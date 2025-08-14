Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người lao động tại Đồng Nai được mua nhà ở xã hội với giá siêu rẻ

14-08-2025 - 07:45 AM | Bất động sản

Công nhân lao động tại khu công nghiệp Bàu Xéo có cơ hội được mua nhà ở xã hội với giá thấp nhất khoảng 133 triệu đồng/căn. Hơn 200 căn nhà ở xã hội đang được mở bán cho người lao động.

Ngày 13/8, thông tin từ Công ty cổ phần Thống Nhất cho biết, đơn vị này đã bắt đầu tiếp nhận hồ sơ mua nhà ở xã hội đối với 205 căn hộ tại khu chung cư phục vụ công nhân thuộc Dự án Phát triển nhà ở tại khu trung tâm dịch vụ Khu công nghiệp Bàu Xéo (xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).

2 block nhà ở Dự án Phát triển nhà ở tại khu trung tâm dịch vụ Khu công nghiệp Bàu Xéo đã hoàn thành, mở bán

Chủ đầu tư sẽ tiếp nhận hồ sơ cho đến khi bán hết số lượng căn hộ. Theo đó, các căn hộ thuộc dự án có diện tích trong khoảng 31-70m 2 , giá bán tạm tính từ 4-11,4 triệu đồng/m² (tùy tầng), tương đương từ 133-888 triệu đồng/căn.

Đây là dự án nhà ở được triển khai xây dựng trong khu công nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho công nhân , người lao động làm việc trong và ngoài các cơ quan nhà nước, người dân có nhu cầu về nhà ở xã hội.

Trước đây, đối tượng mua nhà của dự án chỉ giới hạn là công nhân làm việc trong khu công nghiệp. Tuy nhiên, theo quy định hiện hành, có hơn 10 nhóm đối tượng được mua nhà ở xã hội được mua nhà tại dự án này.

Dự án Phát triển nhà ở tại khu trung tâm dịch vụ Khu công nghiệp Bàu Xéo có diện tích đất gần 20,5 ngàn m 2 , gồm 6 block nhà chung cư cao 5-6 tầng, quy mô 624 căn hộ. Hiện chủ đầu tư đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 2 block (CC6, CC5) với 205 căn.

Theo kế hoạch, ngày 19/8 công ty sẽ khởi công block CC4, quy mô 75 căn hộ, diện tích từ 45-63m 2 /căn, dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2026.

Theo Mạnh Thắng

Tiền Phong

