Người đàn ông 55 tuổi gan nhiễm mỡ đi bơi 30 phút mỗi ngày, sau 6 tháng kết quả khiến bác sĩ bất ngờ

Bạn có bao giờ gặp trường hợp “ngoài mặt khỏe mạnh, kiểm tra mới biết gan có vấn đề” chưa? Nhiều người không mập, không mệt, không đau… vậy mà khi khám sức khỏe lại phát hiện gan nhiễm mỡ. Cảm giác đó đúng là khiến người ta giật mình.

Giống như câu chuyện của một người đàn ông 55 tuổi ở Trung Quốc. Sau khi bị chẩn đoán gan nhiễm mỡ, ông không uống thuốc, không tìm đến thực phẩm chức năng mà chỉ làm đúng một việc là mỗi ngày bơi nửa tiếng . Sáu tháng sau quay lại tái khám, kết quả khiến ông lẫn bác sĩ đều ngạc nhiên.

Câu chuyện của ông cho thấy với cơ thể, đôi khi đừng chỉ đứng nhìn, phải vận động rồi mới biết sức mạnh của thay đổi .

Gan nhiễm mỡ không chỉ vì “ăn dầu mỡ nhiều”

Nhiều người tưởng gan nhiễm mỡ chỉ xảy ra ở người béo. Thực ra không phải vậy. Gan nhiễm mỡ là tình trạng mỡ tích tụ vượt mức trong tế bào gan , khiến gan “phát phì” và hoạt động kém hiệu quả.

Ngày nay, thức ăn ngon hơn, cuộc sống thoải mái hơn nhưng lại ít vận động. Ăn đêm, uống bia rượu, thức khuya, áp lực công việc kéo dài… tất cả đều có thể khiến gan âm thầm tích mỡ.

Thậm chí người gầy cũng mắc gan nhiễm mỡ nếu họ lười vận động, thường xuyên căng thẳng, mất ngủ, có rối loạn mỡ máu, đường huyết...

Gan nhiễm mỡ giai đoạn đầu thường không có triệu chứng . Nhiều người thấy cơ thể vẫn bình thường nên… mặc kệ. Đó mới là điều đáng sợ. Gan nhiễm mỡ không được kiểm soát có thể tiến triển theo chuỗi: Gan nhiễm mỡ → Viêm gan → Xơ hóa → Xơ gan. Và nguy hiểm hơn, xơ gan lâu ngày có thể dẫn đến ung thư gan.

Không thể “chờ đến lúc đau mới chữa” được. Gan bị mỡ hóa là phải điều chỉnh ngay.

Vì sao bơi lại có tác dụng?

Người đàn ông 55 tuổi này nghe theo lời khuyên của bác sĩ mỗi ngày bơi 30 phút , kiên trì 6 tháng. Ông không ăn kiêng cực đoan, không thay đổi quá nhiều thói quen. Chỉ đơn giản là ngày nào cũng xuống nước bơi.

Nửa năm sau, mức độ gan nhiễm mỡ giảm rõ rệt, chỉ số men gan trở về gần mức bình thường, người nhẹ nhõm hơn, ngủ ngon hơn.

Vì bơi là bài tập “vàng” cho gan vừa đốt năng lượng tốt, vừa ít tác động lên khớp, phù hợp cả người trung niên lẫn người cao tuổi.

Với dân văn phòng, n gồi cả ngày, ăn uống thất thường, đồ ăn nhanh nhiều… gan rất dễ tích mỡ. Có thể chọn đi bộ nhanh sau bữa tối, leo cầu thang thay cho thang máy, chơi cầu lông, đạp xe, tập gym mức nhẹ. Chỉ cần vận động đều, cơ thể sẽ thay đổi.

Với người đã nghỉ hưu, t hời gian nhiều nhưng vận động ít, ăn uống lại thoải mái. Gợi ý, sáng đi bộ, chiều tập dưỡng sinh, khiêu vũ, đạp xe hoặc bơi giống nhân vật 55 tuổi trong câu chuyện. Quan trọng không phải tập nặng mà là duy trì đều đặn .

Muốn gan “giảm cân”, phải bắt đầu từ… bàn ăn

Thay đổi chế độ ăn là việc không thể bỏ qua. Nên:

- Ăn nhiều rau, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt.

- Chọn thịt nạc, cá, hạn chế thịt mỡ.

- Tránh thức uống ngọt, bánh kẹo, trà sữa. Đặc biệt là rượu bia, nguyên nhân lớn khiến người gầy vẫn bị gan nhiễm mỡ. Đã có gan nhiễm mỡ, tốt nhất là nên giảm tối đa hoặc dừng hẳn.

Câu chuyện của người đàn ông 55 tuổi là lời nhắc mạnh mẽ rằng g an có thể hồi phục, nhưng bạn phải hành động.

Nguồn và ảnh: Sohu