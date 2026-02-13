Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người phụ nữ chỉ mất 18 giờ để chấm dứt cuộc hôn nhân 7 năm, quyết đoán dứt khoát khiến cộng đồng mạng đồng loạt ủng hộ: Đó mới là hình ảnh của một người phụ nữ tỉnh táo và quyết đoán

Hôn nhân từng giống như một ngọn hải đăng do hai người cùng xây dựng, cứ ngỡ ánh sáng ấy sẽ soi đường cho cả đời bên nhau.

Cho đến một đêm, bạn nhận ra ánh sáng đã lặng lẽ chuyển hướng, chỉ còn lại thân tháp lạnh lẽo và màn đêm dài vô tận. Đó không phải là nỗi đau dữ dội, mà là cảm giác trống rỗng khi niềm tin sụp đổ, khi bảy năm thanh xuân bỗng chốc trở nên không còn trọng lượng.

Đứng trước ngã rẽ cuộc đời, nên ở lại tiếc nuối đống đổ nát, hay gom chút dũng khí còn lại để đi tìm ánh sáng mới cho chính mình?

2 giờ sáng. Không gian tĩnh lặng. Con gái nhỏ ngủ say trong phòng bên. Chồng cô, A Cường nhắn tin: “Dự án gấp, anh phải tăng ca cả đêm ở công ty”.

A Hiểu tiện tay cắm sạc điện thoại cho chồng. Màn hình bất ngờ sáng lên. Một tin nhắn chưa đọc hiện ra như mũi kim lạnh buốt:

“Anh yêu, hôm nay tăng ca có mệt không? Em nhớ anh lắm~”

Người gửi lưu tên “Tiểu Vy”.

Người phụ nữ chỉ mất 18 giờ để chấm dứt cuộc hôn nhân 7 năm, quyết đoán dứt khoát khiến cộng đồng mạng đồng loạt ủng hộ- Ảnh 1.

Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Cô mở điện thoại bằng mật khẩu quen thuộc.

Trước mắt cô là một A Cường hoàn toàn xa lạ, hiện rõ qua hàng trăm tin nhắn dày đặc.

Hóa ra những đêm “tăng ca”, những cuối tuần “đi công tác”, đều là để gặp một người phụ nữ khác.

Thậm chí còn có dòng tin nhắn gửi đi sau khi cô đã ngủ: “Vợ anh ngủ rồi, em yên tâm”.

Chuyển khoản dịp Valentine, những cuộc gọi thân mật lúc nửa đêm, kế hoạch hẹn hò chi tiết… Bức tranh hôn nhân 7 năm giờ đây giống như tấm lưới chằng chịt lỗ thủng.

Sau cú sốc ban đầu, một sự bình tĩnh bất thường bao trùm lấy cô.

Cô hiểu, có những chuyện đã đến hồi kết.

Không khóc lóc, không làm ầm ĩ. Cô lặng lẽ lưu lại toàn bộ bằng chứng.

Dựa vào địa chỉ khách sạn trong tin nhắn, cô khoác áo, hôn nhẹ con gái rồi bước ra ngoài. Gió đêm lạnh buốt khiến người ta tỉnh táo hơn.

Cửa phòng mở ra sau những tiếng động hoảng loạn. A Cường mặc đồ ngủ, gương mặt tái mét. Sau lưng anh là một cô gái trẻ lúng túng.

“Em nghe anh giải thích! Anh uống say, chỉ là phút hồ đồ thôi!” – anh lắp bắp.

A Hiểu lùi lại, tránh bàn tay đang đưa ra của chồng. Cô giơ điện thoại lên chụp lại cảnh tượng trước mắt, không phải để trả thù, mà để đối diện sự thật.

“Không cần giải thích. 9 giờ sáng mai, gặp nhau ở Ủy ban dân chính. Chúng ta ly hôn”.

Cô quay lưng rời đi, bỏ lại phía sau những lời van xin.

Khi cánh cửa thang máy khép lại, quá khứ dường như cũng bị đóng lại theo.

Người phụ nữ chỉ mất 18 giờ để chấm dứt cuộc hôn nhân 7 năm, quyết đoán dứt khoát khiến cộng đồng mạng đồng loạt ủng hộ- Ảnh 2.

Đứng giữa con phố lạnh lẽo, cô nhắn cho bạn thân: “ Giúp mình tìm căn nhà có thể dọn vào ngay, có giường trẻ em. Tối nay mình chuyển.”

Dọn nhà trong đêm không phải hành động bốc đồng, mà là quyết tâm của một người mẹ muốn dựng lên nơi trú ẩn an toàn cho con giữa cơn bão.

Về đến nhà, trời đã hửng sáng. Cô không ngủ. Cô sắp xếp giấy tờ, rà soát tài sản, soạn thảo đơn ly hôn.

Yêu cầu rất rõ ràng: con gái ở với mẹ, tài sản chia theo pháp luật.

9 giờ sáng, trước cửa cơ quan đăng ký kết hôn.

A Hiểu đứng bình thản, tay cầm hồ sơ. A Cường hốc hác chạy đến: “Vì con, cho anh thêm cơ hội được không?”

“Bảy năm chưa đủ sao?” – cô ngắt lời. “Sự lựa chọn của anh đã tiêu hết niềm tin của tôi.”

Thủ tục diễn ra nhanh chóng. Từ lúc phát hiện sự thật đến khi bước ra khỏi cơ quan, vừa tròn 18 giờ. Một cuộc “tự cứu” tốc chiến tốc thắng. Không giằng co, không dằn vặt, chỉ có sự kết thúc dứt khoát.

Câu chuyện sau đó được cô chia sẻ ẩn danh trên mạng. Không ngờ, hàng nghìn người đã bày tỏ sự ủng hộ.

“Quá bản lĩnh!”

“18 giờ kết thúc 7 năm, thật mạnh mẽ!”

“Cảm ơn bạn đã cho tôi thêm dũng khí!”

Cô nói: “Không phải tôi vốn quyết đoán. Chỉ là có những giới hạn không thể bị chạm tới. Hôn nhân phải là nơi che mưa chắn gió, không phải là nguồn cơn của bão tố. Khi nó chỉ còn lại sự tổn hao, rời đi nhanh chóng chính là cách tử tế nhất với bản thân.”

Giờ đây, cô và con gái sống trong căn nhà nhỏ ấm áp. Ban công đầy cây xanh. Người cũ thỉnh thoảng đến thăm con, giữ liên lạc ở mức cần thiết.

Có người hỏi: “Chấm dứt 7 năm chỉ trong 18 giờ, có hối hận không?”

Cô trả lời: “Không. Điều duy nhất tiếc nuối là đã từng đặt nhầm niềm tin. Nhưng tôi không hối hận vì đã bấm nút làm lại khi đã nhìn rõ sự thật.”

Kết thúc không phải là thất bại. Đó có thể là khởi đầu của một hành trình tái sinh nơi lòng tự trọng và sự tỉnh táo được đặt lên trên tất cả.

Người phụ nữ gửi tiết kiệm 2,8 tỷ đồng, vài phút sau tiền bị chuyển sang tài khoản khác, tòa khẳng định: “Ngân hàng không phải bồi thường”

Theo Mộc Thanh

Thanh Niên Việt

