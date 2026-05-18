Người nhận trợ cấp hưu trí xã hội có phải gia hạn ủy quyền?

Theo D.Thu | 18-05-2026 - 10:53 AM | Xã hội

Người nhận trợ cấp hưu trí xã hội theo diện ủy quyền được nhiều người quan tâm có phải gia hạn giấy ủy quyền hàng năm theo quy định mới của Luật BHXH.

Nhiều người dân thắc mắc việc gia hạn giấy ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng năm theo quy định mới có áp dụng với trường hợp đang nhận trợ cấp hưu trí xã hội hay không, khi phần lớn người cao tuổi đang ủy quyền cho con cháu nhận thay.

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam cho biết Luật BHXH số 41/2024/QH15 có hiệu lực từ ngày 1-7-2025. Theo khoản 2 Điều 10, người hưởng chế độ BHXH có quyền ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện thủ tục hoặc nhận chế độ BHXH.

Riêng trường hợp ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH và chế độ khác thì giấy ủy quyền có hiệu lực tối đa 12 tháng kể từ ngày xác lập.

Tuy nhiên, đối với trợ cấp hưu trí xã hội, việc quản lý và chi trả không thuộc cơ quan BHXH mà do UBND cấp xã, phường nơi người hưởng cư trú thực hiện theo Nghị định 176/2025/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật BHXH về trợ cấp hưu trí xã hội. Do đó, việc áp dụng quy định gia hạn giấy ủy quyền sẽ phụ thuộc hướng dẫn và tổ chức thực hiện của địa phương.

Theo Luật BHXH 2024, người hưởng có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt nhận lương hưu, trợ cấp BHXH khi gặp khó khăn về sức khỏe hoặc đi lại.

Tuy nhiên, khác với trước đây, giấy ủy quyền chỉ có hiệu lực tối đa 12 tháng kể từ ngày xác lập, vì vậy người dân cần chủ động gia hạn định kỳ để tránh gián đoạn việc chi trả.

Trước đó, BHXH Việt Nam cho biết nhiều trường hợp ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng sẽ hết hiệu lực trước ngày 1-7 theo quy định mới.

Những giấy ủy quyền còn hiệu lực được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 30-6, sau đó nếu người hưởng vẫn có nhu cầu nhận thay thì phải lập lại văn bản ủy quyền hoặc chuyển sang nhận qua tài khoản ngân hàng để tránh gián đoạn chi trả.

Theo cơ quan này, quy định giới hạn thời gian ủy quyền tối đa 12 tháng nhằm phòng ngừa rủi ro, bảo đảm chi trả đúng người, đúng chế độ trong bối cảnh cả nước có khoảng 3,5 triệu người đang hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng, trong đó nhiều người tuổi cao, sức yếu hoặc cư trú xa nơi nhận chế độ.

BHXH Việt Nam cũng khuyến cáo người dân chủ động kiểm tra thời hạn giấy ủy quyền, không chờ sát thời điểm hết hiệu lực mới thực hiện thủ tục gia hạn.

Người hưởng có thể liên hệ cơ quan BHXH, bưu điện, trung tâm phục vụ hành chính công hoặc địa phương nơi cư trú để được hướng dẫn. Cơ quan BHXH không gửi đường link hay yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân qua mạng xã hội.

VNeID có thêm tính năng mới, người dân cả nước cần nắm rõ

Tin vui lớn cho tất cả người dân nhận lương hưu, trợ cấp trên cả nước

Cảnh báo mưa dông, lốc, sét và mưa đá, những khu vực nào cần chú ý?

10:39 , 18/05/2026
Nước dâng nhanh ở Quảng Ninh, nhiều tuyến phố chìm trong biển nước

10:15 , 18/05/2026
Thi hành lệnh bắt tạm giam cựu cán bộ giải phóng mặt bằng Phạm Công Sơn Bách

09:53 , 18/05/2026
Từ 1/7/2026, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng: Cán bộ, công chức được thưởng thế nào?

09:25 , 18/05/2026

