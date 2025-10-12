Người nhà lãnh đạo SeABank muốn bán 5 triệu cổ phiếu SSB

Thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), ông Lê Tuấn Anh vừa có thông báo gửi UBCKNN, HoSE và Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, MCK: SSB) về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Theo đó, ông Lê Tuấn Anh vừa đăng ký bán ra 5 triệu cổ phiếu SSB nhằm mục đích cơ cấu tài chính cá nhân. Giao dịch dự kiến diễn ra bằng phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh từ ngày 15/10/2025 đến ngày 12/11/2025.

Nếu giao dịch thành công, ông Lê Tuấn Anh sẽ giảm sở hữu cổ phiếu SSB từ hơn 41,4 triệu cổ phiếu xuống còn hơn 36,4 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 1,456% xuống còn 1,28%.

Ảnh minh họa

Tạm tính giá cổ phiếu SSB theo phiên giao dịch đóng cửa ngày 10/10/2025 là 19.450 đồng/cổ phiếu, ước tính ông Lê Tuấn Anh sẽ thu về khoảng hơn 97 tỷ đồng nếu bán ra thành công số lượng cổ phiếu đã đăng ký nêu trên.

Được biết, ông Lê Tuấn Anh là con trai bà Nguyễn Thị Nga- Phó Chủ tịch thường trực HĐQT SeABank và là anh trai bà Lê Thu Thủy- Phó Chủ tịch HĐQT SeABank.

Hiện, bà Nga đang nắm giữ gần 120,1 triệu cổ phiếu SSB (4,221%) trong khi bà Thủy sở hữu hơn 65,6 triệu cổ phiếu (2,307%).

Cũng với mục đích cơ cấu tài chính cá nhân, mới đây ông Lê Thanh Hải- Phó Tổng Giám đốc của SeABank cũng đã đăng ký bán ra 250.000 cổ phiếu SSB.Giao dịch dự kiến được diễn ra từ ngày 22/9/2025 đến ngày 21/10/2025.

Nếu giao dịch thành công như đã đăng ký, ông Lê Thanh Hải sẽ giảm sở hữu tại SeABank từ 821.101 cổ phiếu xuống còn 571.101 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 0,029% xuống còn 0,02% vốn.

Trước đó, bà Hoàng Tuyết Mai- Người phụ trách quản trị công ty đã bán ra thành công 59.000 cổ phiếu SSB trong tổng số 81.645 cổ phiếu đã đăng ký.

Giao dịch được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh trong phiên giao dịch ngày 22/8/2025. Lý do không hoàn tất giao dịch là do điều kiện thị trường chưa đạt kỳ vọng.

Trước khi thực hiện giao dịch, bà Hoàng Tuyết Mai đang sở hữu 99.145 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 0,003% vốn tại SeABank. Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu giảm xuống còn 40.145 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 0,001%.



