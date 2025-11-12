Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người dân bắt đầu được nộp sổ đỏ qua VNeID, cách làm thế nào?

12-11-2025 - 11:37 AM | Bất động sản

Từ ngày 11/11, người dân có thể nộp sổ đỏ trên ứng dụng VNeID cho cơ quan Nhà nước để làm sạch dữ liệu đất đai, thay vì nộp trực tiếp bản photocopy như trước.

Ứng dụng VNeID vừa có bản cập nhật mới nhất, phiên bản 2.2.4, bổ sung 7 tiện ích mới. Trong đó, đáng chú ý là người dân có thể nộp sổ đỏ trực tuyến cho cơ quan Nhà nước, thay vì nộp bản photocopy như thời gian vừa qua.

Các bước nộp sổ đỏ trên ứng dụng VNeID như sau:

Trước tiên, người dân cần dùng định danh mức độ 2 đăng nhập vào ứng dụng VNeID phiên bản mới nhất. Sau đó chọn mục "Cung cấp thông tin cho cơ quan Nhà nước" trong phần tìm kiếm.

Người dân bắt đầu được nộp sổ đỏ qua VNeID, cách làm thế nào?- Ảnh 1.

Tại đây, ứng dụng nêu rõ việc cung cấp thông tin này nhằm phục vụ công tác xác minh, kiểm tra, đối chiếu và xử lý dữ liệu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Người dân bắt đầu được nộp sổ đỏ qua VNeID, cách làm thế nào?- Ảnh 2.

Tiếp theo, chọn "Tạo mới", rồi chọn thông tin là "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất".

Người dân bắt đầu được nộp sổ đỏ qua VNeID, cách làm thế nào?- Ảnh 3.

Phần thông tin người kê khai sẽ được tích hợp sẵn, bao gồm họ và tên, số định danh cá nhân của chủ tài khoản VNeID.

Người dân bắt đầu được nộp sổ đỏ qua VNeID, cách làm thế nào?- Ảnh 4.

Trường hợp kê khai hộ cần nhập tên người đứng tên trong sổ đỏ và lý do kê khai hộ. Các thông tin bắt buộc liên quan đến sổ đỏ gồm số hiệu giấy chứng nhận, địa chỉ thửa đất trên sổ đỏ.

Với file thông tin, người dân tải lên hình ảnh, tài liệu về sổ đỏ cần nộp dưới định dạng PDF, PNG, JPG.

Người dân bắt đầu được nộp sổ đỏ qua VNeID, cách làm thế nào?- Ảnh 5.

Khi hoàn tất các bước, người dân xác nhận tính chính xác của thông tin và gửi yêu cầu. Toàn bộ thông tin sẽ được gửi về Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Việc nộp sổ đỏ trực tuyến nằm trong chiến dịch 90 ngày rà soát, làm sạch toàn bộ cơ sở dữ liệu đất đai được Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành phố triển khai từ ngày 1/9 đến 30/11.

Khoảng cuối tháng 10, Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết đơn vị này đang phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 - Bộ Công an) xây dựng tiện ích trên ứng dụng VNeID nhằm giúp người dân có thể nộp sổ đỏ photocopy trong vài ngày tới, phục vụ chương trình "làm sạch dữ liệu đất đai".

Theo Bằng Lăng/VTC News

VTC News

sổ đỏ, VNEID

