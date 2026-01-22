Người đàn ông chở 1 tấn pháo hoa đi tiêu thụ

Ngày 22/1, thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng đã phối hợp với Đoàn đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Bắc bắt giữ một đối tượng người Lào vận chuyển số lượng lớn pháo hoa nổ từ Lào về Việt Nam.

Đối tượng chở hàng cấm bị bắt cùng tang vật thu giữ.

Trưa hôm qua (21/1), trên Quốc lộ 47 đoạn qua thôn Khẹo, xã Bát Mọt, tỉnh Thanh Hóa, trong quá trình tuần tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Chăn Khon - Sụ Văn Nạ Phon (SN 1985, trú huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn, Lào) đang vận chuyển hàng cấm vào nội địa.

Kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng phát hiện trên xe tải biển số Lào do đối tượng này điều khiển chở 35 thùng carton với tổng trọng lượng khoảng 1 tấn. Số tang vật này được ngụy trang tinh vi phía dưới các thùng bia, trên cabin xe.

Bước đầu, đối tượng khai nhận số tang vật trên là pháo hoa nổ, được vận chuyển từ Lào sang Việt Nam để bán kiếm lời.

Hiện, vụ việc đang được điều tra, làm rõ.