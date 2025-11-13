Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người phụ nữ đẹp nhất thế giới theo tỷ lệ vàng

13-11-2025 - 15:25 PM | Lifestyle

Emma Stone được xác định là người phụ nữ đẹp nhất thế giới theo tỷ lệ vàng Hy Lạp. Đáng chú ý hơn, trong top 10 có sao nữ nổi tiếng Hoa ngữ.

Daily Mail đưa tin Emma Stone đạt tỷ lệ 94,72% khi đo lường bằng tỷ lệ vàng (golden ratio) - thước đo mức độ hoàn hảo về hình thể. Trong đó, lông mày đạt 94,2%, đường viền hàm là 97% và đôi môi cân đối chạm ngưỡng 95,6%.

Người phụ nữ đẹp nhất thế giới theo tỷ lệ vàng- Ảnh 1.

Emma Stone được xác định là người phụ nữ đẹp nhất thế giới theo tỷ lệ vàng.

Để xác định người phụ nữ đẹp nhất, bác sĩ Julian De Silva, người điều hành Trung tâm Phẫu thuật thẩm mỹ và Tạo hình tiên tiến ở London (Anh), sử dụng kỹ thuật lập bản đồ khuôn mặt bằng máy tính dựa trên tỷ lệ vàng. Theo chuyên gia, kỹ thuật lập bản đồ máy tính mới này giúp giải mã được phần nào bí ẩn về điều tạo nên vẻ đẹp ngoại hình của con người. Nó cũng hữu ích khi lập kế hoạch phẫu thuật cho bệnh nhân.

Tỷ lệ vàng là công thức toán học được sáng tạo từ thời Hy Lạp cổ đại, nhằm xác định sự hoàn hảo về hình thể bằng cách so sánh các số đo, tỷ lệ và mức độ đối xứng. Trong đó, số Phi = 1,618 là công thức hoàn hảo cho cái đẹp. Một người có các tỷ lệ trên khuôn mặt hoặc cơ thể càng gần với 1,618 càng đẹp.

Trong thời kỳ Phục Hưng (từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVII), họa sĩ và kiến trúc sư sử dụng số Phi như công cụ hỗ trợ trong quá trình sáng tạo nghệ thuật. Tiêu biểu là Leonardo da Vinci. Ông dùng Phi để mô tả cơ thể nam giới hoàn hảo trong tác phẩm nổi tiếng Người Vitruvian.

"Emma Stone là người chiến thắng rõ ràng sau khi tất cả yếu tố trên khuôn mặt gần đạt đến sự hoàn hảo về mặt thể chất", bác sĩ Julian De Silva giải thích.

Bên cạnh Emma, những cái tên còn lại trong top 10 đều có điểm cao, không chênh lệch nhiều so với người dẫn đầu.

Nữ diễn viên Dune Zendaya theo sát ngay phía sau mỹ nhân Poor Things với điểm số 94,37%.

"Zendaya đạt điểm cao ở hầu hết hạng mục: đôi môi (99,5%), đôi mắt (97,3%), vầng trán (98%)... Cô ấy bị trừ điểm ở vị trí giữa mũi và môi, cũng như hình dáng lông mày", chuyên gia nói.

Ngôi sao Triệu phú ổ chuột Freida Pinto xếp hạng 3 với con số 94,34%, theo sau là diễn viên The Crown Vanessa Kirby (94,31%).

Người phụ nữ đẹp nhất thế giới theo tỷ lệ vàng- Ảnh 2.

Người phụ nữ đẹp nhất thế giới theo tỷ lệ vàng- Ảnh 3.

Zendaya (phải) và Freida Pinto.

Jenna Ortega, nổi tiếng với vai chính trong series Wednesday , là người có vầng trán đẹp nhất (99,6%), nhưng đạt điểm thấp nhất ở hình dáng khuôn mặt (88%).

Hoa hậu thế giới đẹp nhất mọi thời đại Aishwarya Rai Bachchan chỉ giữ vị trí thứ 8 (93,41%), còn xếp sau nữ ca sĩ Gen Z Olivia Rodrigo (93,71%) và nữ diễn viên Australia Margot Robbie (93,43%).

Showbiz Hoa ngữ cũng bất ngờ "đóng góp" một cái tên vào danh sách. Đó là Thang Duy (93,08%), giữ hạng 9.

Khép lại top 10 là siêu sao âm nhạc Beyoncé, với 92,4%. Ông De Silva cho biết: "Cô ấy có hình dáng khuôn mặt xuất sắc (99,6%), cùng với đôi mắt, lông mày và đôi môi đẹp, nhưng bị trừ điểm ở vị trí giữa mũi và môi".

Người phụ nữ đẹp nhất thế giới theo tỷ lệ vàng- Ảnh 4.

Người phụ nữ đẹp nhất thế giới theo tỷ lệ vàng- Ảnh 5.

Vanessa Kirby (phải) và Jenna Ortega.

Người phụ nữ đẹp nhất thế giới theo tỷ lệ vàng- Ảnh 6.

Người phụ nữ đẹp nhất thế giới theo tỷ lệ vàng- Ảnh 7.

Olivia Rodrigo (trái) và Margot Robbie.

Đây không phải là lần đầu tiên ông De Silva sử dụng tỷ lệ vàng để đánh giá vẻ đẹp con người.

Năm 2024, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ này dùng công thức trên để xác định 10 người đàn ông điển trai nhất thế giới.

Nam diễn viên Aaron Taylor-Johnson đứng đầu danh sách với số điểm ấn tượng 93,04%, vượt qua Lucien Laviscount (92,41%), Paul Mescal (92,38%) và Robert Pattinson (92,15%).

Những người còn lại là Jack Lowden (90.33%), George Clooney (89.9%), Nicholas Hoult (89.84%), Charles Melton (88.46%), Idris Elba (87.94%) và Shah Rukh Khan (86.76%).

Người phụ nữ đẹp nhất thế giới theo tỷ lệ vàng- Ảnh 8.

Hoa hậu Thế giới 1994 Aishwarya Rai.

Người phụ nữ đẹp nhất thế giới theo tỷ lệ vàng- Ảnh 9.

Người phụ nữ đẹp nhất thế giới theo tỷ lệ vàng- Ảnh 10.

Thang Duy (phải) và Beyoncé.

Theo Tú Oanh

Tiền phong

