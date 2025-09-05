Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người dân Thái Nguyên sẽ vui mừng khi biết thông tin này

05-09-2025 - 07:15 AM | Bất động sản

Nằm ở trung tâm vùng trung du và miền núi Bắc Bộ, những năm qua, tỉnh Thái Nguyên đã chú trọng phát triển nhiều lĩnh vực, trong đó đầu tư hạ tầng được coi là “chìa khóa” nền tảng cho sự bứt phá.

Người dân Thái Nguyên sẽ vui mừng khi biết thông tin này- Ảnh 1.

Cách Hà Nội khoảng 70 km, Thái Nguyên thời gian qua đã ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông để khai thác lợi thế vị trí địa lý. Nhiệm kỳ qua, tỉnh bố trí hơn 9.170 tỷ đồng cho 26 dự án trọng điểm, trong đó 17 công trình dự kiến hoàn thành với gần 160 km đường mới và nâng cấp, cùng hơn 2.200 km đường nông thôn.

Trước khi sáp nhập, tỉnh Bắc Kạn (cũ) cũng dành 5.770 tỷ đồng cho 12 dự án, cải tạo mở rộng hơn 110 km đường tỉnh, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông.

Nhiều tuyến đường huyết mạch như cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, Quốc lộ 3, Quốc lộ 37 và đường Vành đai V (đoạn qua Thái Nguyên) đã được nâng cấp, mở rộng, tăng cường kết nối với các tỉnh và trung tâm kinh tế phía Bắc.

Đặc biệt, cao tốc Chợ Mới – Bắc Kạn với vốn đầu tư 5.750 tỷ đồng, đã nối thông với cao tốc Thái Nguyên – Chợ Mới và Bắc Kạn - Cao Bằng, rút ngắn thời gian di chuyển tới Hà Nội, tạo động lực phát triển vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - Tuyên Quang qua Thái Nguyên cũng đang được đẩy nhanh tiến độ, được xem là tuyến huyết mạch kết nối Bắc - Nam, tạo động lực cho vận tải, du lịch và giao lưu văn hóa.

Song song với đó, Thái Nguyên đã chủ động rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và quy hoạch vùng huyện theo hướng phù hợp với quy hoạch tỉnh, qua đó tạo nền tảng cho sự hình thành các khu đô thị hiện đại, khu công nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn diện.

Trước khi sáp nhập, Thái Nguyên đã quy hoạch 11 khu công nghiệp với tổng diện tích 4.245 ha và một khu công nghệ thông tin tập trung, trong đó 5 khu đang hoạt động hiệu quả. Đối với cụm công nghiệp, tỉnh có 41 quy hoạch với quy mô 2.060 ha, đã thành lập 17 cụm với hơn 861 ha.

Tại tỉnh Bắc Kạn cũ cũng đã quy hoạch 9 cụm và thành lập 11 cụm công nghiệp trên diện tích 358 ha, góp phần mở rộng không gian sản xuất và đa dạng hóa nền kinh tế.

Đầu tư đồng bộ, bài bản vào hạ tầng đang trở thành đòn bẩy quan trọng thúc đẩy phát triển toàn diện của Thái Nguyên. Với chiến lược rõ ràng và quyết liệt, tỉnh vững bước trên hành trình trở thành trung tâm kinh tế - công nghiệp hiện đại, bền vững của miền Bắc, tạo nền tảng vững chắc cho thịnh vượng tương lai.


Lễ Lễ

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Khu đô thị treo đầy biển bán gấp, nhà ngộp nhưng giá tăng gần 70% ở TP.HCM

Khu đô thị treo đầy biển bán gấp, nhà ngộp nhưng giá tăng gần 70% ở TP.HCM Nổi bật

Bầu Đức bất ngờ tái xuất mảng bất động sản sau 3 tháng tuyên bố “Không bao giờ làm, dù một năm lời 1.000 tỷ đồng”

Bầu Đức bất ngờ tái xuất mảng bất động sản sau 3 tháng tuyên bố “Không bao giờ làm, dù một năm lời 1.000 tỷ đồng” Nổi bật

Từng lãi trăm tỷ, nay lợi nhuận “lẹt đẹt” vài tỷ đồng, cổ phiếu chưa bằng ly trà đá nhưng đại gia BĐS này vẫn đặt mục tiêu hoàn thành 40.000 căn NOXH

Từng lãi trăm tỷ, nay lợi nhuận “lẹt đẹt” vài tỷ đồng, cổ phiếu chưa bằng ly trà đá nhưng đại gia BĐS này vẫn đặt mục tiêu hoàn thành 40.000 căn NOXH

07:15 , 05/09/2025
Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án nhà ở xã hội tại xã Ngọc Hồi

Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án nhà ở xã hội tại xã Ngọc Hồi

07:09 , 05/09/2025
Giá nhà chung cư bao giờ mới giảm?

Giá nhà chung cư bao giờ mới giảm?

07:07 , 05/09/2025
“Đọc vị” loạt nhà đầu tư rót vốn vào Taseco Land

“Đọc vị” loạt nhà đầu tư rót vốn vào Taseco Land

21:30 , 04/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên