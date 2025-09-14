Người dùng Facebook có thể gắn thẻ sản phẩm Shopee để làm tiếp thị liên kết, ăn hoa hồng

Người dùng Facebook tại Việt Nam đã có thể gắn giỏ hàng Shopee trên kênh cá nhân hoặc fanpage để tham gia tiếp thị liên kết (Affiliate), vừa lướt mạng xã hội vừa kiếm thêm thu nhập.

Shopee bắt tay với Facebook

Theo thông tin từ Shopee, nền tảng vừa tung ra tính năng Facebook Affiliate Partnerships (Chương trình hợp tác tiếp thị liên kết trên trên Facebook), cho phép các tài khoản Facebook gắn thẻ sản phẩm Shopee trực tiếp trong bài đăng dưới dạng ảnh, văn bản, video hoặc phim ngắn (reels).

Khi người xem mua hàng thành công, tài khoản sẽ nhận hoa hồng được thanh toán trực tiếp bởi Shopee.

Chương trình dành cho các nhà sáng tạo từ 18 tuổi trở lên và hiện đang triển khai tại một số thị trường từ tháng 7-2025.

Hoa hồng trên mỗi sản phẩm của Shopee trên Facebook

Theo thông tin từ website của Shopee, Meta (chủ Facebook) đang tiếp cận theo từng giai đoạn, chỉ mở cho một số nhà sáng tạo đủ điều kiện. Meta đang thử nghiệm các phương thức mới giúp doanh nghiệp và nhà sáng tạo kết nối dễ dàng hơn, từ đó giúp người dùng thuận tiện mua hàng ngay sau khi xem nội dung có gắn thương hiệu (branded content).

Để sử dụng, người dùng truy cập Công cụ chuyên nghiệp trên hồ sơ cá nhân, chọn Kiếm tiền, sau đó chọn Đối tác liên kết.

Theo ghi nhận, danh mục sản phẩm trong chương trình khá đa dạng, từ thời trang, đồ điện tử, ẩm thực đến nội thất, với mức hoa hồng trung bình 10-20%.

Trước đó, hồi tháng 11 năm ngoái, YouTube đã công bố chương trình YouTube Shopping Affiliate tại Việt Nam, hợp tác cùng Shopee. Theo đó, nhà sáng tạo có thể kiếm hoa hồng bằng cách gắn link sản phẩm trên Shopee trực tiếp trong video của mình.

Một chuyên gia trong lĩnh vực thương mại điện tử nhận định việc hợp tác giữa mạng xã hội và sàn thương mại điện tử gần đây đã phản ánh xu hướng mới của thị trường, đó là mua sắm kết hợp với giải trí.

Cách tiếp cận này không chỉ để cho sàn giữ vững thị phần mà còn giúp nền tảng mạng xã hội nâng cao trải nghiệm và giữ chân người dùng.

Theo số liệu của Công ty tư vấn tăng trưởng Thương mại Điện tử YouNet ECI, Shopee vẫn dẫn đầu thị trường Việt Nam với 55% thị phần. Trong khi đó, TikTok Shop tăng mạnh, từ 32,5% lên 42% thị phần, rút ngắn đáng kể khoảng cách với Shopee.

Hai sàn dẫn đầu này hiện chiếm tới 97% thị trường thương mại điện tử Việt Nam. Xếp sau là Lazada và Tiki.