Người đàn ông bán đồng hồ hơn 1,5 tỷ để mua vàng, 3 tiếng sau điều khủng khiếp diễn ra

03-10-2025 - 12:38 PM | Sống

Tưởng vớ được món hời, 3 tiếng sau người đàn ông hối hận không kịp.

Anh Vương, sống tại An Huy (Trung Quốc), vốn nghĩ mình nắm bắt được thời cơ. Thấy giá vàng lao dốc, anh quyết định bán chiếc đồng hồ vàng Vacheron Constantin "Across the World" mua năm ngoái với giá 405.000 tệ (hơn 1,5 tỷ đồng). Chỉ sau một ngày rao trên sàn đồ cũ, anh đồng ý giao dịch với giá 380.000 tệ (khoảng 1,4 tỷ đồng), hy vọng gom được vàng với mức giá hời.

Người đàn ông bán đồng hồ hơn 1,5 tỷ để mua vàng, 3 tiếng sau điều khủng khiếp diễn ra- Ảnh 1.

Người đàn ông bán đồng hồ tiền tỷ để mua vàng.

Người mua không trực tiếp xuất hiện mà gửi một chuyên gia thẩm định đi thay. Thoáng chút nghi ngờ, nhưng khi thấy đối phương lái BMW bóng loáng, lại thanh toán rất nhanh, anh Vương thở phào. Nào ngờ, chỉ ba tiếng sau, toàn bộ tài khoản ngân hàng của anh đã bị đóng băng.

Cảnh sát thông báo: 380.000 tệ kia không phải tiền sạch. Trong đó 200.000 tệ (hơn 740 triệu đồng) đến từ một nạn nhân ở Thành Đô (Tứ Xuyên), còn 180.000 tệ (hơn 660 triệu đồng) từ Khúc Tĩnh (Vân Nam). Toàn bộ số tiền phải phong tỏa cho đến khi điều tra xong. Nói cách khác, anh Vương vừa mất đồng hồ, vừa mất cả tiền – cú sốc kép mà anh chỉ biết thốt lên: "Nếu biết trước, tôi thà để đồng hồ lại còn hơn!".

Người đàn ông bán đồng hồ hơn 1,5 tỷ để mua vàng, 3 tiếng sau điều khủng khiếp diễn ra- Ảnh 2.

Anh Vương rất hối hận vì giờ đây đã mất cả tiền lẫn đồng hồ.

Nhiều người tưởng mình kiếm lời từ bán đồ xa xỉ, cuối cùng trở thành "người rửa tiền bất đắc dĩ" cho các băng nhóm lừa đảo viễn thông. Chiêu thức của kẻ gian khá tinh vi: tỏ ra hào phóng, sẵn sàng trả cao, tạo cảm giác đáng tin rồi chuyển tiền bất hợp pháp qua tài khoản của người bán. Sau đó, chúng ung dung lấy đi tài sản thật, còn người bán thì ôm rủi ro pháp lý và mất trắng.

Theo các cơ quan chống gian lận, khi nhận tiền từ những nguồn mờ ám, ngân hàng buộc phải đóng băng để bảo vệ nạn nhân thật sự. Điều này vô tình khiến những người bán đồ xa xỉ rơi vào cảnh "tiền mất, hàng bay".

Vậy nên, với những món đồ có giá trị lớn, tuyệt đối nên giao dịch qua nền tảng chính thống, tránh nhận chuyển khoản trực tiếp từ tài khoản lạ. Và đặc biệt, hãy cảnh giác nếu người thanh toán không khớp danh tính với người mua.

Theo Sina

Có tiền tỷ đem mua vàng, người đàn ông “mất ăn mất ngủ” mấy tháng và cái kết

Theo Trang Vũ

Thanh niên Việt

