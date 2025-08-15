Người đàn ông chi 360 triệu đồng cải tạo căn hộ chung cư mới mua, 3 tháng sau bỗng có người tuyên bố: "Tôi mới là chủ nhân căn hộ này"

Gần đây, Trung tâm Quản lý Tổng hợp 1 địa phương Trung Quốc đã hoà giải thành công một vụ tranh chấp hy hữu liên quan đến việc cải tạo nhà ở. Một cư dân họ Mã do nhớ nhầm tầng nên đã dành nhiều tháng trời và bỏ ra gần 100.000 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 360 triệu đồng) để sửa sang cẩn thận căn hộ của hàng xóm tầng trên. Sau quá trình hòa giải với sự tham gia của nhiều ban ngành, hai bên đã đạt được thỏa thuận bồi thường, chính thức khép lại vụ việc “dở khóc dở cười” kéo dài nhiều tháng này.

“Tâm huyết” đổ nhầm chỗ

Sự việc bắt đầu từ tháng 8/2023, khi ông Mã – một cư dân sống tại một khu chung cư ở huyện Hoắc Thành đã mua một căn hộ ba phòng ngủ ở tầng 8. Tuy nhiên, ông lại luôn nghĩ rằng mình sở hữu căn hộ ở tầng 9. Nhầm lẫn tưởng chừng nhỏ ấy lại dẫn đến hậu quả không ai ngờ tới.

Đến tháng 4/2024, ông Mã bắt đầu cải tạo ngôi nhà mới với tất cả tâm huyết. Ông đích thân chọn vật liệu, giám sát từng hạng mục thi công, chăm chút đến từng chi tiết với mong muốn tạo nên một tổ ấm hoàn hảo. Thế nhưng, khi công trình gần hoàn thiện, ông A – chủ nhân thực sự của căn hộ tầng 9, bất ngờ xuất hiện và ngỡ ngàng khi thấy nhà mình bị người khác tự ý sửa chữa từ trong ra ngoài.

Sau khi hai bên cùng đối chiếu giấy tờ và kiểm tra thực tế, ông Mã mới bàng hoàng nhận ra: suốt nhiều tháng qua, ông đã dồn hết tiền bạc và công sức để cải tạo nhầm căn hộ không thuộc về mình. Tổng chi phí ông bỏ ra hơn 360 triệu đồng cũng không phải một con số nhỏ.

Sau khi sự thật được phơi bày, giữa ông Mã và ông A nhanh chóng bùng phát tranh cãi gay gắt xoay quanh trách nhiệm và bồi thường. Ông Mã cho rằng mình là nạn nhân, mong được hoàn lại phần lớn chi phí đã bỏ ra. Trong khi đó, ông A khẳng định mình không gây ra sai sót nào nên không có nghĩa vụ phải gánh chịu hậu quả.

Mâu thuẫn ngày càng gay gắt, có nguy cơ biến thành tranh chấp pháp lý kéo dài. Trước tình hình đó, ngày 14/7, cả hai bên đã cùng tìm đến Trung tâm Quản lý Tổng hợp địa phương để nhờ hỗ trợ giải quyết.

Hòa giải thành công và bài học đắt giá về quản lý bất động sản

Trước tính chất đặc biệt của vụ việc, trung tâm đã nhanh chóng huy động sự phối hợp liên ngành. Một tổ công tác đặc biệt được thành lập với sự tham gia của các đơn vị công an, tư pháp, viện kiểm sát, tòa án và cơ quan xây dựng để trực tiếp tiến hành hòa giải.

Tổ hòa giải tiếp cận vụ việc từ cả góc độ pháp lý lẫn đạo lý, kiên nhẫn lắng nghe từng bên trình bày, phân tích thấu đáo quyền lợi và trách nhiệm của các bên. Sau hai giờ đàm phán thiện chí, hai bên cuối cùng cũng tìm được tiếng nói chung.

Theo biên bản hòa giải, ông A đồng ý bồi thường cho ông Mã 40.000 tệ (khoảng 146 triệu đồng). Đổi lại, ông Mã cam kết không đưa ra thêm bất kỳ yêu cầu nào khác liên quan đến căn hộ bị cải tạo nhầm. Khoản tiền bồi thường được ông A chuyển ngay tại chỗ, đánh dấu kết thúc chính thức cho sự cố “dở khóc dở cười” kéo dài suốt nhiều tháng này.

Ngay sau khi hòa giải thành công, Trung tâm Quản lý Tổng hợp địa phương đã tổ chức buổi họp cảnh báo và nhắc nhở đối với các doanh nghiệp liên quan, yêu cầu họ nghiêm túc thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong công tác quản lý bất động sản để tránh những sự việc tương tự tái diễn trong tương lai.

Cụ thể, các đơn vị quản lý tòa nhà buộc phải thay đổi mã khóa cửa ngay sau khi bàn giao nhà cho cư dân nhằm đảm bảo an toàn và tránh nhầm lẫn. Đồng thời, trong quy trình xét duyệt thi công, bộ phận kỹ thuật phải kiểm tra nghiêm ngặt giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà ở và tiến hành khảo sát thực tế tại căn hộ trước khi phê duyệt cải tạo. Mọi khâu phải đảm bảo nguyên tắc “đúng người, đúng nhà”, tránh những sự cố “tréo ngoe” khiến cư dân rơi vào cảnh vừa mất tiền, vừa mệt mỏi vì tranh chấp.

Theo Toutiao