Người mua nhà “khóc ròng" vì càng chờ giá chung cư càng tăng mạnh

Người mua nhà “đứng ngồi không yên”

Trong bối cảnh giá chung cư Hà Nội tiếp tục tăng, một số người mua nhà như rơi vào cảnh “tiến thoái lưỡng nan”. Họ sợ rằng, nếu không mua ngay giá nhà có thể tiếp tục tăng lên, nhưng nếu mua thì vượt khả năng chi trả lúc này.

Anh Hoàng Công (quê Ninh Bình) chia sẻ, từ đầu năm, gia đình anh đã có ý định mua nhà. Khi đó, với mức tài chính khoảng 3,5 tỷ đồng, gồm cả tiền tiết kiệm và vay ngân hàng, anh có thể mua được một căn hộ chung cư cũ diện tích 58m2, 2 phòng ngủ tại phường Tây Mỗ.

Nghĩ rằng giá chung cư đã cao nên anh chần chừ xuống tiền và chờ đợi giá hạ nhiệt sẽ xuống tiền. Tuy nhiên, gần đây, giá chung cư cũ và mới đều tiếp tục tăng giá, khiến anh cảm lo lắng. “Nếu không mua ngay tôi sợ giá có thể tiếp tục tăng. Còn nếu mua ngay tôi sợ phải vay nhiều hơn, ảnh hưởng tới kế hoạch trả nợ và sinh hoạt trong gia đình”, anh nói. Theo anh Hoàng, hiện một số căn chung cư cũ 2 phòng ngủ, diện tích khoảng 62-67m2 đã tăng lên 4,5-5 tỷ đồng.

Chị Thu Hiền (quê Tuyên Quang) chia sẻ, gia đình chị đã có kế hoạch mua nhà từ một năm trước. Thời điểm đó giá chung cư đã tăng rất mạnh, chị dự tính sẽ đợi điều chỉnh để mua. Tuy nhiên, đến nay có căn chung cư đã tăng thêm hàng tỷ đồng nhưng vẫn chưa có dấu hiệu giảm.

“Gia đình tôi đang có 2 tỷ đồng gửi tiết kiệm ngân hàng, dự tính nếu mua nhà sẽ vay thêm hơn 1 tỷ đồng. Nhưng sau khi khảo sát, tôi thấy nếu muốn mua chung cư có 2 phòng ngủ gia đình sẽ phải vay tới hơn 2 tỷ đồng mới mua được. Như vậy, số tiền trả nợ gốc và lãi sẽ vượt khả năng chi trả của vợ chồng tôi. Nếu không mua ngay tôi sợ giá sẽ lại tăng”, chị nói.

Theo báo cáo của CBRE, giá chào bán chung cư sơ cấp tại Hà Nội trung bình trong quý III đã vượt mốc 90 triệu đồng/m2 thông thủy (chưa bao gồm VAT và kinh phí bảo trì, chiết khấu), cao hơn quý trước 16% và cao hơn 41% so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo của batdongsan, trong quý III, chung cư tiếp tục là tâm điểm, tăng giá 95% so với quý I/2023, đặc biệt tại phân khúc chung cư cao cấp ở Tây Hồ, Ba Đình, nơi giá phổ biến 130-210 triệu đồng/m2. Điều này khiến 56% người khảo sát đánh giá chung cư hiện tại khó tiếp cận. Ngược lại, phân khúc chung cư trung cấp (mức giá dưới 55 triệu đồng/m2) lại ghi nhận hiệu suất tăng giá vượt trội 57-71% so với quý I/2024.

Người thu nhập cao cũng khó mua nhà

Ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) - nói, mức giá chung cư hiện nay không chỉ vượt xa khả năng chi trả của nhóm thu nhập thấp mà còn nằm ngoài tầm với của cả những người thuộc nhóm thu nhập trung bình cao.

Theo ông nhiều khách hàng trẻ, dù có thu nhập tốt, ở mức 40-50 triệu đồng/tháng, vẫn không “dám” mua nhà nếu không có sự hỗ trợ tài chính từ gia đình. Áp lực trả nợ vay quá lớn, đặc biệt là khi lãi suất thả nổi sau thời gian ưu đãi tăng mạnh, trở thành rào cản tâm lý đáng kể đối với người trẻ.

Tuy nhiên, ông cho rằng, trong ngắn hạn, giá căn hộ tại Hà Nội sẽ tiếp tục tăng do chi phí đầu vào tăng cao và kỳ vọng sinh lời của nhà đầu tư vẫn ở mức cao. Một bộ phận lớn nhà đầu tư hiện không chịu áp lực tài chính đáng kể, bao gồm áp lực từ chi phí vốn vay, nên chưa có động lực điều chỉnh giảm giá bán.

Ông Đính cho rằng, tình trạng này tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với sự ổn định và phát triển lành mạnh của thị trường bất động sản, đồng thời làm trầm trọng thêm khoảng cách thu nhập và mức độ bất bình đẳng xã hội. Khi cơ hội sở hữu nhà ở ngày càng thu hẹp, người mua dễ rơi vào trạng thái mất phương hướng tài chính.

Bà Đỗ Thu Hằng - Giám đốc cấp cao Savills Hà Nội - nói, mặt bằng giá căn hộ hiện nay ở ngưỡng cao, khiến nhu cầu ở thực có phần thu hẹp.

Bà Hằng dự báo, từ nay tới cuối năm Hà Nội sẽ có khoảng 11.500 căn hộ được chào bán. Khi các dự án đang trong diện thí điểm hoàn tất thủ tục pháp lý, nguồn cung mới dự kiến sẽ tăng mạnh. Giai đoạn 2026 - 2027, thị trường Hà Nội có thể đón nhận 46.600 căn hộ. Điều này có thể dẫn tới xu hướng điều chỉnh mặt bằng giá chung theo hướng giảm.



