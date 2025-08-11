Người đàn ông đến trình báo, công an liền xác minh danh tính chủ tài khoản ACB nhận 300 triệu đồng chuyển khoản, mời lên làm việc

Vừa qua, Công an xã Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh đã nhận được thư cảm ơn của anh Nguyễn Bình Phong (SN 1996, trú tại ấp 4, xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh) vì đã giúp anh nhận lại số tiền 300 triệu đồng chuyển khoản nhầm.

Trước đó, ngày 20/02/2025, do sơ suất trong giao dịch, anh Phong chuyển nhầm số tiền 300.000.000 đồng vào tài khoản mang tên Đặng Văn Duy tại ngân hàng ACB, nhưng không rõ nhân thân, địa chỉ. Dù đã trình báo cơ quan chức năng tại tỉnh Tây Ninh, anh vẫn chưa tìm lại được tiền.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Ba Chẽ đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác minh chủ tài khoản là anh Đặng Văn Duy (SN 2000, trú tại thôn Làng Han, xã Ba Chẽ). Lực lượng Công an đã hướng dẫn hai bên hoàn thiện thủ tục, bàn giao lại toàn bộ số tiền cho chủ sở hữu hợp pháp.

Cảm kích trước tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an, anh Phong đã gửi thư cảm ơn tới Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an xã Ba Chẽ. Vụ việc thể hiện rõ phương châm "Vì nhân dân phục vụ" của Công an xã Ba Chẽ nói riêng và Công an tỉnh Quảng Ninh nói chung, góp phần lan toả hình ảnh đẹp của lực lượng Công an trong lòng nhân dân.

Thư cảm ơn của anh Nguyễn Bình Phong.

Từ nhiều vụ việc tương tự, Cơ quan Công an khuyến cáo: Khi nhận được tiền chuyển khoản nhầm, người dân không sử dụng số tiền đó vào việc chi tiêu cá nhân và chỉ làm việc với ngân hàng để trả lại tiền cho người chuyển nhầm, tuyệt đối không chuyển lại tiền cho người lạ khi không có bên thứ ba làm chứng.

Chủ động liên hệ với ngân hàng hoặc cơ quan công an để thông báo về việc nhận tiền chuyển nhầm hoặc đợi đại diện ngân hàng liên hệ làm việc.

Trường hợp khoản tiền chuyển nhầm có giá trị nhỏ thì chủ tài khoản có thể yêu cầu ngân hàng cung cấp sao kê rồi đối chiếu với những thông tin nhận được và tiến hành chuyển lại.

Đối với số tiền lớn, chủ tài khoản nên sắp xếp thời gian đến trực tiếp chi nhánh ngân hàng để thực hiện việc xác minh hoặc liên hệ với cơ quan công an để giải quyết.

Theo Trang TTĐT Công an tỉnh Quảng Ninh