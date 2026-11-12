Người đàn ông 60 tuổi bị tổn thương thận cấp vì 1 thói quen uống trà kéo dài nhiều năm

Uống trà là thói quen quen thuộc của nhiều người, đặc biệt là người trung niên và cao tuổi. Trà chứa các hợp chất chống oxy hóa như polyphenol và catechin, nhưng việc uống quá nhiều trà đặc trong thời gian dài cũng tiềm ẩn những nguy cơ đối với sức khỏe.

Theo Health 2.0 (chương trình tư vấn sức khỏe của đài TVBS, Đài Loan - Trung Quốc), bác sĩ chuyên khoa thận Hồng Vĩnh Tường đã chia sẻ trường hợp một người đàn ông 60 tuổi bị tổn thương thận cấp sau nhiều năm chỉ uống trà đặc thay nước lọc.

Tổn thương thận vì uống trà đặc thay nước lọc suốt nhiều năm

Uống trà đặc thay nước lọc suốt nhiều năm, người đàn ông bị tổn thương thận (Ảnh: National Geographic)

Bệnh nhân là một người đàn ông 60 tuổi đã nghỉ hưu, có sở thích uống trà từ thời trẻ. Suốt hàng chục năm, ông gần như không uống nước lọc vì không thích loại nước không có mùi vị. Thay vào đó, mỗi sáng và tối, ông đều pha những ấm trà đặc để uống thay nước.

Người đàn ông tin rằng trà chứa chất chống oxy hóa, giúp giảm cảm giác ngấy sau khi ăn và tốt cho sức khỏe hơn nước lọc.

Tuy nhiên, một ngày sau bữa tối, ông đột ngột xuất hiện cơn đau quặn dữ dội ở vùng thắt lưng bên phải, nước tiểu chuyển màu sẫm như nước trà, kèm buồn nôn và nôn ói.

Khi đến khám, bệnh nhân đau đớn đến mức bác sĩ Hồng Vĩnh Tường phải nhanh chóng chuyển ông tới khoa cấp cứu.

Kết quả kiểm tra cho thấy cả hai quả thận của người đàn ông chứa rất nhiều sỏi canxi oxalat. Sỏi gây tắc nghẽn nghiêm trọng đường tiết niệu, khiến niệu quản và thận bị ứ nước, dẫn đến tổn thương thận cấp.

3 nguy cơ đối với thận khi thường xuyên uống quá nhiều trà đặc

Theo bác sĩ Hồng Vĩnh Tường, trà có những lợi ích nhất định nhưng việc uống quá nhiều, đặc biệt khi sử dụng trà đặc thay hoàn toàn nước lọc, có thể gây ra những vấn đề sức khỏe.

1. Tăng nguy cơ hình thành sỏi thận

Sỏi thận (Ảnh: iStock)

Trà xanh và trà đen đều chứa oxalat, một hợp chất có thể kết hợp với canxi trong nước tiểu để hình thành tinh thể canxi oxalat. Khi tiêu thụ lượng trà đặc quá lớn trong thời gian dài, cơ thể có thể hấp thu nhiều oxalat, làm tăng nguy cơ hình thành sỏi ở những người dễ mắc.

Bác sĩ dẫn một trường hợp lâm sàng được công bố trên tạp chí New England Journal of Medicine , trong đó bệnh nhân uống lượng trà rất lớn mỗi ngày và bị tổn thương thận liên quan đến sự tích tụ tinh thể oxalat.

2. Nguy cơ thiếu nước khi uống trà không hợp lý

Trà chứa caffeine, chất có tác dụng lợi tiểu. Theo bác sĩ, việc tiêu thụ quá nhiều trà đặc có thể làm tăng lượng nước tiểu và ảnh hưởng đến cân bằng nước trong cơ thể.

Tuy nhiên, trà vẫn cung cấp nước cho cơ thể, không có nghĩa uống trà thông thường sẽ gây mất nước. Điều quan trọng là bảo đảm tổng lượng nước uống phù hợp.

3. Gia tăng gánh nặng cho thận

Thận có nhiệm vụ lọc máu, đào thải chất thải và duy trì cân bằng nước, điện giải. Bác sĩ Hồng Vĩnh Tường cảnh báo, việc thường xuyên tiêu thụ lượng lớn trà đặc khiến cơ thể phải xử lý thêm các hợp chất như oxalat, theophylline và phốt pho.

Đặc biệt, ở người đã có vấn đề về thận, thói quen uống trà quá mức cần được xem xét thận trọng.

2 nguyên tắc uống trà giúp bảo vệ thận

1. Uống trà xen kẽ nước lọc

Hãy uống trà xen kẽ nước lọc (Ảnh: Food and Wine)

Bác sĩ Hồng Vĩnh Tường khuyên nên ưu tiên nước lọc trong sinh hoạt hằng ngày, không sử dụng trà đặc để thay thế hoàn toàn.

Ông gợi ý cứ uống một cốc trà thì bổ sung ít nhất một lượng nước lọc tương đương. Đây là cách ông khuyến khích để hạn chế uống trà quá mức.

2. Tránh uống trà quá đặc và khi bụng đói

Không nên ngâm trà quá lâu vì có thể làm tăng lượng một số hợp chất hòa tan vào nước trà, trong đó có oxalat.

Bác sĩ cũng khuyến nghị tránh uống trà đặc khi bụng đói, ưu tiên trà pha vừa phải để thưởng thức mà không tiêu thụ quá nhiều.

Nguồn: Health 2.0 (TVBS)