lưới điện, khí hậu và những bài toán còn lại

Trong danh sách hiểu lầm của chủ xe còn có ba ý khác: xe điện dễ bắt lửa hơn xe xăng (58%), lưới điện sẽ quá tải (45%) và xe điện không tốt hơn cho khí hậu (40%).

Về lưới điện, sạc thông minh có thể điều phối việc sạc vào giờ nhu cầu dùng điện thấp. Số lượng xe điện tăng đòi hỏi quy hoạch và nâng cấp lưới, nhưng không đồng nghĩa mọi xe cùng cắm sạc một lúc. Về khí hậu, so sánh cần tính trọn vòng đời: pin phát thải nhiều hơn ở khâu sản xuất, song xe điện nhìn chung bù lại ở giai đoạn vận hành, và mức độ "sạch" còn phụ thuộc vào nguồn điện dùng để sạc. Còn với nguy cơ bắt lửa, các nghiên cứu không ủng hộ quan niệm xe điện dễ gặp sự cố hơn. Dữ liệu có giới hạn do khác biệt về tuổi đời phương tiện, nhưng nhìn chung tỷ lệ ở xe điện thấp hơn xe động cơ đốt trong, dù khi xảy ra sự cố, pin cần quy trình xử lý riêng.

Khi số chủ xe điện ngày một tăng, trải nghiệm thực tế và những số liệu theo dõi dài hạn như trên sẽ là nguồn tham chiếu đáng kể cho người đang cân nhắc chuyển đổi.

Theo Inside EVs