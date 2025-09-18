Người đàn ông suy thận vì ăn loại cá này thường xuyên

Người đàn ông Đài Loan (Trung Quốc) này vốn sống rất điều độ, không rượu bia, không thuốc lá, ăn uống thanh đạm, ngày nào cũng ngủ sớm dậy sớm. Nhưng trong lần kiểm tra sức khỏe định kỳ, bác sĩ phát hiện chức năng thận của ông giảm sút bất thường.

Sau khi loại trừ các nguyên nhân thường gặp, nhóm chuyên môn tiến hành xét nghiệm kim loại nặng và bàng hoàng khi thấy nồng độ thạch tín (asen) trong cơ thể bệnh nhân vượt chuẩn gần 6 lần. Điều tra kỹ mới biết, ông gần như ngày nào cũng ăn cá biển sâu do chính mình câu được. Chính thói quen này khiến thạch tín tích tụ, gây ngộ độc mạn tính và làm thận suy yếu. May mắn là sau khi ngừng ăn cá biển với tần suất dày đặc và được điều trị kịp thời, chức năng thận của ông đã dần hồi phục.

Bác sĩ chuyên khoa thận Lâm Hiên Nhậm cho biết, thạch tín tồn tại tự nhiên trong môi trường, có thể đi vào cơ thể qua nước ngầm ô nhiễm, nông sản, thực phẩm chức năng trôi nổi hoặc tiếp xúc công nghiệp. Trong chuỗi thức ăn, lượng thạch tín tích tụ dần từ cá nhỏ sang cá lớn, vì vậy các loại cá biển sâu, giáp xác và nhuyễn thể thường chứa hàm lượng cao hơn. Người đàn ông này chính là điển hình của việc ăn quá nhiều cá biển, dẫn đến ngộ độc thạch tín kéo dài.

Điều nguy hiểm là ngộ độc mạn tính thường không có biểu hiện ngay. Về lâu dài, nó có thể gây tổn thương gan, thận, thần kinh, da và đặc biệt làm tăng nguy cơ ung thư. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xếp thạch tín vào nhóm 1 chất gây ung thư hàng đầu, có thể liên quan đến ung thư gan, phổi, bàng quang và da.

Các chuyên gia khuyến cáo, người dân cần duy trì chế độ ăn đa dạng, không nên lạm dụng một loại thực phẩm duy nhất. Hãy lựa chọn thực phẩm, thực phẩm chức năng có chứng nhận an toàn rõ ràng, đồng thời tăng cường rau quả giàu vitamin A, C, E để hỗ trợ đào thải độc tố, giảm rủi ro tích lũy kim loại nặng trong cơ thể.

Nguồn và ảnh: TOPick