Cậu bé 11 tuổi nhập viện vì co giật sau khi hoàn thành bài tập hè trong một ngày - Chuyên gia cảnh báo có thể nguy hiểm tính mạng!

Một vụ việc hy hữu vừa xảy ra tại thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã khiến dư luận xôn xao. Ngày 26/8, một cậu bé 11 tuổi tên Liangliang phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng thở nhanh, chóng mặt, đau đầu, tay chân tê cứng và ngón tay co quắp sau khi dành trọn 14 giờ liên tục để hoàn thành hết số bài tập hè còn dang dở.

Theo thông tin từ gia đình, Liangliang đã bắt đầu ngồi vào bàn học từ 8 giờ sáng và chỉ dừng lại vào lúc 10 giờ tối. Suốt khoảng thời gian này, cậu bé gần như không nghỉ ngơi, chịu áp lực tâm lý nặng nề từ cha mẹ, những người lo lắng con sẽ không kịp nộp bài tập sau kỳ nghỉ hè.

Đến khoảng 11 giờ đêm, cơ thể Liangliang xuất hiện hàng loạt triệu chứng bất thường: thở dồn dập, tim đập nhanh, hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, toàn thân tê liệt, đặc biệt là tê cứng tay chân.

Ngay lập tức, bố mẹ em đã đưa tới Bệnh viện Trung ương Trường Sa. Tại khoa cấp cứu nhi, các bác sĩ chẩn đoán Liangliang rơi vào tình trạng rối loạn hô hấp do thở quá nhanh (hyperventilation). Đây là hiện tượng khi một người hít thở quá sâu và quá gấp, thường bắt nguồn từ sự căng thẳng và kích động cảm xúc.

Ngoài việc gây tức ngực, khó thở, chóng mặt, đánh trống ngực, tình trạng này còn khiến bệnh nhân tê bì tay, chân, môi và thậm chí toàn thân. Ở mức độ nặng, bệnh có thể dẫn đến co cứng cơ toàn thân hoặc gây ra hiện tượng “bàn tay gà” – các ngón tay cong quắp bất thường.

Các bác sĩ đã nhanh chóng cho Liangliang thở bằng mặt nạ oxy, đồng thời hướng dẫn điều chỉnh nhịp thở. Sau khi được kiểm soát, tình trạng của em dần ổn định, các triệu chứng co giật và tê cứng tay chân thuyên giảm rõ rệt.

Theo Bệnh viện Trung ương Trường Sa, tình trạng tương tự không phải hiếm gặp. Chỉ riêng trong tháng 8, khoa cấp cứu nhi đã tiếp nhận hơn 30 trường hợp trẻ vị thành niên nhập viện với triệu chứng giống Liangliang, con số này cao gấp 10 lần so với các tháng trước. Các bác sĩ cho rằng, áp lực học tập kéo dài là nguyên nhân sâu xa, trong khi tác nhân trực tiếp dẫn đến bùng phát cơn co giật và rối loạn hô hấp chính là sự kích động về mặt cảm xúc.

Ông Trương Hiểu Phúc, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Trung ương Trường Sa nhấn mạnh: “Trong những trường hợp nghiêm trọng, tình trạng rối loạn hô hấp này có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, thậm chí dẫn tới tử vong nếu không được sơ cứu kịp thời.” Ông khuyến nghị, khi trẻ gặp tình trạng này, phụ huynh cần lập tức trấn an, giúp trẻ hít thở chậm lại.

Nguyên nhân gây rối loạn hô hấp ở trẻ có thể xuất phát từ nhiều tình huống thường gặp như lo lắng trước kỳ thi, áp lực từ gia đình, mâu thuẫn bạn bè, sợ hãi bất ngờ hoặc thậm chí việc sử dụng điện thoại di động quá lâu.

Sự việc của Liangliang nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc và nhận về hàng triệu lượt bình luận. Nhiều người bày tỏ sự cảm thông khi nhớ lại thời đi học cũng từng rơi vào cảnh “chạy nước rút” với bài tập hè. Một cư dân mạng bình luận: “Thành thật mà nói, nếu em ấy hoàn thành bài tập sớm hơn một chút thì đã không phải chịu cảnh này. Trẻ thông minh thường không để dồn vào phút chót.” Một người khác chia sẻ: “Tôi nhớ ngày xưa, có lần tôi viết liền bảy bài luận chỉ trong một ngày, rồi phải hoàn thành một nửa tập bài hè vào hôm sau. Đó là trải nghiệm không bao giờ quên.”

Nhiều phụ huynh cũng xem đây là lời nhắc nhở rõ ràng về tầm quan trọng của việc quản lý thời gian học tập và nghỉ ngơi cho trẻ. “Trải nghiệm này cho thấy việc nhồi nhét trong thời gian ngắn không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý mà còn đe dọa sức khỏe thể chất. Cần để trẻ học tập điều độ, xen kẽ nghỉ ngơi, tránh áp lực thái quá”, một người bình luận.

Vụ việc Liangliang không chỉ dấy lên tranh luận về áp lực học đường ở Trung Quốc mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với các bậc cha mẹ ở nhiều quốc gia khác, trong đó có Việt Nam. Học tập là quan trọng, nhưng sức khỏe tinh thần và thể chất của trẻ mới là nền tảng để phát triển lâu dài.