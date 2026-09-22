Người dân nào từng chuyển tiền vào 2 số tài khoản 069100391755 và 1302201047427, khẩn trương đến Công an trình báo

Ngày 21/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị (PC03) cho biết đang thụ lý điều tra vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra năm 2017 tại Công ty TNHH TVĐT Capital Clearance Việt Nam (địa chỉ tầng 29 tòa nhà Lotte Center, 54 Liễu Giai, phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP Hà Nội (cũ)) theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 174/QĐ-CSKT ngày 01 tháng 7 năm 2026 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị.

Quá trình hoạt động kinh doanh các đối tượng đã dùng thủ đoạn gian dối, tổ chức các buổi hội thảo, sự kiện, đưa ra những thông tin, lợi nhuận hấp dẫn để lôi kéo huy động người dân đầu tư như: Chương trình trả thưởng, trả lợi nhuận hấp dẫn như đầu tư gói C800USD thì được nhận hệ số là 2.0, gói C2500USD thì được nhận hệ số 2.5, gói C8000USD thì được nhận hệ số là 3.0, gói C25000USD thì được nhận hệ số là 3.5, lãi suất được tính theo từng tuần là 1% và cứ mỗi tháng được tăng 0,5% cổ phiếu, lợi nhuận được trả liên tục trong vòng 18 tháng, nếu tái đầu tư sẽ được cộng thêm, ngoài ra CCG còn có các chương trình trả thưởng trực tiếp, trả thưởng theo đợt khuyến mãi như nhận vàng, được đi du lịch…

Ảnh minh hoạ. Nguồn: AI

Tuy nhiên, thông tin các đối tượng đưa ra tại hội thảo rằng Công ty TNHH TVĐT Capital Clearance VN là chi nhánh của Tập đoàn CCG (Mỹ) là không đúng sự thật. Trong thời gian đầu hoạt động, công ty có chuyển trả một số khoản lợi nhuận, tiền thưởng cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, sau đó công ty ngừng hoạt động và không thực hiện các nghĩa vụ như cam kết tại các hội thảo.

Hiện công ty không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh. Các pháp nhân của công ty cũng không có mặt tại đây và không cung cấp thông tin liên hệ. Do đó, các nhà đầu tư không thể liên lạc để yêu cầu hoàn trả tiền.

Như vậy hành vi của các đối tượng có dấu hiệu thành lập Công ty "Ma" để đưa ra các thông tin sai sự thật, nhằm tạo uy tín, lòng tin đối với người dân (nhà đầu tư) để chuyển tiền vào tài khoản của Công ty TNHH TVĐT Capital Clearance VN (theo hai số tài khoản 069100391755 và 1302201047427), sau đó chiếm đoạt.

Để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) Công an tỉnh Quảng Trị đề nghị các đơn vị thông báo rộng rãi đến quần chúng nhân dân về thủ đoạn phạm tội của các đối tượng hoạt động trong Công ty TNHH TVĐT Capital Clearance Việt Nam, đồng thời thông báo cá nhân, tổ chức có liên quan đến công ty nói trên cung cấp thông tin cho Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Trị nhằm làm rõ các đối tượng có liên quan đến vụ án, phục vụ công tác điều tra, xác định bị can trong vụ án.

Mọi thông tin liên hệ đồng chí Điều tra viên Lê Chí Hiếu – Đội 4, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị, số điện thoại: 0979.734.989.