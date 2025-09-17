Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Triệt phá đường dây mua vàng "rửa tiền": Tịch thu 59 kg vàng trị giá hơn 100 tỷ đồng, bắt 130 đối tượng

17-09-2025 - 11:08 AM | Sống

Triệt phá đường dây mua vàng "rửa tiền": Tịch thu 59 kg vàng trị giá hơn 100 tỷ đồng, bắt 130 đối tượng

Những thỏi vàng sáng lấp lánh xếp kín trên mặt bàn làm việc, nhưng đây không phải triển lãm vàng bạc nào, mà là tang vật trong một chuyên án "rửa tiền" quy mô lớn được cảnh sát Thượng Hải (Trung Quốc) triệt phá.

Từ các dấu hiệu bất thường trong giao dịch vàng, cơ quan công an đã lần theo dấu vết, mở rộng điều tra và triển khai gần 20 đợt truy quét quy mô lớn. Kết quả, lực lượng chức năng đã triệt phá hơn 10 băng nhóm chuyên mua vàng rồi bán lại nhằm hợp thức hóa dòng tiền phi pháp, bắt giữ trên 130 đối tượng và thu giữ khoảng 59kg vàng liên quan đến vụ án.

Ngày 9/1/2024, cảnh sát đã hoàn trả cho hai nạn nhân số tiền bị lừa đảo, lần lượt là 195.000 NDT (khoảng 721 triệu đồng) và 10.000 NDT (khoảng 37 triệu đồng). Công tác xác minh và bồi hoàn cho các bị hại khác đang tiếp tục được triển khai.

Manh mối từ một cửa hàng vàng bạc

Tháng 10/2022, Công an quận Hoàng Phố (Thượng Hải) phát hiện một cửa hàng vàng bạc trên địa bàn có giao dịch đáng ngờ: chỉ trong thời gian ngắn phát sinh hơn 300 thương vụ, với tổng giá trị vượt 50 triệu NDT (khoảng 185 tỷ đồng).

Đáng chú ý, hai thẻ ngân hàng dùng để thanh toán đã bị phong tỏa ngay sau đó do liên quan đến hoạt động lừa đảo. Từ đây, cơ quan công an nhận định nguồn tiền mua vàng nhiều khả năng đều là tiền phạm tội mà có, và đã lập tức lập chuyên án để điều tra.

Qua quá trình điều tra chặt chẽ, cảnh sát nhanh chóng nắm được hành tung của những người sử dụng thẻ để chi tiêu cũng như các đối tượng chuyên nhận hàng sau khi mua sắm, từ đó xác định được hai băng nhóm "mua vàng" do Trịnh và Lý cầm đầu.

Trong quá trình theo dõi, tổ chuyên án phát hiện các nhóm này có ý định rời khỏi Thượng Hải. Vì vậy, vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11/2022, lực lượng chức năng đã triển khai truy bắt sớm, bắt giữ 24 nghi phạm, trong đó có Trịnh và Lý, đồng thời thu giữ 1,2 kg vàng thỏi.

Lần ra mạng lưới tiêu thụ vàng

Trên cơ sở đó, tổ chuyên án tiếp tục mở rộng điều tra, tập trung làm rõ khâu tiêu thụ tang vật và lần theo dấu vết của mạng lưới tội phạm ngầm đứng phía sau. Kết quả cho thấy, mỗi ngày nhóm "mua vàng" đều nhận thẻ ngân hàng dính líu đến lừa đảo từ các thành viên "giao thẻ". Ngay sau đó, chúng lập tức dùng số tiền này để mua vàng, rồi nhanh chóng giao lại các gói hàng chứa vàng cho nhóm "nhận hàng" tại những địa điểm đã hẹn trước. Để che giấu hành tung, các đối tượng liên tục thay đổi phương tiện di chuyển, nhằm trốn tránh sự theo dõi của cơ quan công an.

Triệt phá đường dây mua vàng "rửa tiền": Tịch thu 59 kg vàng trị giá hơn 100 tỷ đồng, bắt 130 đối tượng- Ảnh 1.

Những thỏi vàng bị bắt quả tang trên đường vận chuyển

Qua việc lần theo hoạt động và các cuộc trao đổi của nhóm "nhận hàng", cảnh sát tiếp tục xác định được nhiều thành viên trong nhóm "tiêu thụ vàng" gồm Lương, Lý, Phan cùng 3 đối tượng thuộc nhóm "thu mua vàng" do Trương cầm đầu. Quá trình điều tra làm rõ, nhóm "tiêu thụ vàng" đã gửi vàng thông qua dịch vụ chuyển phát đến các cửa hàng vàng bạc cũ ở những tỉnh, thành khác để tiêu thụ. Sau đó, nhóm "thu mua vàng" tiếp nhận và thanh toán lại bằng hình thức tiền điện tử nhằm hợp thức hóa số tiền phi pháp.

Ngày 7/11/2022, Công an quận Hoàng Phố đã đồng loạt triển khai chuyên án, triệt phá toàn bộ các mắt xích của đường dây – từ nhóm "giao thẻ", "nhận hàng" cho tới "tiêu thụ vàng" và "thu mua vàng". Trong đợt truy quét này, lực lượng chức năng thu giữ 2,41 kg vàng tại hiện trường và chặn bắt thêm 15,26 kg vàng đang trên đường vận chuyển qua kênh chuyển phát.

Sau khi vụ án được phá thành công, Công an Hoàng Phố đã liên tục rút kinh nghiệm, điều chỉnh chiến thuật và áp dụng mô hình "đánh theo chuỗi" để mạnh tay xử lý loại tội phạm rửa tiền bằng vàng. Tính đến cuối năm ngoái, cảnh sát đã tiến hành 18 đợt truy quét, bắt giữ hơn 130 nghi phạm, thu giữ khoảng 59kg vàng, với tổng trị giá hơn 29,5 triệu NDT (tương đương khoảng 109 tỷ đồng).

Đến nay, 9 bị cáo đã bị Tòa án Nhân dân tuyên án theo quy định pháp luật. Ngoài ra, 94 nghi phạm đã được chuyển viện kiểm sát truy tố, trong khi 31 đối tượng khác bị áp dụng các biện pháp ngăn chặn hình sự. Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

Rà soát toàn hệ thống phát hiện 4 tài khoản tiết kiệm chỉ có 183.000 đồng nhưng vay thế chấp được hơn 1,8 tỷ: Triệt phá đường dây gian lận tiền gửi hơn 101 tỷ

Minh Ánh

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cả ngày nay, tôi và đồng nghiệp rôm rả trước thông tin mới từ Chính phủ: Đúng là tin vui cho phụ huynh toàn quốc!

Cả ngày nay, tôi và đồng nghiệp rôm rả trước thông tin mới từ Chính phủ: Đúng là tin vui cho phụ huynh toàn quốc! Nổi bật

Người phụ nữ 56 tuổi nghỉ hưu với mức lương 16 triệu đồng/tháng, sau 1 năm lại hối hận: “Tưởng là an nhàn, ai ngờ bận rộn hơn đi làm”

Người phụ nữ 56 tuổi nghỉ hưu với mức lương 16 triệu đồng/tháng, sau 1 năm lại hối hận: “Tưởng là an nhàn, ai ngờ bận rộn hơn đi làm” Nổi bật

3 đồ đệ nổi tiếng của Chu Bá Thông: Kẻ giết hại Quách Tĩnh, người cải tiến tuyệt kỹ thành vô song

3 đồ đệ nổi tiếng của Chu Bá Thông: Kẻ giết hại Quách Tĩnh, người cải tiến tuyệt kỹ thành vô song

11:01 , 17/09/2025
Người phụ nữ chuyển khoản thành công 7,6 triệu đồng vào 1 tài khoản BIDV lúc mua thuốc: Công an cùng ngân hàng vào cuộc xác minh

Người phụ nữ chuyển khoản thành công 7,6 triệu đồng vào 1 tài khoản BIDV lúc mua thuốc: Công an cùng ngân hàng vào cuộc xác minh

10:58 , 17/09/2025
Mẹo phân biệt thịt bò với thịt lợn, thịt trâu giả bò

Mẹo phân biệt thịt bò với thịt lợn, thịt trâu giả bò

10:33 , 17/09/2025
Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm!

Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm!

10:32 , 17/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên