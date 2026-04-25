Người dân có tài khoản ngân hàng chú ý: Phạt tới 500 triệu đồng nếu nhận, chuyển tiền có nội dung sau

Theo Huỳnh Duy | 25-04-2026 - 21:38 PM | Sống

Cơ quan Công an cho biết, đây là hành vi tiềm ẩn nguy cơ tiếp tay cho tội phạm, có thể bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa xử phạt vi phạm hành chính 2 cá nhân với tổng số tiền 85 triệu đồng do có hành vi mượn, cho mượn tài khoản thanh toán.

Theo đó, ngày 24/4/2026, Phòng An ninh kinh tế đã ra quyết định xử phạt đối với N.P.A (SN 2001, trú tại xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình) và P.N.T (SN 1988, trú tại phường Chương Mỹ, TP Hà Nội). Hai trường hợp bị xử phạt do mượn, cho mượn từ 1 đến dưới 10 tài khoản thanh toán, chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Qua vụ việc, lực lượng Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không cho mượn, cho thuê hoặc mở hộ tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào; không cung cấp, chia sẻ thông tin bảo mật như mã OTP, mật khẩu, số thẻ…; đồng thời nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn mạo danh để mượn tài khoản hoặc dụ dỗ mở tài khoản nhận tiền.

Cơ quan Công an khẳng định, hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng là vi phạm pháp luật và tiềm ẩn rủi ro pháp lý rất lớn.

Hậu quả pháp lý của hành vi này là vô cùng nghiêm trọng, người thực hiện hành vi có thể bị xử phạt hành chính hoặc phạt tù, theo quy định tại Điều 291 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025), hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng có thể phạt tù lên đến 07 năm hoặc phạt tiền đến 500 triệu đồng, tùy theo mức độ.

Bên cạnh đó, tài khoản ngân hàng có thể bị phong tỏa, số tiền liên quan bị tịch thu, và người bán tài khoản sẽ bị đưa vào danh sách cảnh báo rủi ro của hệ thống ngân hàng. Không chỉ đối mặt với án tù và thiệt hại tài chính, người bán, cho thuê, cho mượn tài khoản còn chịu hậu quả về danh dự và nhân thân.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không cho thuê, cho mượn hoặc mua bán tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào nhằm tránh tiếp tay cho tội phạm và tự đẩy mình vào vòng lao lý.

Người dân cũng cần cảnh giác với các lời mời chào “việc nhẹ, lãi cao” hoặc “cho thuê tài khoản nhận hoa hồng” trên mạng xã hội. Trong trường hợp phát hiện hoặc nghi ngờ tài khoản bị lợi dụng, người dân cần nhanh chóng khóa tài khoản, thông báo cho ngân hàng và trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ xử lý.

