Người dùng Việt “kêu trời” vì Canva và loạt ứng dụng đồng loạt gặp sự cố

Chiều ngày 20/10 (giờ Việt Nam), nhiều ứng dụng và trang web nổi tiếng trên toàn cầu bất ngờ ngừng hoạt động hoặc gặp trục trặc. Theo trang theo dõi Down Detector, các nền tảng như Snapchat, Roblox, Fortnite, Duolingo và Canva đều đang gặp vấn đề.

Nguyên nhân được cho là xuất phát từ Amazon Web Services (AWS) - dịch vụ điện toán đám mây cung cấp hạ tầng cho rất nhiều ứng dụng và website trên thế giới. Trên trang trạng thái hệ thống, AWS cho biết họ đang ghi nhận “tỷ lệ lỗi tăng cao” và “độ trễ cao” ở nhiều dịch vụ khác nhau.

Canva và nhiều ứng dụng đồng loạt gặp lỗi trong hôm nay, khiến nhiều người dùng toàn cầu không thể truy cập.

Sự cố bắt đầu vào khoảng 8 giờ sáng theo giờ Anh (tức nửa đêm theo giờ Thái Bình Dương). Theo thông báo mới nhất, AWS đang gặp trục trặc tại khu trung tâm dữ liệu North Virginia (Mỹ), ảnh hưởng đến hai dịch vụ quan trọng là Amazon DynamoDB và Amazon Elastic Compute Cloud (EC2). Đây là cơ sở hạ tầng điện toán đám mây được cung cấp bởi Amazon Web Services, giúp doanh nghiệp mở rộng và tối ưu hóa hệ thống lưu trữ dữ liệu.

Trang Down Detector ghi nhận người dùng gặp lỗi trên hàng loạt dịch vụ, bao gồm:

Snapchat, Ring, Roblox, Clash Royale, Life360, MyFitnessPal, Xero, Canva, Amazon, Amazon Music, Prime Video, Clash of Clans, Fortnite, Wordle, Duolingo, Coinbase, HMRC, Vodafone, PlayStation và Pokémon Go.

Nền tảng tiền điện tử Coinbase đã đăng thông báo: “Chúng tôi biết rằng nhiều người dùng hiện không thể truy cập Coinbase do sự cố từ AWS. Đội ngũ kỹ thuật đang làm việc để khắc phục. Toàn bộ tài sản của người dùng vẫn an toàn.”

Trong khi đó, dịch vụ AI Perplexity cũng xác nhận nguyên nhân sự cố là do AWS.

Giám đốc điều hành Aravind Srinivas viết trên X (Twitter): “Perplexity hiện đang gặp lỗi. Nguyên nhân là do sự cố từ AWS. Chúng tôi đang nỗ lực khắc phục.”