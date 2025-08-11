Ngân hàng cảnh báo một hành động TUYỆT ĐỐI không giúp người khác: Nhiều người chủ quan mất sạch tiền!

Trước sự gia tăng của các chiêu trò lừa đảo trực tuyến, nhiều ngân hàng lớn tại Việt Nam đã đưa ra cảnh báo tới khách hàng sử dụng ví điện tử và các dịch vụ ngân hàng số khác.

Theo quy định mới có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, ví điện tử chính thức được công nhận là một hình thức thanh toán hợp pháp, tương đương với tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng và tiền mặt. Điều này cho phép người dùng dễ dàng chuyển tiền qua lại giữa các ví, cũng như từ ví sang tài khoản ngân hàng và ngược lại.

Nhiều kẻ gian đã lợi dụng và đưa ra các hình thức lừa đảo tinh vi qua ví điện tử:

Trong thông báo mới phát đi của VPBank: Ngân hàng này cho biết, các chiêu trò phổ biến bao gồm giả danh nhân viên ví điện tử để yêu cầu xác thực thông tin tài khoản, thông báo trúng thưởng để lừa người dùng cung cấp thông tin cá nhân và mã OTP, hoặc giả mạo cơ quan chức năng để cảnh báo về việc tài khoản ví bị xâm nhập.

Ngân hàng đưa cảnh báo quan trọng về tình trạng lừa đảo liên quan đến ví điện tử.

Có 4 cách thức phổ biến được VPBank kể ra bao gồm:

Giả mạo nhân viên ví điện tử: Các đối tượng lừa đảo tự xưng là nhân viên của các ví điện tử lớn như Momo, ZaloPay, VNPAY... để liên hệ với người dùng. Với lý do hỗ trợ cập nhật hoặc xác thực thông tin tài khoản, chúng yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và mã OTP.

Giả mạo thông báo trúng thưởng: Kẻ lừa đảo gửi tin nhắn, gọi điện thoại hoặc email thông báo khách hàng đã trúng thưởng một chương trình khuyến mãi của ví điện tử. Sau đó, chúng dụ dỗ người dùng bấm vào đường link lạ, quét mã QR, hoặc yêu cầu chuyển một khoản phí để hoàn tất thủ tục nhận quà.

Giả mạo cơ quan chức năng: Đối tượng lừa đảo giả danh công an hoặc nhân viên của ví điện tử, thông báo ví của khách hàng đang bị tội phạm xâm nhập. Từ đó, chúng yêu cầu khách hàng cung cấp các thông tin bảo mật để được "hỗ trợ giải quyết".

Giả mạo tin nhắn thương hiệu: Kẻ lừa đảo sử dụng tin nhắn SMS giả mạo tên thương hiệu của VPBank để thông báo các nội dung như tài khoản bị trừ tiền, khóa tài khoản, hoặc đăng nhập trên thiết bị lạ. Các tin nhắn này thường chứa đường link giả mạo, và nếu người dùng bấm vào và nhập thông tin, họ sẽ mất quyền kiểm soát tài khoản.

Vì vậy, để đảm bảo an toàn, VPBank khuyến cáo người dùng hết sức cảnh giác với các tin nhắn, cuộc gọi, email yêu cầu quét mã QR hoặc truy cập đường link lạ.

Khách hàng tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân, mật khẩu ví điện tử hay mã OTP dưới bất kỳ hình thức nào, cho bất kỳ ai kể cả với người tự xưng là nhân viên ngân hàng hoặc ví điện tử.

Người dùng cũng nên chủ động đổi mật khẩu ví định kỳ, không sử dụng các thông tin dễ đoán như ngày sinh, số điện thoại và tuyệt đối không đăng ký hộ ví điện tử cho người khác .

Ngoài ra, khách hàng cần kiểm soát an toàn và nâng cao cảnh giác khi liên kết ví điện tử với tài khoản/Thẻ ngân hàng.



