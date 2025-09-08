Việt Nam có 1 loại cá rẻ nhưng nhiều omega-3 hơn cá hồi, giàu sắt hơn thịt bò: Đi chợ thấy nên mua ngay

Cá nục là loài cá nước biển, kích thước nhỏ, rất thơm ngon và có nguồn dinh dưỡng phong phú nên rất được nhiều người Việt yêu thích. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng loại cá này là nguồn cung cấp vitamin và khoáng chất dồi dào cho cơ thể như: Giàu sắt, protein canxi, photpho, kali, selen, magie, vitamin A, vitamin D, vitamin K, vitamin B12, vitamin C, choline, folate,... Cá nục còn cung cấp hàm lượng lớn axit béo omega 3 và axit béo omega 6 cũng như chất béo không bão hòa đơn.

Cá nục từ lâu đã trở thành món ăn quen thuộc của nhiều gia đình Việt. Theo các nghiên cứu, cá nục là nguồn cung cấp dồi dào vitamin và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể như sắt, protein, canxi, phốt pho, kali, selen, magie, vitamin A, D, K, B12, C, choline và folate. Đặc biệt, loại cá này chứa hàm lượng lớn axit béo omega-3, omega-6 cùng chất béo không bão hòa đơn – những thành phần quan trọng giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Điểm đáng chú ý, giá trị dinh dưỡng của cá nục không thua kém cá hồi. Nếu như cá hồi nổi tiếng với nguồn omega-3(2.260 mg/100g), DHA và EPA giúp phát triển trí não, chống lão hóa, thì cá nục cũng cung cấp lượng dưỡng chất này ở mức cao, thậm chí là cao hơn với 2.616mg/100g, đồng thời giàu khoáng chất và vitamin phù hợp với khẩu phần ăn của người Việt. Nhờ vậy, cá nục không chỉ có lợi cho tim mạch, hệ thần kinh, mà còn là thực phẩm “bình dân” mang lại hiệu quả sức khỏe tương tự cá hồi nhập khẩu.

Tìm hiểu kỹ hơn về loài cá này, nhiều người sẽ bất ngờ trước những lợi ích mà nó mang lại. Dưới đây là những công dụng nổi bật khi thường xuyên bổ sung cá nục vào bữa ăn:

1. Cải thiện chức năng não bộ

Trong cá nục chứa nhiều axit béo omega 3, DHA giúp cải thiện chức năng não bộ cũng như kích thích phát triển dây thần kinh não. Theo nghiên cứu từ các chuyên gia dinh dưỡng, chất docosahexaenoic acid trong cá nục còn giúp ngăn ngừa mất trí nhớ và rối loạn hành vi ở người cao tuổi. Do đó, việc duy trì việc tiêu thụ loại cá này sẽ giúp tăng cường hoạt động của não và giữ cho hệ thần kinh bình thường và khỏe mạnh. Khi ăn cá nục, bạn còn có thể giảm các cơn đau của chứng đau nửa đầu.

2. Ngăn ngừa các bệnh tim mạch

Không chỉ giúp kiểm soát đường huyết, ăn cá nục thường xuyên còn ngăn ngừa được một số bệnh về tim mạch. Theo đó, loại cá này không chỉ chứa nhiều omega-3 mà còn chứa axit béo không bão hòa đơn và axit béo không bão hòa đa, rất hiệu quả trong việc điều tiết lượng hormon, giúp sự đàn hồi của mạch máu và mao mạch được cải thiện. Từ đó, giúp làm giảm nguy cơ biến chứng tim như đột quỵ, xơ vữa động mạch, đau tim và rối loạn nhịp tim một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, cá nục cũng là thực phẩm rất giàu sắt (100g cá nục chứa 3,9 mg sắt, cao hơn thịt bò). Do đó việc duy trì một chế độ ăn uống có loại cá này sẽ là một trong những cách hiệu quả nhất giúp gia đình bạn ngăn ngừa các bệnh tim mạch và bổ máu hiệu quả.

3. Giảm triệu chứng của bệnh viêm khớp dạng thấp

Bên cạnh việc dùng thuốc điều trị, việc thêm cá nục vào thực đơn mỗi ngày cũng là một cách giúp cải thiện tình trạng viêm khớp đáng kể. Nguyên nhân là vì cá nục có chứa các hợp chất chống viêm giúp làm giảm đau và sưng khớp cơ bắp ở những người bị viêm khớp dạng thấp. Hơn nữa, các dưỡng chất trong loại cá này còn giúp hỗ trợ tăng cường hiệu quả của các loại thuốc trong quá trình điều trị bệnh.

4. Tốt cho hệ tiêu hóa

Thịt động vật như lợn, bò… giàu protein nhưng nếu tiêu thụ quá nhiều dễ gây thừa đạm, béo phì hay tiểu đường. Ngược lại, protein trong cá nục lại dễ hấp thu, giúp dạ dày tiêu hóa nhanh hơn mà không phải làm việc quá tải.

5. Giảm nguy cơ ung thư

Ăn nhiều cá nục giúp giảm nguy cơ ung thư. Nghiên cứu trên 35.000 phụ nữ, trên tạp chí Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, 32% người có thể giảm ung thư vú khi sử dụng dầu cá. Nếu kết hợp nhiều cá trong chế độ ăn uống, nó có thể làm giảm nguy cơ phát sinh ung thư tuyến tiền liệt.

Để đảm bảo an toàn sức khỏe, nên chọn cá nục có nguồn gốc rõ ràng và chế biến sạch sẽ, nấu chín để giảm bớt lượng muối dư thừa. Riêng phụ nữ mang thai cần ăn theo lượng khuyến cáo, tránh dùng quá nhiều để hạn chế nguy cơ phù nề và tăng huyết áp do hàm lượng muối trong cá.

(Tổng hợp)