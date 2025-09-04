Người nhà lãnh đạo Chứng khoán Rồng Việt muốn ‘xả hàng’ 5 triệu cổ phiếu VDS

Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC, mã: VDS, sàn HoSE) vừa có các văn bản thông báo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Theo đó, bà Phạm Mỹ Linh, mẹ đẻ ông Phạm Hữu Luân- Thành viên HĐQT Chứng khoán Rồng Việt vừa đăng ký bán ra 5 triệu cổ phiếu VDS nhằm mục đích nhu cầu tài chính cá nhân.

Giao dịch dự kiến diễn ra bằng phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận từ ngày 8/9/2025 đến ngày 6/10/2025.

Nếu giao dịch thành công, bà Mỹ Linh sẽ giảm sở hữu cổ phiếu VDS từ gần 30 triệu cổ phiếu xuống còn gần 25 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 11,22% xuống còn 9,35% vốn tại Chứng khoán Rồng Việt.

Ảnh minh họa

Tạm tính giá cổ phiếu VDS theo phiên giao dịch sáng ngày 4/9/2025 là 24.950 đồng/cổ phiếu, ước tính bà Mỹ Linh sẽ thu về khoảng gần 124,8 tỷ đồng nếu bán ra thành công số lượng cổ phiếu đã đăng ký nêu trên.

Cũng với nhu cầu tài chính cá nhân, bà Nguyễn Thị Thu Huyền- Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Chứng khoán Rồng Việt vừa đăng ký bán ra 940.000 cổ phiếu VDS. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 8/9/2025 đến ngày 6/10/2025.

Trước khi thực hiện giao dịch, bà Huyền đang sở hữu gần 1,5 triệu cổ phiếu VDS, tương đương tỷ lệ sở hữu 0,54% vốn điều lệ của Chứng khoán Rồng Việt. Nếu giao dịch thành công, số lượng cổ phiếu sẽ giảm xuống còn 512.212 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm xuống còn 0,19%.

Trong một diễn biến khác, mới đây Chứng khoán Rồng Việt đã có văn bản báo cáo về kết quả đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) 2025.

Kết thúc đợt phát hành vào ngày 29/8/2025, VDS đã phân phối 4,7 triệu cổ phiếu ESOP cho 207 cán bộ nhân viên. Giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Trong đó, người được mua nhiều nhất là Chủ tịch Nguyễn Miên Tuấn với 277.800 cổ phiếu, Tổng giám đốc Nguyễn Thị Thu Huyền được mua 259.700 cổ phiếu...

50% lượng cổ phiếu ESOP đợt này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm; 50% lượng cổ phiếu còn lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm. Ngày chuyển giao cổ phiếu dự kiến trong tháng 9-10/2025.

Hoàn thành đợt phát hành ESOP, Chứng khoán Rồng Việt sẽ tăng vốn điều lệ lên mức 2.720 tỷ đồng.

Chứng khoán Rồng Việt triển khai phát hành cổ phiếu ESOP sau khi đã hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức trong tháng 6/2025.

Theo trình tự thực hiện các phương án tăng vốn điều lệ năm 2025 đã được HĐQT phê duyệt, sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu ESOP nói trên, VDS sẽ triển khai chào bán tối đa 48 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông.



