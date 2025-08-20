Người đàn ông Hà Nội mất hơn 400 triệu đồng, chết lặng khi biết nguyên nhân

Một người đàn ông ở Hà Nội vừa trở thành nạn nhân của chiêu trò lừa đảo giả mạo, bị chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng sau khi thực hiện theo nội dung trên điện thoại.

Theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, vụ việc xảy ra vào ngày 1/8/2025. Nạn nhân là ông N (SN 1953, trú tại phường Yên Hòa, Hà Nội). Thời điểm đó, ông nhận được cuộc gọi từ một đối tượng tự xưng là nhân viên điện lực, thông báo ông chưa thanh toán tiền điện tháng 7/2025.

Công an Hà Nội cho biết đây là thủ đoạn không mới nhưng vẫn có nhiều người dân mất cảnh giác. (Ảnh minh hoạ)

Lợi dụng tâm lý lo lắng, đối tượng đã hướng dẫn ông cài đặt một ứng dụng có chức năng “thanh toán tự động” và liên kết với tài khoản ngân hàng. Ngay sau khi hoàn tất, tài khoản của ông liên tục bị trừ tiền. Tổng cộng số tiền bị rút trái phép lên tới hơn 400 triệu đồng. Phát hiện sự bất thường, ông N lập tức đến cơ quan Công an trình báo.

Công an Hà Nội cho biết đây là thủ đoạn không mới nhưng vẫn có nhiều người dân mất cảnh giác, đặc biệt trong bối cảnh mùa hè nhu cầu sử dụng điện tăng cao, dễ bị cuốn theo những lời dọa nạt hoặc yêu cầu khẩn cấp từ đối tượng lừa đảo. Khi đã cài đặt ứng dụng giả mạo, kẻ gian có thể chiếm quyền điều khiển điện thoại, từ đó lấy cắp dữ liệu cá nhân, thông tin ngân hàng và chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Trước tình hình này, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không cài đặt ứng dụng lạ từ các đường link không rõ nguồn gốc, không cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu, mã OTP, cũng như không cấp quyền truy cập điện thoại cho bất kỳ phần mềm nào không chính thống.

Trong trường hợp có thắc mắc về việc thanh toán điện, người dân cần liên hệ trực tiếp Tổng đài chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc qua số 19006769 (hoạt động 24/7) hoặc truy cập website chính thức https://cskh.npc.com.vn để được hỗ trợ.

Công an thành phố Hà Nội cũng đề nghị người dân khi phát hiện hoặc nghi ngờ dấu hiệu lừa đảo cần kịp thời trình báo để ngăn chặn và xử lý, tránh những thiệt hại đáng tiếc tương tự.