Người dân Đồng Nai, TP.HCM đón tin vui: Sắp triển khai cây cầu Cát Lái 17.700 tỷ đồng, dài hơn 11 km

06-01-2026 - 07:23 AM | Bất động sản

Theo kế hoạch, tiến độ thực hiện dự án từ nay tới năm 2029. Tổng thời gian thi công dự kiến phần cầu, đường khoảng 48 tháng.

Tổng công ty Xây dựng Số 1 - CTCP vừa công bố Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho dự án đầu tư xây dựng cầu Cát Lái và đường dẫn.

Theo báo cáo, toàn tuyến cầu và đường dẫn có tổng chiều dài khoảng 11,6 km. Điểm đầu dự án nằm trên đường Nguyễn Thị Định (TP.HCM), cách nút giao Mỹ Thủy khoảng 400 m; điểm cuối giao với đường cao tốc Bến Lức - Long Thành (Đồng Nai). Tuyến công trình đi qua địa bàn phường Cát Lái (TP.HCM) và xã Đại Phước (tỉnh Đồng Nai).

Để triển khai dự án, tổng diện tích đất cần thu hồi vĩnh viễn ước khoảng hơn 140 ha. Trong đó, đất nông nghiệp chiếm khoảng 43 ha, bao gồm đất trồng lúa, cây hàng năm, cây lâu năm và nuôi trồng thủy sản; đất ở khoảng gần 15 ha; đất giao thông hơn 13 ha; đất sông ngòi, kênh rạch khoảng hơn 13 ha.

Về quy mô kỹ thuật, cầu Cát Lái được thiết kế theo tiêu chuẩn đường trục chính đô thị, với vận tốc thiết kế 80 km/h. Phần cầu chính dài khoảng 3 km, được thiết kế dạng cầu dây văng liên tục, mặt cắt ngang rộng 33,5 m, bảo đảm quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ.

Phần đường dẫn phía tỉnh Đồng Nai được quy hoạch với mặt cắt ngang rộng 100 m. Trong giai đoạn 1, dự án sẽ xây dựng các tuyến đường song hành hai bên. Hệ thống nút giao trên tuyến bao gồm 5 điểm kết nối chính, gồm các nút giao với đường liên cảng Cát Lái – Phú Hữu, đường liên cảng phía Nhơn Trạch, tỉnh lộ 25C và cao tốc Bến Lức – Long Thành.

Về phương thức đầu tư, dự án được triển khai theo hình thức đối tác công – tư (PPP), loại hợp đồng BT (Xây dựng – Chuyển giao), thanh toán bằng ngân sách Nhà nước. Nhà đầu tư sẽ huy động 100% nguồn vốn để thực hiện dự án; ngân sách Nhà nước chỉ thực hiện thanh toán sau khi công trình hoàn thành và đưa vào khai thác. Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án vào khoảng 17.700 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, tiến độ thực hiện dự án từ nay tới năm 2029. Tổng thời gian thi công dự kiến phần cầu, đường khoảng 48 tháng.

Khi đi vào hoạt động, cầu Cát Lái được kỳ vọng không chỉ giảm tải áp lực giao thông mà còn tạo động lực mạnh mẽ cho thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế của toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Bên cạnh cầu Cát Lái, TP.HCM và tỉnh Đồng Nai cũng đã thống nhất kế hoạch triển khai tổng cộng 8 dự án cầu đường bộ nhằm tăng cường liên kết vùng. Danh mục này bao gồm các dự án: Cát Lái, Long Hưng (cầu Đồng Nai 2), Phú Mỹ 2, Hiếu Liêm 2, Thạnh Hội 2, Tân Hiền, Tân An và Xóm Lá.

Trong đó, cầu Long Hưng sẽ kết nối nút giao Gò Công (TP Thủ Đức) với Quốc lộ 51 (Đồng Nai), có chiều dài khoảng 12 km. Cầu Phú Mỹ 2 dự kiến nối từ đường Nguyễn Hữu Thọ (TP.HCM) sang đường 25C (Đồng Nai), với tổng chiều dài toàn tuyến gần 15 km.


Tú An

An Ninh Tiền Tệ

