Người dân Bắc Ninh đón tin vui: Sắp có khu công nghiệp gần 260ha, mở ra loạt cơ hội việc làm mới

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Hòa Yên, tỷ lệ 1/2.000.

Quyết định nêu rõ, dự án khu công nghiệp Hoà Yên với tổng diện tích gần 257 ha được chia làm hai giai đoạn thực hiện, trong đó giai đoạn 1 được triển khai trên diện tích 60ha. Tuy nhiên trong quá trình triển khai giai đoạn 1, phát sinh một số bất cập, vướng mắc cần phải điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu sử dụng.

Việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu khu công nghiệp Hoà Yên tỷ lệ 1/2.000 là cần thiết và đảm bảo theo quy định. Nội dung điều chỉnh gồm: quy hoạch sử dụng đất và điều chỉnh chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật. Trong đó điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tại 5 vị trí.

Trước đó, ngày 25/11/2024, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án là CTCP Fecon Hòa Yên.

Dự án được đầu tư hơn 3.700 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là hơn 560 tỷ đồng, thực hiện trên địa bàn xã Đông Lỗ (huyện Hiệp Hòa cũ) và xã Tiên Sơn, Trung Sơn, Hương Mai (thị xã Việt Yên cũ). Thời hạn hoạt động dự án là 50 năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư.

KCN Hòa Yên được định hướng là khu công nghiệp tổng hợp đa ngành, ứng dụng công nghệ hiện đại, tập trung vào các lĩnh vực chế biến, chế tạo, sản xuất và lắp ráp, với nhu cầu lao động khoảng 44.000 người.

Khu đất dự án nằm tiếp giáp với đường vành đai 4 Hà Nội (ĐT.398) và ĐT.398B (kết nối với quốc lộ 37). Dự kiến, dự án sẽ thu hồi đất của hơn 3.800 hộ dân.

Trong cơ cấu sử dụng đất, khoảng 157 ha được bố trí cho các công trình nhà máy, xí nghiệp với mật độ xây dựng 70%, cao 1-5 tầng. Đất công nghiệp dự kiến phân thành 10 lô, diện tích 2,9 - 19 ha đối với các lô bé và 21 - 50 ha đối với các lô lớn nhằm đáp ứng nhu cầu thuê đất của các nhà đầu tư thứ cấp.

Sau khi sáp nhập, tỉnh Bắc Ninh có 33 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 10.100 ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 56%. Trong 9 tháng đầu năm 2025, Bắc Ninh đã thu hút trên 15 tỷ USD vốn đầu tư quy đổi, gồm 162 dự án đầu tư trong nước và 262 dự án FDI, tiếp tục dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.