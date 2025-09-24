Người mua iPhone 17 bất ngờ gặp chuyện lạ, phải làm sao?

Một số người dùng iPhone 17 đang gặp phải sự cố gây khó hiểu. Cụ thể, nhiều phản ánh cho thấy thiết bị gặp vấn đề về kết nối Wi-Fi, đôi khi bị ngắt khi khóa hoặc mở khóa máy. Mặc dù kết nối thường tự động khôi phục sau vài giây, điều này vẫn tạo ra sự bất tiện, đặc biệt khi sử dụng các tính năng như AirPlay hay CarPlay.

Điểm đáng chú ý là một số người dùng cho rằng tình trạng này chỉ xuất hiện khi họ đang đeo Apple Watch, làm dấy lên nghi ngờ về mối liên hệ giữa hai thiết bị, dù chưa có mẫu đồng hồ cụ thể nào được xác định là nguyên nhân.

Một số người dùng iPhone 17 đã báo cáo sự cố liên quan đến Wi-Fi và mạng di động gần đây. (Ảnh minh hoạ: Gizmodo)

Báo cáo cho thấy sự cố ảnh hưởng chủ yếu liên quan đến iPhone 17 bản tiêu chuẩn, nhưng cũng có ghi nhận ở iPhone 17 Pro Max và iPhone Air. Ngoài ra, một số người từng gặp vấn đề mất sóng di động và lỗi hiếm gặp khi chụp ảnh, cho thấy loạt iPhone mới vẫn tồn tại những bất ổn trong giai đoạn đầu ra mắt.

Thông tin từ người dùng cho biết Apple đã chuyển vấn đề này đến bộ phận kỹ sư để xử lý. Đáng mừng là trên phiên bản iOS 26.1 beta, tình trạng trên không còn xuất hiện, cho thấy nhiều khả năng bản cập nhật chính thức sẽ sớm khắc phục triệt để. Hơn nữa, lỗi này không phổ biến với tất cả người dùng, nên nhiều khả năng chỉ là sự cố phần mềm có thể được giải quyết nhanh chóng.

Mặc dù việc gặp lỗi khi mua một chiếc iPhone mới là điều không ai mong muốn, nhưng mọi người cần hiểu rằng việc phát triển phần mềm và phần cứng là một quá trình phức tạp. Người dùng đang chờ đợi Apple tung ra bản vá để đảm bảo trải nghiệm mượt mà, ổn định hơn cho người dùng iPhone 17 trong thời gian tới.

Nếu gặp tình trạng này, bạn có thể thử các giải pháp sau:

1. Khởi động lại iPhone: Đây là thao tác đầu tiên bạn nên thử. Khởi động cứng có thể giúp loại bỏ lỗi tạm thời liên quan đến kết nối Wi-Fi.

2. Khởi động lại router Wi-Fi: Nếu chỉ riêng iPhone gặp sự cố, hãy tắt nguồn router/bộ phát Wi-Fi vài phút, sau đó bật lại. Trường hợp router lâu ngày không reset hoặc có nhiều thiết bị kết nối, thao tác này có thể cải thiện tín hiệu.

3. Đặt lại Cài đặt mạng (Reset Network Settings): Vào Cài đặt > Cài đặt chung > Chuyển hoặc đặt lại iPhone > Đặt lại > Đặt lại cài đặt mạng. Bạn sẽ cần đăng nhập lại Wi-Fi sau thao tác này, nhưng đây là bước xử lý rất hiệu quả.

4. Tắt/bật lại Wi-Fi Assist: Vào Cài đặt > Di động, tắt/bật lại tính năng “Hỗ trợ Wi-Fi” (Wi-Fi Assist) để thử khôi phục đường truyền Internet ổn định.

5. Xóa và kết nối lại mạng Wi-Fi: Truy cập Cài đặt > Wi-Fi > chọn tên mạng > Quên mạng này, sau đó kết nối lại từ đầu, nhập lại mật khẩu.

6. Khôi phục cài đặt gốc (Cẩn trọng): Nếu đã thử tất cả cách trên mà không hiệu quả, bạn nên sao lưu toàn bộ dữ liệu lên iCloud trước khi vào Cài đặt > Cài đặt chung > Chuyển hoặc đặt lại iPhone > Xóa tất cả nội dung và cài đặt.