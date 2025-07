Người phụ nữ chuyển nhầm 305 triệu đồng vào tài khoản lạ, công an lập tức xác minh chủ tài khoản nhận tiền

Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, ngày 22/7/2025, Công an xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn đã hỗ trợ công dân trên địa bàn nhận lại 305 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.

Cụ thể, ngày 18/7/2020, bà Triệu Thị Yến (sinh năm 1962, trú tại Khu 4, thị trấn Thất Khê) trong quá trình giao dịch ngân hàng đã sơ suất chuyển nhầm số tiền lớn vào tài khoản của một người lạ. Ngay sau khi phát hiện, bà Yến đã đến Công an xã trình báo, đề nghị hỗ trợ.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Thất Khê đã hướng dẫn bà Yến cung cấp các chứng từ giao dịch, đồng thời nhanh chóng xác minh, truy tìm chủ tài khoản nhận nhầm là anh H.C.C (sinh năm 1990, trú tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn). Sau khi làm rõ nội dung, Công an xã đã tuyên truyền, giải thích và vận động anh H.C.C tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền.

Sự vào cuộc nhanh chóng, trách nhiệm của lực lượng Công an xã, cùng hành động đúng đắn, nghĩa tình của anh H.C.C đã giúp bà Yến nhận lại đầy đủ số tiền, đồng thời lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội. Bà Yến đã viết thư cảm ơn, gửi lời tri ân sâu sắc tới lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ Công an xã Thất Khê.

Qua vụ việc, Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi chuyển tiền. Nếu phát hiện chuyển nhầm hoặc nhận tiền không rõ nguồn gốc, cần chủ động liên hệ cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời. Hành vi cố tình không trả lại tiền có thể bị xử lý hình sự về tội "Chiếm giữ trái phép tài sản" theo quy định pháp luật.