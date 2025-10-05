Người phụ nữ 100 tuổi gây sốt vì bài tập thể dục tại phòng gym tiết lộ bí quyết khỏe mạnh, đủ sức đến phòng tập 3 lần/tuần

Ở tuổi 100, bà Ruth Lemay đến phòng tập còn thường xuyên hơn cả nhiều người ít tuổi hơn mình. Ba lần một tuần bà có mặt ở phòng tập để đạp xe cố định trong một giờ, sau đó đi bộ hơn 1,6km trên đường chạy.

Người phụ nữ trăm tuổi này sống trong ngôi nhà riêng của mình tại Virginia (Mỹ), thích nấu ăn, lái xe ô tô cho đến năm 98 tuổi và từng làm người mẫu.

“Tôi vẫn luôn tập thể dục. Tôi cảm thấy ổn. Có thể tôi hơi mệt một chút sau khi đạp xe và đi bộ, nhưng không sao cả. Tôi không mong đợi mình sẽ không cảm thấy mệt mỏi” , bà Lemay chia sẻ với Today.com.

Sinh vào tháng 6 năm 1925, năm nay là vừa tròn 100 tuổi, bà Lamay cho rằng, hoạt động thể chất và chế độ ăn uống lành mạnh chính là chìa khóa giúp bà có sức khỏe và tuổi thọ cao như hiện nay. Bà đã trở thành ngôi sao trên mạng xã hội sau khi video ghi lại cảnh bà tập luyện được đăng tải trên evrydayclub - một trang Instagram tập trung vào nội dung sức khỏe. Đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ trăm tuổi này chia sẻ về thói quen tập thể dục của mình đã có gần 600.000 lượt thích.

Tài khoản này do Evynn và Ryan O'Leary điều hành. Họ cho biết họ chú ý đến Lemay vì chiếc áo len màu hồng tươi của bà và vì bà là một trong những người lớn tuổi tích cực tập luyện tại phòng tập ngày hôm đó.

“Chúng tôi thực sự ngạc nhiên khi biết bà đã 100 tuổi, vì bà trông thật tuyệt vời so với tuổi của mình” , Ryan O'Leary, 31 tuổi, chia sẻ với TODAY.com. “Bài học lớn nhất về tuổi thọ mà chúng tôi học được từ bà chính là tầm quan trọng của việc duy trì hoạt động thể chất” .

"Bà cụ rất thích được mọi người chú ý" , con gái bà, Annette Parker (78 tuổi), cho biết.

Ruth Lemay (bên trái) đang tập thể dục cùng con gái mình, Annette Parker (bên phải)

Dưới đây là những lời khuyên của Lemay để sống lâu:

1. Di chuyển cơ thể của bạn

Cụ bà trăm tuổi này tập thể dục tại nhà mỗi sáng với các bài tập giãn cơ, nâng gối, đá chân và nâng tạ nhẹ. Bà cũng đi bộ quanh nhà vào những ngày không đến phòng tập.

Để tập luyện tại phòng gym ba lần một tuần, Lemay đạp xe nằm 30 phút, nghỉ 5 phút rồi đạp thêm 30 phút nữa. Bà cũng đi bộ hơn 1,5km trên đường chạy trong nhà.

“Một trong những bài tập yêu thích của tôi là đi bộ. Điều đó luôn khiến tôi cảm thấy tốt hơn”, Lemay nói. Người chồng quá cố của Lemay đã chung sống với bà 56 năm và khuyến khích bà đi bộ khi bà về nhà sau giờ làm việc.“Anh ấy nói, 'Em cứ dắt chó đi dạo đi, anh sẽ nấu bữa tối cho em'. Thật tuyệt vời” , bà nhớ lại.

Bà Lamay khi còn trẻ

2. Ăn một chế độ ăn uống lành mạnh

Con gái bà Lemay cho biết thực phẩm lành mạnh "rất, rất quan trọng" trong cuộc sống của bà. Bà Parker nói: "Mẹ tôi luôn rất chú ý đến chế độ ăn uống và những gì mình ăn" .

Thực đơn của cụ bà trăm tuổi này bao gồm sữa chua không béo, quả óc chó và bột yến mạch với chuối và sữa hoặc trứng bác với bánh mì nướng.

Protein của cô ấy thường là thịt gà, gà tây hoặc hải sản. Mẹ tôi ăn rất ít thịt bò hoặc thịt lợn.

Chế độ ăn của Lemay bao gồm nhiều loại trái cây, bao gồm nho đỏ và quả việt quất, rau củ bao gồm đậu que, ngô bắp, bắp cải, củ cải đường ngâm, cà chua, rau diếp, bí và hành tây.

“Tôi thích rau. Tôi lớn lên ở nông thôn và bố tôi trồng đủ loại rau. Chúng rất tốt cho sức khỏe” , Lemay nói.

Bà vẫn tự nấu ăn, nhưng tránh muối vì sức khỏe tim mạch. Bà không uống rượu và chưa bao giờ hút thuốc.

3. Thưởng thức món ăn yêu thích

Mỗi thứ Sáu, sau khi làm tóc, cụ bà trăm tuổi này thường thưởng thức hai chiếc xúc xích tại một quán ăn địa phương.

"Đó là món khoái khẩu duy nhất của tôi mỗi tuần. Tôi thích xúc xích, và tôi được ăn hai cái. Chúng có ớt, mù tạt và rất nhiều hành tây. Và đó chính là loại tôi thích", bà nói.

4. Gen không phải là tất cả

Lemay không biết ai trong gia đình sống thọ như bà. Mẹ bà bị ung thư đại tràng và mất ở tuổi 65. Cha bà bị bệnh tim và sống đến 74 tuổi. Nhưng ngoài việc thay van tim, cụ bà trăm tuổi này không phải đối mặt với bất kỳ biến chứng sức khỏe lớn nào. Theo bà, đó cũng là một sự may mắn.

5. Hãy độc lập

Bà Lamay có một cuộc sống vô cùng độc lập. Bà đã làm việc hàng thập kỷ tại trụ sở chính của một chuỗi cửa hàng tạp hóa. Bà là quản lý tín dụng và chuyên viên phân tích, và đã đàm phán thành công mức lương cao hơn khi sự nghiệp thăng tiến.

Có thời điểm, công ty đã trả tiền cho cô đi học người mẫu và thỉnh thoảng quảng cáo sản phẩm mới trong cửa hàng.

Tới nay, bà vẫn sống trong ngôi nhà của mình trong suốt 57 năm và lái xe cho đến năm 98 tuổi.

6. Hãy giao lưu

Con gái bà cho biết sức khỏe tinh thần tốt đóng vai trò quan trọng trong tuổi thọ của bà Lemay: "Mẹ tôi rất hòa đồng và dễ tiếp thu, mọi người cũng rất cởi mở với bà. Khi bà ra ngoài, hàng xóm sẽ dừng xe lại và nói chuyện. Vậy nên có lẽ cô ấy thực sự nói nhiều hơn là đi, nhưng không sao cả".

Hai mẹ con tham dự các buổi sinh nhật, lễ kỷ niệm và tụ họp ngày lễ cùng bạn bè và đã lên kế hoạch thăm họ vào mỗi cuối tuần trong mùa thu này.

“Chúng tôi là những người rất hòa đồng”, bà Parker nói.