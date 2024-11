Người đàn ông lấy tài khoản ngân hàng của chính mình, vợ và bố vợ đem đi bán thu được 9 triệu, kết quả cả nhà bị xử phạt gần 130 triệu đồng

Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Đồng Tháp, tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Q. vợ Q và cha vợ Q.( từ trái sang phải)

Ngày 18/11/2024, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Đồng Tháp vừa tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 127.500.000đ đối với 03 người trong một gia đình gồm: H.V.C, sinh năm 1977, H.T.T.Q (con ruột ông C.), sinh năm 2004 và H.V.Q (chồng của Q.), sinh năm 1999 cùng ngụ xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp về hành vi cho mượn và bán tài khoản ngân hàng để thanh toán.

Trong đó, Q. phải nộp lại số tiền 9 triệu đồng thu lợi bất chính từ việc bán tài khoản ngân hàng. Trước đó, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn trong quá trình điều tra vụ án “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép, thì phát hiện tài khoản của H.V.C có liên quan nên đã phối hợp với Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp để điều tra, xác minh các cá nhân có liên quan. Qua điều tra, được biết H.V.Q thông qua mạng xã hội biết có người thu mua tài khoản ngân hàng, nên đã kêu vợ lấy tài khoản ngân hàng của mình và của cha vợ. cho Q. Sau đó Q đem 03 tài khoản ngân hàng bán với số tiền 9 triệu đồng.

Cũng tại Đồng Tháp, hồi tháng 8, Cơ quan Công an đã phạt 13 học sinh, sinh viên tổng cộng hơn 100 triệu đồng vì đã bán tài khoản ngân hàng cho các con bạc dùng cá cược trên mạng.

Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng là hành vi vi phạm pháp luật; tùy tính chất, mức độ sẽ bị xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự. Người dân không thực hiện bán, cho mượn, cho thuê tài khoản ngân hàng của bản thân; đồng thời không được tiếp tay cho tội phạm thu thập, tàng trữ, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng để sử dụng vào mục đích phạm tội.