Người nhà Chủ tịch SMC bị phạt vì bán 'chui' cổ phiếu

17-09-2025 - 14:43 PM | Doanh nghiệp

Ông Nguyễn Nghĩa Dũng, anh của bà Nguyễn Thị Ngọc Loan- Chủ tịch HĐQT SMC vừa bị UBCKNN phạt 100 triệu đồng do đã bán 780.000 cổ phiếu SMC nhưng không báo cáo dự kiến giao dịch.

Mới đây, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 273/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Nghĩa Dũng, anh của bà Nguyễn Thị Ngọc Loan- Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại SMC (MCK: SMC, sàn HoSE).

Theo đó, ông Dũng bị phạt 100 triệu đồng đối với hành vi không báo cáo về việc dự kiến giao dịch theo quy định tại khoản 3 Điều 5 và điểm g khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 4 và khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Người nhà Chủ tịch SMC bị phạt vì bán 'chui' cổ phiếu- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cụ thể, ông Dũng đã bán 780.000 cổ phiếu SMC (tương ứng tổng giá trị tính theo mệnh giá là 7,8 tỷ đồng) trong tháng 3/2024 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Trong một diễn biến khác, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã có Quyết định số 784/QĐ-SGDHCM về việc đưa cổ phiếu SMC vào diện cảnh báo kể từ ngày 16/9/2025.

Lý do là SMC đã vi phạm quy định công bố thông tin từ 4 lần trở lên trong vòng 1 năm (tính theo năm dương lịch) theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 36 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 18/4/2025 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Ngoài ra, cổ phiếu SMC còn bị giữ nguyên diện cảnh báo theo các Quyết định số 384/QĐS-GDHCM ngày 28/5/2025 với lý do là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2025 của công ty là số âm, có kết luận soát xét là ngoại trừ.

Đồng thời, giữ nguyên diện cảnh báo theo Quyết định số 232/QĐ-SGDHCM ngày 16/4/2025 do SMC tiếp tục vi phạm quy định công bố thông tin.

Ngày 25/9/2025 tới đây, SMC sẽ tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 tạu TP.HCM. Nội dung họp nhằm bầu bổ dung hai Thành viên HĐQT và hai Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021 - 2025.


Theo Khánh Hân

An ninh tiền tệ

