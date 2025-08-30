Người dân ôm chầm Hoàng Thùy Linh, Đen Vâu và các nghệ sĩ
Nhiều nghệ sĩ như Hoàng Thùy Linh, Đen Vâu, Mai Thu Huyền, Thanh Sơn có mặt ở phố Quán Thánh lúc 3h sáng, sau đó tập luyện diễu hành để tiến về Quảng trường Ba Đình lúc 8h. Người dân có mặt ở khu vực Cửa Bắc, Quán Thánh liên tục hét tên, ôm chầm các nghệ sĩ.
VIDEO: Dàn nghệ sĩ chụp hình, trò chuyện với người dân trước giờ diễu hành.
Buổi tổng duyệt Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 diễn ra sáng sớm 30/8, với quy mô tương đương lễ chính thức. Khối văn hóa - thể thao với hàng trăm nghệ sĩ, vận động viên có mặt ở điểm tập kết từ 3h sáng, cùng người dân hòa vào bầu không khí "80 năm mới có một lần".
NSND Lan Hương cùng đoàn nghệ sĩ tiến về Quảng trường Ba Đình tham gia buổi tổng duyệt.
Á hậu Trần Ngọc Châu Anh, ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh, KOL Hải Long, Salim (từ trái sang) rời phố Quán Thánh để tiến về quảng trường.
Ca sĩ Mono khó thoát khỏi vòng vây của người hâm mộ. Sáng 30/8, các nghệ sĩ đều xuất hiện với phong thái tự tin, rạng rỡ.
Rapper Đen chụp ảnh cùng người dân 2 bên đường. "Tôi và tất cả những người có mặt ở đây có chung niềm vinh dự lớn lao, kỷ niệm đẹp không bao giờ quên trong đời. Tôi không thể tưởng tượng được cảnh bước ra đường phố, gặp mọi người và nghe những tiếng hò reo", anh nói với PV Tiền Phong. Đen cũng tham gia chương trình viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nhà thờ 67 tổ chức sáng 26/8 cùng 200 đại biểu khối văn hóa - thể thao.
MC Khánh Vy thân thiện khi giao lưu với người hâm mộ.
Ca sĩ Hoàng Thùy Linh được người hâm mộ ôm chầm. Hoàng Thùy Linh vừa nhận Huy hiệu Bác Hồ trước ngày tổng duyệt Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. “Không gì lớn hơn khát khao được tận hiến, được cố gắng nhiều hơn nữa để xứng đáng với công ơn và sự hy sinh của cha ông. Vì chúng ta là người Việt Nam”, cô nói.
Diễn viên Huỳnh Lập được yêu mến bởi tính cách hài hước, thường xuyên trêu đùa người hâm mộ.
Dàn nghệ sĩ gồm NSND Lê Khanh, diễn viên Việt Hoa, Minh Thu, Mai Thu Huyền, Tô Dũng, Thanh Sơn chụp hình trước giờ diễu hành.
Các nghệ sĩ bên xe nghi trượng.
Theo Hà Trang - Ngọc Ánh
